Не рекомендуют: президента Эстонии не хотят отпускать на 9 мая в Москву

МИД Эстонии не готовится к визиту президента республики Керсти Кальюлайд в Москву на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, заявил глава внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу порталу ERR.

Он уточнил, что эстонское внешнеполитическое ведомство однозначно рекомендует главе государства не совершать подобный визит.

«Давайте также посмотрим на принципиальные дебаты по истории, которые мы проводили в последние месяцы, например на то, как мы понимаем круглую годовщину повторной оккупации Эстонии, которую Россия отмечала как освобождение. И именно поэтому я крайне скептически отношусь к тому, что мы должны рассматривать возможность визита на уровне главы государства в случае, если такое приглашение поступит», — пояснил он.

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При этом министр признал, что окончательное решение примет сама президент, но он бы относился к этому «очень осторожно».

Пока участие Кальюлайд в московских мероприятиях, посвященных 75-летию окончания Великой Отечественной войны, остается под вопросом, поскольку пока она даже не получала официального приглашения из России.

Москва и Таллин серьезно расходятся в том, как относиться к событиям прошлого века, касающихся Эстонии и СССР. Президент Эстонии ранее утверждала, что Вторая мировая война для ее страны завершилась 25 лет назад — в 1994 году, когда российские, по ее словам, «оккупационные» войска покинули территорию республики. До этого Эстония более полувека находилась в условиях «страданий, экономического регресса и лишения свободы», убеждена Кальюлайд.

Эстония, Латвия и Литва были включены в сферу влияния СССР в 1939 году по секретному протоколу к пакту Молотова — Риббентропа. В 1940 году они вошли в состав СССР и оставались там в качестве союзных республик до 1991 года.

В странах Прибалтики этот период считается «советской оккупацией».

Как заявил РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, Вторая мировая война не могла закончиться для Эстонии, поскольку она для нее и не начиналась. Он назвал высказывание Керсти Кальюлайд неуместным, поскольку республика не воевала за свою независимость. «Если эстонский лидер назовет какие-то величайшие сражения, в которых принимала участие эстонская армия, тогда, наверное, может такие заявления делать», — отметил он.

Аналогичные заявлению президента Эстонии высказывания делают и в МИД страны. Дипломаты возмутились фразами российских коллег по поводу освобождения Таллина Красной армией от сил вермахта и ее вступления в город 22 сентября 1944 года.

Вероятно, представителей эстонского внешнеполитического ведомства возмутил один из постов в twitter МИД России о 75-летней годовщине освобождения столицы Эстонской ССР. Аккаунт министерства ретвитнул пост российского посольства в Эстонии со следующей аннотацией: «Исторические факты свидетельствуют о том, что Эстонию и ее столицу Таллин освобождали от немецких оккупантов сами эстонцы, которые участвовали в грандиозной Прибалтийской стратегической операции».

В эстонском МИД опубликованную информацию назвали «исторически неверной».

«Эстонская республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации. Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет», — заявили дипломаты.

Несмотря на такие разногласия, сегодня страны стараются поддерживать дипломатические отношения. Кальюлайд направила приглашения президентам России Владимиру Путину, Венгрии Яношу Адеру и Финляндии Саули Ниинистё на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который запланирован на 17-19 июня 2020 года в Тарту. По ее словам, форум позволит обсудить вопросы сохранения культурного наследия этих народов в меняющемся мире. Но пока Таллин не получил ответ от Москвы на такое приглашение.

Сама президент Эстонии побывала в Москве в середине апреля. Она приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства своей страны. После этого ее принял в Кремле российский лидер. Он назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов официальных лиц двух государств на протяжении долгого времени.

В ходе того визита Кальюлайд пригласила Путина посетить балтийскую республику в будущем году.

Что касается годовщины победы, на нее Кремль уже пригласил некоторых важных лиц, в частности, британского премьера Бориса Джонсона, президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу, канцлера Германии Ангелу Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и французского лидера Эмманюэля Макрона.

Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина и пообещал приехать в Россию в мае следующего года.

Трамп в свою очередь заявил, что очень серьезно обдумает приглашение, которое получило в конце июня лично от российского лидера на полях саммита «большой двадцатки» в Осаке.

«Россия прошла через очень многое, они потеряли, я думаю, намного больше людей, чем все остальные, в борьбе с нацизмом. Он пригласил меня, и я сказал, что мы рассмотрим это», — сказал американский лидер.