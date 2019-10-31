«Преступник»: у Су-57 появилось имя в НАТО

НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon, что в переводе с английского означает «преступник», сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.

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«Технически Felon — это любой, кто был осужден за серьезное преступление, но вы также можете использовать Felon, чтобы описать любого, кто, по вашему мнению, совершил что-то ужасное», — отметили в статье.

Там обратили внимание, что во время разработки машину назвали Frazor — близко по значению к слову «изматывать». Это название, как пояснили в журнале, относилось к программе перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) и проходящим испытания прототипам Т-50, но его изменили для серийных самолетов. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По сведениям журнала, первый такой истребитель должен появиться к концу текущего года.

Североатлантический альянс использует кодовые обозначения для условного обозначения и классификации военной, морской, авиационной и ракетной техники, производимой вероятными противниками — Россией, Китаем и в редких случаях другими государств.

Су-57 разработали в Объединенном конструкторском бюро имени П. О. Сухого. Он способен нести вооружение класса «воздух — воздух» и «воздух — земля» и обладает малой заметностью. В российском Минобороны утверждают, что самолет оснащен новейшими средствами поражения и его характеристики превосходят западные аналоги.

Разработчики обратили внимание на сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета. К тому же современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают самолету превосходство над конкурентами.

Впервые этот истребитель поднялся в воздух в 2010 году. Его серийное производство началось в 2019 году, а за год до этого Су-57 проходили испытание в Сирии. Минобороны РФ заключило госконтракты на поставку 76 таких самолетов до 2028 года.

На сегодняшний день ряд стран проявляет интерес к этим истребителям. Как сообщал 9 октября журнал Military Watch, этими самолетами заинтересовалась Мьянма.

По информации издания, программа модернизации ВВС государства предполагает закупку тяжелых истребителей.

Годом ранее Мьянма уже приобрела у России шесть многоцелевых истребителей Су-30 и собирается купить еще несколько, отметили журналисты. Они подчеркнули, что их мощности может не хватить для оказания противодействия сопернику в воздухе, зато Су-57 даже в меньшем количестве могут существенно усилить оборону страны. В издании подчеркнули, что их приобретение позволило бы государству держать под контролем Японию и другие страны Юго-Восточной Азии.

В издании отметили, что истребитель способен поражать морские цели на дальнем расстоянии. Он также может быть оснащен дальнодействующей управляемой ракетой P-37, подчеркнули в статье.

Еще один возможный потенциальный покупатель этой техники — Турция, о чем в конце августа говорил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он сообщил о переговорах с Россией по этим вопросам, передавал телеканал NTV.

Турецкий лидер указал на сотрудничество Анкары с Москвой в сфере закупок вооружения, которое уже реализуется в рамках контракта по российским зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400.

«Но после того, что мы увидели на выставке [МАКС-2019], наши ведомства — минобороны, управление оборонной промышленности — продолжили переговоры с российской стороной», — ответил президент на вопрос, были ли предприняты дальнейшие шаги после того, как в Москве Эрдогану представили истребитель Су-57.

По словам главы государства, он видит «перспективу широкого взаимодействия в сфере оборонной продукции».

Он имел в виду, в том числе, боевые беспилотники и разведывательные дроны. Турецкий лидер подчеркнул, что в этом вопросе стороны взаимно делают определенные шаги.

«Если Америка продолжит вести себя прежним образом (исключит Турцию из программы по производству истребителей пятого поколения F-35. — «Газета.Ru»), мы позаботимся о себе. То есть оценим — Су-35 или F-35, Су-57 или что-то другое. Когда начнутся соответствующие переговоры, мы выдвинем свои условия на основании того, что будет необходимо нашей оборонной сфере», — отметил Эрдоган. Он также уточнил, что на соответствующих переговорах Анкара поднимет вопросы совместного производства и кредитования.