Официант или школьник: в сети оценили фото Зеленского

Фото пресс-службы офиса президента Украины, на которой глава государства Владимир Зеленский запечатлен рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, стало поводом для ироничных комментариев интернет-пользователей. На снимке украинский лидер стоит перед генсеком Североатлантического альянса, который сидит за столом. Комментаторы сравнили президента с официантом перед посетителем ресторана или школьником перед учителем.

Фото было сделано во время визита Столтенберга на Украину 30 и 31 октября.

Накануне в Киеве состоялось заседание комиссии НАТО-Украина. В частности, в ходе своего визита генсек альянса поднял вопрос вступления Украины в организацию и в этом контексте заявил, что не собирается слушать мнение России. Он подчеркнул, что позиция Москвы по данному вопросу ничего не решает, поскольку не существует закона, который бы позволял стране влиять на процесс вступления стран в НАТО. Это решение будут принимать 29 членов альянса, сказал он.

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Как напомнил Столтенберг, в 2008 году было принято решение о том, что Украина войдет в состав альянса после того, как проведет ряд преобразований в стране. «Украина однажды станет членом НАТО, и это решение остается в силе», — заключил он.

В настоящее время этот вопрос обсуждается довольно активно. Как сообщил 27 сентября генсек НАТО, тему поднял глава Украины в ходе их встречи в Нью-Йорке. Столтенберг не назвал возможные сроки, но отметил, что двери НАТО остаются открытыми.

Он подчеркнул, что Украине и альянсу необходимо сосредоточиться на реформах, укрепить украинские институты безопасности и обороны. Он обратил внимание, что НАТО «помогает Украине двигаться в сторону членства» в альянсе.

Бывший президент страны Петр Порошенко основной линией политики видел евроинтеграцию. На пути к этой цели он закрепил в конституции государства курс на его вступление в Евросоюз и НАТО. Соответствующие поправки в закон он подписал 19 февраля.

Документ, в частности, предлагает изъятие из текста переходных положений конституции норму, которая позволяет на законных основаниях размещать Черноморский флот РФ в Крыму, хотя полуостров и город Севастополь после референдума 2014 года являются субъектами Российской Федерации. Внесение правок тогда поддержали 334 парламентария при минимально необходимых 300.

Политику своего предшественника продолжил Владимир Зеленский.

«Стратегический курс Украины на достижение полноценного членства в НАТО и ЕС, что утверждено в конституции Украины, остается неизменным. Это приоритет нашей внешней политики», — заявил он в ходе пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом 4 июня.

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал властям страны при вступлении в Североатлантический альянс учитывать интересы соседей. По его словам, если соседнее государство боится, что действия Киева могут ему навредить, то украинские власти должны согласовать все свои действия с ним.

К тому же он убежден, что Украина не должна заявлять, будто она ни с кем не собирается считаться. Как подчеркнул Кравчук, невозможно делать все, что захочется.

Впрочем, мнение соседа — далеко не единственное препятствие на пути Киева в НАТО. Как заявила 2 августа бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию «Новое время», Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.

«Я думаю, что сейчас это не представляется возможным. И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус. Думаю, сейчас будет сложно даже достичь консенсуса относительно получения Плана действий по членству в НАТО», — сказала экс-госсекретарь.

При этом, по ее словам, Украина могла бы приблизиться к альянсу даже без формального соглашения, чему может поспособствовать комиссия Украина-НАТО.

Она посоветовала расширить работу НАТО по подготовке военных и военно-гражданских отношений в демократических обществах в рамках этой организации.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен тоже обращал внимание, что для вступления в альянс Украина должна достичь ряда критериев, а на реализацию этого уйдет много времени. Многие эксперты предполагают, что Киев сможет претендовать на членство в военном блоке в лучшем случае через 20 лет.

Одна из ключевых проблем для Украины на пути ее евроинтеграции — внутренний конфликт. В ноябре прошлого года об этом говорил и внефракционный депутат Верховной рады, сопредседатель «Оппозиционной платформы--за жизнь» Юрий Бойко.

«Нас в НАТО никто не возьмет, есть пункт шестой устава: если в стране есть территориальный конфликт, она не может быть членом НАТО, ее туда не принимают.

Мы должны сотрудничать с НАТО так же, как мы должны сотрудничать со всем миром, и брать лучшее, что у них есть», — заявил он в ходе выступления в парламенте.