«Решили принудить»: стрельба в Забайкалье началась после конфликта

Стрельбе в воинской части в Забайкалье, в результате которой погибли восемь человек, предшествовал конфликт между расстрелявшим людей срочником Рамилем Шамсутдиновым и его сослуживцами, рассказал РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, рядовой отказывался выполнить задание ротного. Он уточнил, что речь могла идти о мытье полов.

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«Сослуживцы решили принудить его к этому. Как только выдалась возможность, он открыл по ним стрельбу. Первым застрелил ротного», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что Шамсутдинов не испытывает раскаяния.

ЧП произошло 25 октября во время смены караула. Военнослужащий должен был разрядить автомат, но вместо этого вставил в него магазин и открыл огонь из табельного оружия по сослуживцам.

Его жертвами стали восемь человек, еще двое были ранены, но сейчас их жизни вне опасности.

Срочника задержали. Он сразу сдался спецназу, передавало издание Baza. По его данным, находящаяся на военной базе группа «Антитеррор» экипировалась в тот же момент, как прозвучали первые выстрелы. Когда они вышли из казармы, то встретили Шамсутдинова с оружием и подумали, что он начнет стрелять, но солдат отбросил автомат в сторону и лег на землю, дав себя задержать.

Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. По статье «Убийство двух и более лиц» ему может грозить срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как отмечает «Коммерсант», военнослужащий был рекомендован к несению службы с оружием. В военкомате в Татарстане было установлено, что он психически устойчив и может сорваться только из-за длительного стресса без помощи психолога.

В Минобороны не исключили, что инцидент мог произойти из-за нервного срыва. По предварительным данным, он не был связан с прохождением службы. В обстоятельствах разбираются следователи и специальная комиссия во главе с замминистра обороны Андреем Картаполовым.

Тем временем различные СМИ высказывают предположения о том, что могло стать причиной трагедии. Telegram-канал Mash писал, что

солдат-срочник мог застрелить своих сослуживцев в воинской части поселка Горный Забайкальского края из-за дедовщины.

Как писал канал, молодой человек служил там четыре месяца и над ним издевались сослуживцы, причем чаще всего без причины. Свидетели рассказали Mash, что руководство части знало об этом.

По данным Life, командир взвода воинской части, где Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, по ночам заставлял военнослужащих учить Устав караульной службы и надевать костюм химзащиты с противогазом. Об этом рассказал бывший солдат, служивший под его командованием в 2016 году. Мужчина утверждал, что речь идет об одном из погибших — старшем лейтенанте Пьянкове. По словам бывшего солдата, командир часто не давал спать солдатам. «Он мог всех в ружье вкинуть, просто чтобы стояли на центряке (центральном проходе — «Газета.Ru»)», — сказал он.

В докладе о происшествии, фотографию которого разместил Telegram-канал «Говорит Москва», указано, что причиной нападения Шамсутдинова на сослуживцев в воинской части могли стать неуставные отношения. Согласно данным, представленным в отчете, следователи сейчас проверяют ряд версий случившегося. В частности, они не исключили, что военнослужащего могли травить из-за его национальности.

Как стало известно 28 октября, пользователи социальных сетей начали собирать деньги для отца Рамиля Шамсутдинова Салима. Инициаторы сбора пояснили, что эти средства необходимы, чтобы Салим Шамсутдинов мог поехать к сыну, и для адвоката арестованного. Кроме того, группа активистов разместила петицию в поддержку военнослужащего.

Позже мужчина рассказал Telegram-каналу «Подъем», что для него собрали 220 тыс. рублей.

По его словам, эти средства он потратит на оплату адвоката и билеты до Читы, где содержится солдат. «На это собирают деньги ребята, его друзья с училища, воспитатели, преподаватели. Они создали сайт помощи моему сыну, туда помаленьку, по 50-100 рублей народ скидывается, примерно 220 тыс. там уже собралось. Я им очень благодарен», — сказал Салим Шамсутдинов.

Он уточнил, что ему так и не удалось поговорить с сыном, поскольку сначала были проблемы с телефоном, а после инцидента Рамиль сам отказался общаться с отцом.