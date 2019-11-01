«Мхатовская пауза»: выработка нового договора СНВ затягивается

Стороны не успевают за оставшееся время выработать полноценную замену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев во время дискуссии о будущем стратегических ядерных вооружений в треугольнике «США — Россия — КНР» на площадке клуба «Валдай». На данный момент для выработки замены СНВ-3 остается чуть более двух лет: соглашение истекает 5 февраля 2021 года

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«Скажем, переговоры по ДСНВ велись год. Это при том, что договор относительно несложный, упрощенная версия фактически предыдущего договора. В нем нет каких-то новых принципиальных моментов. В то время как сейчас возникают вопросы, которые требуют очень серьезной предварительной проработки на экспертном уровне», — рассказал Леонтьев.

Перспективы продления договора, по его словам, неясны.

Он отметил, что американская администрация выдерживает драматическую, «буквально мхатовскую паузу», хотя даже для технического продления Москве придется выполнять такие же административные и парламентские процедуры, как и при заключении нового договора.

Помимо и без того непростой ситуации с этим договором, осложнить ее может и фактор выборов в США, предположил Леонтьев. При этом, по его словам, Москва надеется, что Вашингтон сможет найти правильное решение в 2020 году.

«Мы считаем, что, конечно, фактор выборов всегда такого рода разговоры осложняет, но хотелось бы надеяться, что даже занятый выборами и борьбой за свое политическое выживание президент все-таки найдет возможность принять правильное решение, если ему это настоятельно посоветуют его помощники и советники. Хотелось бы на это надеяться», — сказал он.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также рассказал, что встреча по стратегическому диалогу России и США была запланирована на ноябрь, но ее пришлось отложить из-за кадровых перестановок в Госдепартаменте.

По его словам, говорить о ведении диалога было бы существенным преувеличением. «Есть принципиальное решение о его возобновлении, но в практическую плоскость это пока, к сожалению, так и не переведено», — пояснил дипломат.

В конце сентября стало известно, что свой пост покидает заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон, которая участвовала в консультациях с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым по стратегической стабильности. Поручение о возобновлении полноформатного диалога по этому вопросу отдали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам встречи на полях саммита G20 в японской Осаке.

На сегодняшний день вопрос о будущем СНВ-3 действительно находится в довольно подвешенном состоянии. Все чаще звучат заявления о том, что он может прекратить свое действие. В частности, в июне об этом говорил президент России Владимир Путин. На встрече с главными редакторами мировых информагентств на полях ПМЭФ-2019 он заявил, что российская сторона не станет продлевать СНВ-3, если другие стороны этого не захотят. «Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто не ведет переговоров до сих пор никаких», — подчеркнул он.

В то же время он обратил внимание, что, если договор не продлить, не будет никаких инструментов для сдерживания гонки вооружений, в том числе размещения оружия в космосе.

В конце августа постпред России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что переговоры по СНВ лишились «очередной опоры», когда США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа. Он отметил, что ключевые фигуры в американской администрации не раз указывали на незаинтересованность в сохранении соглашения СНВ в нынешнем виде.

В то же время СНВ-3 сейчас остается последним договором о контроле над вооружениями между Россией и США. Стороны подписали его в 2010 году и обязались сокращать свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали обозначенные нормы.

Договор действителен на протяжении десяти лет, по истечении которых его нужно заменять следующим соглашением. СНВ-3 можно продлить только по обоюдному согласию сторон максимум на пять лет, то есть в этот раз он может быть пролонгирован до 2026 года.

Но американская сторона в последнее время высказывается по поводу этого договора без особого энтузиазма.

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, будучи на этом посту, отмечал, что продления договора может и не произойти.

«Он истекает в феврале 2021 года и, хотя никаких решений не было принято, он вряд ли будет продлен. Зачем продлять ущербную систему, чтобы просто сказать, что у вас есть договор?» — говорил он.