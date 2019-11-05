Новые базы: как США захватывают нефть в Сирии

Две новые военные базы строятся американскими силами в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

В районе населенного пункта Сур, лежащего рядом с богатым нефтеносным районом, замечено большое количество строительной техники, около 300 военнослужащих США, бронетранспортеры, тяжелые пулеметы и пушки, а также боеприпасы к ним.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что американские военные будут обеспечивать безопасность на нефтяных месторождениях Сирии. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, в свою очередь, заявил, что

нефть на северо-востоке Сирии должна контролироваться законным правительством Сирийской Арабской Республики.

Стоит отметить, что после вывода своих войск с севера Сирии американцы начали наращивать военное присутствие в провинции Дейр-эз-Зор. Недавно туда перебросили крупный конвой — до 170 автомобилей. Базы и опорные пункты США расположены в нескольких районах этой провинции.

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4 ноября претендент на выдвижение в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии. Она подчеркнула, что в первую очередь американские солдаты должны обеспечивать национальную безопасность и защищать своих граждан, а Трамп «изменил курс».

Кроме того, Габбард напомнила, что ранее Трамп намеревался вернуть военнослужащих домой, в действительности же оставил их в Сирии не для борьбы с террористами, а для защиты нефтяных вышек. Политик добавила, что махинации с нефтью «позорят» военных США.

«Это энергетические ресурсы, которые принадлежат сирийскому народу», — заявила конгрессвуман. По ее словам, «подобный захват лишает сирийцев главного ресурса, который нужен им не только для выживания, но и для налаживания своей жизни».

При этом ежемесячная прибыль США от добычи сирийской нефти составляет около $30 млн.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров за два дня до этого уточнил, что нефть американцы транспортируют на переработку за пределы Сирии. Он также отметил, что доходы от этой нефти позволяют США оказывать поддержку лояльным им вооруженным формированиям.

14 октября министр обороны США Марк Эспер заявил в интервью Fox News, что американские военнослужащие в Сирии попали в ловушку. По его словам, США оказались в сложной ситуации из-за того, что Вашингтон одновременно является союзником и курдов, и Турции, проводившей военную операцию против первых.

«Американские войска оказались в ловушке между сирийской армией, движущейся на север, чтобы дать отпор турецкой армии, которая двигается на юг», — пояснил глава Пентагона. По словам Эспера, Вашингтон «не подписывался» воевать с Турцией, защищая курдов. Он также подчеркнул, что сил США в регионе явно недостаточно, чтобы остановить наступление турок.

До этого президент США Дональд Трамп объявил, что «в основном» вывел американских военных из Сирии. Впоследствии стало известно, что их хотят перебросить в Ирак.

«Войска выведены — в основном — после стопроцентной победы над «Исламским государством» (организация запрещена в России). Если кто-то хочет заняться защитой курдов — на здоровье, будь то Россия, Китай, да хоть бы сам Наполеон Бонапарт», — написал американский лидер в твиттере.

В 2014 году без согласия Дамаска и одобрения со стороны ООН началась военная интервенция в Сирию со стороны США и их союзников — Германии, Британии и Франции. Американские войска проводят в регионе свою операцию против ИГ и поддерживают «умеренных» оппозиционеров, в их числе и сирийских курдов, требуя сменить в Сирии власть.

В начале весны прошлого года телеканал Fox News со ссылкой на источники в американском минобороны сообщил, что США направили в форпост Эт-Танф на юго-востоке Сирии дополнительный военный контингент — около 100 пехотинцев. Как отмечалось, укрепление военных позиций Штатов в регионе было связано с заявлениями России о подготовке авиаудара по боевикам в этом районе.

«США не ищут конфронтации с Россией, правительством Сирии или любой другой группой, которая может оказывать поддержку Сирии в гражданской войне», — процитировал Fox официального представителя Центрального командования США Билла Урбана.

Американские войска в Сирии отметились рядом неоднозначных акций, российское Минобороны и Дамаск обвиняли США в потворстве террористам запрещенной в РФ и ряде других стран группировки ИГ и подготовке боевиков для борьбы с законным правительством страны. Кроме того, военная авиация США в феврале 2018 года убила несколько десятков русских — по неофициальным данным, сотрудников так называемой частной военной компании «Вагнер». МИД РФ впоследствии признал гибель и ранения россиян, которые «находились в Сирии неофициально и как частные лица».