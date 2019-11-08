От ядерных бомб: подлодки спрячут в бункерах

Уникальные бронированные доки построят для российских подводных лодок, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство обороны.

Такой «бункер» способен выдержать ядерную бомбардировку или ракетный обстрел, а также защищен от ударов стихии. Кроме того, на объект не смогут проникнуть боевые пловцы противника.

В таких укрытиях будут размещать стратегические ракетоносцы проектов «Борей» и «Ясень» с атомными двигателями, а также дизельные подлодки проектов «Лада» и «Варшавянка», способные к бесшумному ходу.

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Строительство таких объектов начато на базе Тихоокеанского флота на Камчатке, в городе Вилючинск. В 2020 году планируется начать строительные работы в Североморске — базе Северного флота.

Крайне эффективным назвал российский подводный флот американский адмирал Джеймс Фогго, командующий ВМС США в Европе. По словам военного моряка, активность подлодок значительно возросла с начала его службы в Европе и со времен «холодной войны».

«Россия продолжает накачивать свой флот деньгами, развивая подводные лодки. Именно подводный театр военных действий наиболее важен в условиях комплексной военной игры», — отметил адмирал США.

В декабре 2017 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг был вынужден признать, что Североатлантический альянс утратил свои навыки борьбы с подводными лодками. После того, как закончилась «холодная война», НАТО «сократило свои возможности в море», отметил он. «Мы меньше тренировались и потеряли навыки», — признал генсек.

При этом он отметил успехи российского подводного флота — со времен «холодной войны» ВМФ России поднял деятельность субмарин на «высочайший уровень», а в развитие флота были вложены «значительные средства».

Также генсек НАТО отметил, что альянс должен быть способен перевозить войска и снаряжение через разделяющую Европу и США Атлантику.

В июне 2019 года журнал The National Interest сообщил, что российские подлодки вошли в топ пять рейтинга самых «смертоносных» субмарин в мире. В список вошли атомная подлодка (АПЛ) четвертого поколения проекта 955 «Борей», подлодка проекта 667БДРМ «Дельфин» и многоцелевая АПЛ проекта 885 «Ясень».

Головная подводная лодка проекта «Ясень» — К-560 «Северодвинск» — была заложена на Северном машиностроительном предприятии 23 декабря 1993 года. Из-за ряда проблем строительство было отложено, но в 2010 году субмарина была спущена на воду. Следующую лодку решено было модернизировать, и серия получила название «Ясень-М».

Многоцелевые АПЛ проекта «Ясень-М» имеют водоизмещение 13,8 тыс. тонн, глубину погружения — 520 м, подводную скорость — 31 узел. Автономность плавания — 100 суток. Экипаж — 64 человека. На вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 мм, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

В России есть объект для подводных лодок, способный выдержать ядерный удар — сейчас там, правда, расположен музей. В Крыму в период «холодной войны» был построен Объект 825 ГТС — подземная база для субмарин в Балаклаве.

Предполагалось, что она должна быть защищена от атомного удара мощностью до 100 килотонн. База представляет собой туннель в скале. Общая площадь объекта составила 15 тыс. квадратных метров, а находившиеся там люди могли провести автономно до 30 суток. Помимо каналов, позволявших лодкам уходить прямо в море, разместился под сводами объекта и завод по их ремонту.

В Балаклаве базировались суда 613-го и 633-го проектов, входившие в состав 14-й дивизии подводных лодок Черноморского флота СССР, а также корабли пограничных войск.

С 1993 года база не функционировала, а на баланс ВМС Украины была передана лишь в 2000 году. В результате она сильно пострадала от мародеров. А с 2003 года Киев принял решение сделать из базы музей. Таким образом, ремонтные доки и каналы для вывода подлодок, пробитые под скалами, стали доступны для широкой публики.

Эксперт Центра военно-политических исследований при МГИМО Михаил Симутов ранее заявлял «Газете.Ru», что «объект 825 ГТС уже не является секретным, а большая часть его инфраструктуры находится в плачевном состоянии».

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году в бункере под Балаклавой по-прежнему функционирует музей — Минобороны не стало делать из него новую базу.