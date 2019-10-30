«Трудно сказать»: Путин не может оценить действия Зеленского

Российский президент Владимир Путин не может спрогнозировать, «справится» ли глава Украины с националистами, которые находятся в пилотных районах разведения сил в Донбассе.

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«Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но сможет ли он справиться с ними — мне сейчас трудно сказать», — приводит ТАСС слова Путина. Лидер России отметил, что не считает себя вправе оценивать действия своего украинского коллеги в его контактах с радикалами.

«Правильно ли он выбрал такую форму общения как президент и Верховный главнокомандующий, чтобы на линии соприкосновения уговаривать людей, которые отказываются подчиняться его приказам, я тоже не знаю», — сказал Путин, вспомнив недавний визит Зеленского в населенный пункт Золотое (является одной из зон отвода войск).

Вместе с тем президент России не считает, что вопрос разведения сил на юго-востоке Украине «такой уж сложный». «Не такой уж сложный вопрос на самом деле — разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах», — заявил он, добавив, что этот процесс, от которого многое зависит в урегулировании военного конфликта, «тянется годами».

«Вопрос в том, доведет ли он [Зеленский] до конца то, что было сказано им публично, и то, что он сам считает целесообразным сделать», — отметил Путин.

Вместе с тем глава России коснулся и вопроса проведения саммита в «нормандском формате». Он отметил, что готов к этому формату переговоров, однако необходима тщательная подготовка к встрече лидеров четырех стран – России, Франции, Германии и Украины.

«Мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе и в «нормандском формате», лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам, а заканчивались бы конкретным результатом, который идет на пользу урегулированию в целом», — в очередной раз он озвучил позицию российской стороны.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что такой подготовкой может стать разведение сил в населенных пунктах Золотое и Петровское.

«По мере того, как президент Украины заставит такие подразделения [националистов] выполнять собственные приказы, тогда уже можно говорить о подготовке к разведению [сил], что в свою очередь является важной составной частью подготовки к проведению саммита [в нормандском формате]», — цитирует Пескова ТАСС.

Когда Владимир Путин упоминал недавнюю попытку Зеленского «уговорить людей, которые ему не подчиняются» убрать оружие, он имел ввиду неофициальный визит главы Украины на линию соприкосновения в районе села Золотое.

Владимир Зеленский попытался убедить обосновавшихся там националистов в том, что необходимо вывести войска из этого района. Однако радикалы настаивали на своем и призывали прибывшего к ним главу государства «оценить все риски отвода», который, по их мнению, представляет собой капитуляцию.

Зеленский, в свою очередь, отмечал, что украинцы хотят этого процесса. Он также обратил внимание, что необходимо совершать только те действия, которые бы способствовали окончанию войны. Вместе с тем он заявил, что для него главное – возвращение территорий и прекращение убийств в этом регионе.

Разговор стал накаляться, когда речь зашла об акциях, которые прошли на Украине в качестве протеста против Минских соглашений и подписания «формулы Штайнмайера», которая предполагает обеспечение безопасности в Донбассе путем вывода войск с линии соприкосновения.

«Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит», — парировал Зеленский. После этого он повторил, зачем приехал, и ушел в сопровождении советников.

Спустя некоторое время после этого неожиданного визита главы государства, столь же неожиданно началось разведение войск в этом районе.

По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, националисты ведут себя достаточно спокойно и соблюдают законы, находясь в Золотом.

«Это граждане Украины, которые решили там находиться, и они там находятся, ничего не нарушая на этот момент времени. Никаких конфликтов нет, насколько я знаю», — приводит РИА «Новости» слова чиновника.

Аваков отметил, что находящиеся там националисты лишены оружия, так как эта территория объявлена «желтой зоной». Однако он остерегается провокаций, которые являются «одним из основных методов политической борьбы» на Украине.