«Несмотря на санкции»: Россия поставила все С-400 в Турцию

Россия досрочно завершила поставки комплексов С-400 в Турцию. Об этом сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

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«Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова 200-й серии в Индии», — цитирует Михеева пресс-служба компании.

Москва и Анкара подписали соглашение о поставках ЗРС С-400 «Триумф» в 2017 году. Это стало крупнейшим контрактом России со страной — членом НАТО. Всего РФ поставила в Турцию четыре дивизиона на сумму около 2,5 млрд долларов.

Соглашение стало причиной ухудшения отношений между Анкарой и Вашингтоном. Недовольство США связано, в частности, с риском этого предприятия для НАТО, о котором заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.

Он выражал уверенность, что в случае покупки Анкарой этого оружия, используемого «известными противниками» НАТО, поставившая С-400 сторона получит возможность изучить работу и технические характеристики истребителей F-35, в программе по созданию которых участвовала Турция. После того, как Турция заключила сделку по С-400 с Россией, США приостановили партнерство Анкары с многонациональным консорциумом под руководством Вашингтона, который создает истребитель F-35 Lightening II.

30 октября палата представителей конгресса США абсолютным большинство голосов одобрила введение санкций против Турции, в том числе, из-за покупки Анкарой комплексов С-400. Еще одной причиной для подобного решения стала военная операция Анкары против курдов в Сирии.

Военная операция «Источник мира» началась на северо-востоке Сирии 9 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что она не будет остановлена, пока в Сирии полностью не устранят угрозу от Рабочей партии Курдистана (РПК, Анкара считает ее террористической) и «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России и ряде других стран). Он также выразил мнение, что правительство сирийского президента Башара Асада не способно справиться с терроризмом на своей территории, поэтому турки и «были вынуждены» вмешаться.

Санкции, как сообщает Financial Times, предполагают заморозку активов высших должностных лиц Турции и запрет на отправку вооружений в страну. Кроме того, под ударом могут оказаться турецкие банки.

На следующий же день помощник государственного секретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер заявил, что Россия навязывает свои зенитные ракетные комплексы С-400 многим странам мира, чем снижает глобальное влияние США.

«Соединенные Штаты остаются крупнейшим экспортером безопасности — посредством поддержки наших союзников и присутствия наших военных по всему миру. Но наши конкуренты используют продажу оружия как ключевой инструмент для укрепления собственного влияния во всем мире, а также для ослабления нашего», — заявил дипломат в ходе своего выступления в международном центре «Меридиан» в Вашингтоне.

Впрочем, несмотря на реакцию США, Анкара продолжила закупку зенитно-ракетных комплексов у России. В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью агентству Reuters заявил, что Москва демонстрирует «искренний подход» в вопросе поставок С-400.

Причем лидер государства рассказал, что Россия согласилась ускорить сроки поставок. В июле политик заявлял, что Турция планирует завершить сделку с РФ к апрелю следующего года.

«Прилетели восемь самолетов, и все остальное тоже поступит. Что об этом говорили? Что мы не купим, не сможем. Мы купили? Да! В апреле 2020-го эти системы будут полностью установлены. Мы, турки, стоим на данном нами слове. С-400 — самая сильная оборонная система, и, надеюсь, мы с Россией будем ее производить вместе», — заявил Эрдоган в ходе выступления по случаю годовщины попытки госпереворота в Турции.

ЗРС С-400 «Триумф» может поразить самолеты стратегической и тактической авиации, а также баллистические ракеты, гиперзвуковые цели и другое оружие воздушного нападения. Причем радиоэлектронное и другие виды противодействия не помешают работе российской системы.