«Циркон» обязательно будет»: Путин осмотрел «Гремящий»

Президент России и Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Владимир Путин в ходе своего визита в Калининград осмотрел Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», который входит в состав ОАО «Западный центр судостроения». Ему там продемонстрировали корвет проекта 20385 «Гремящий», спущенный на воду в 2017 году и завершающий в настоящее время заводские ходовые испытания.

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Поднявшись на борт, президент осмотрел его помещения и ознакомился с системами вооружения и оборудования, передает ТАСС. Кроме того, Владимир Путин встретился с командиром «Гремящего» капитаном второго ранга Романом Довгайловым, который рассказал ему об особенностях управления новейшим кораблем.

Довгайлов обратил внимание президента на нос «Гремящего», где расположены пусковые контейнеры ракет «Калибр», и рассказал, что в перспективе здесь могут быть размещены ракеты «Циркон».

«Циркон» обязательно будет», — ответил ему президент и обратился к министру обороны Сергею Шойгу — тот в ответ кивнул головой.

О перспективах создания противокорабельных ракет «Циркон» президент России объявил в феврале 2019 года в ходе послания Федеральному собранию РФ. Скорость перспективных ракет составит 9000 км/ч, дальность – более 1000 км. Носителями ракеты станут надводные корабли и подводные лодки, оснащенные комплексами «Калибр». Эксперты полагают, что перехватить такую ракету существующими средствами защиты невозможно.

Производственные мощности завода «Янтарь» позволяют строить на нем корабли и суда спусковым весом до 12 000 т. С 1945 года на «Янтаре» построены почти 160 боевых кораблей и более 500 судов различного назначения.

В настоящее время контрольный пакет акций ОАО «ПСЗ «Янтарь» контролирует государство в лице АО «Объединенная судостроительная корпорация».

Сейчас на заводе строятся большой десантный корабль «Петр Моргунов», два траулера-сейнера «Ударник» и «Командор» для рыболовецкого колхоза имени Ленина (Петропавловск-Камчатский), два больших десантных корабля «Владимир Андреев» и «Василий Тушин», заложенные 23 апреля 2019 года, океанографические исследовательские суда «Алмаз» и «Евгений Горигледжан», судно аварийно-спасательных работ «Воевода».

Новейшие российские корветы проекта 20385, в том числе «Гремящий», — корабли 2-го ранга ближней морской зоны. Эти корветы должны стать в исторически обозримый срок основой ВМФ России в БМЗ. Разработчик проекта — петербургский ЦМКБ «Алмаз».

«Гремящий» является головным построенным на «Северной верфи» для ВМФ России корветом проекта 20385 в серии из двух кораблей данной модификации и был заложен 1 февраля 2012 года. Корвет был выведен из эллинга предприятия 16 июня 2017 года и спущен на воду 30 июня 2017 года.

20385 — модернизированный проект корвета нового поколения. Основная задача таких кораблей — обнаружение и уничтожение надводных судов или подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны, сопровождение других кораблей. Проектом предусмотрены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, ангар для вертолета Ка-27.

Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами, у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

Полное водоизмещение корабля составляет 2200 т, длина — 104 м, ширина — 13 м.

Корвет развивает скорость до 27 узлов, дальность плавания экономическим ходом достигает 3500 миль. Автономность «Гремящего» — 15 суток. Экипаж — 99 чел. Главная энергетическая установка корабля — два дизельных агрегата 1ДДА-12000.

Корвет отправится на испытания на полигоны Северного флота 5 ноября 2019 года. После перехода морем начнутся государственные испытания, затем последует передача корабля заказчику (согласно данным контракта, она должна состоятся 25 декабря 2019 года). Текущая готовность корабля оценивается в 94,5%. Стоимость «Гремящего» по контракту составляет 22,6 млрд рублей.

В состав вооружения корвета входит универсальный корабельный стрелковый комплекс (УКСК) с возможностью применения всего семейства ракет «Калибр» и «Оникс», ЗРК «Редут» (12 ЗУР 9М96М, 9М96Е или 48 ЗУР 9М100), 100-мм артиллерийская установка А-190-01 (боезапас 332 выстрела), два 30-мм зенитных арткомплекса АК-630М (6 тыс. выстрелов), а также противолодочное вооружение — 2×4×330-мм торпедных аппарата «Пакет-НК» (8 торпед).

Второй корвет проекта 20385 — «Проворный» (заводской номер 1006) — был заложен 26 июля 2013 года. Оба корабля строятся по заключенному предприятием с Министерством обороны России государственному контракту от 2006 года.

«По дополнительному контракту, заключенному с Министерством обороны в 2011 году, предполагалось строительство на «Северной верфи» к 2020 году еще восьми корветов проекта 20385, однако пожелания дальнейшего совершенствования проекта и широкое использование на данном проекте импортных комплектующих, включая германские главные дизельные двигатели MTU, попавших после 2014 года под санкционные ограничения, привели к решению ВМФ России ограничить серию проекта 20385 всего двумя заложенными по контракту 2006 года кораблями», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Тем не менее, на церемонии спуска корвета «Гремящий» 30 июня 2017 года начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников заявлял, что все же планируется, помимо двух строящихся, построить еще два корвета проекта 20385, хотя вопрос о сроках закладки еще двух корветов будет решен после испытаний головного корабля.

«Постройка обоих заложенных корветов проекта 20385 сильно затянулась ввиду непоставки для них главных дизельных двигателей MTU», — пояснил «Газете.Ru» Константин Макиенко.

В 2015 году Министерство обороны России заключило с «Северной верфью» дополнительное соглашение на достройку обоих корветов проекта 20385 с дизельными двигателями российского производства — дизельными агрегатами 1ДДА-12000 производства АО «Коломенский завод» (устанавливавшимися на первые четыре построенных на «Северной верфи» корвета проекта 20380).

«Обновление корабельного состава надводных сил отечественного ВМФ, как и боевого состава Военно-транспортной авиации — достаточно болезненный вопрос в области модернизации Вооруженных сил страны. К сожалению, оно идет не так быстро, как хотелось бы. К примеру, в Китае помимо строящегося авианосца тип 003, на верфи Jiangnan Shipyard в Шанхае строятся сразу 15 надводных боевых кораблей для ВМС НОАК (эсминцы проекта 052D и эсминцы проекта 055)», — пояснил Константин Макиенко.

По словам специалиста, эсминцы проекта 052D и 055 — это качественно иные корабли по сравнению с нашими даже новейшими корветами. К примеру, водоизмещение китайского эсминца проекта 055D — 7500 тонн, то есть в три с лишним раза больше. На его борту размещены 64 УВП (установки вертикального пуска) для ракет различных типов: 32 – в носовой части корабля и 32 в кормовой.

Водоизмещение эсминца проекта 055 составляет 12 000 т. Это второй в мире эсминец по водоизмещению и размерениям после американского «Замвольта». На его борту размещено уже 128 УВП. А на корвете «Гремящий», напомнил Макиенко, находится всего восемь УВП для запуска крылатых ракет типа «Калибр-НК».