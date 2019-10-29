Насилия не было: названы причины бойни в Забайкалье

Насилие в отношении срочника рядового Рамиля Шамсутдинова, проходившего службу в воинской части 54160 в поселке Горный Забайкальского края и расстрелявшего восемь сослуживцев, не применялось, но мог иметь место личный конфликт с командиром — к такому заключению пришла комиссия Минобороны.

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Как установили специалисты ведомства, к такому шагу 20-летнего солдата могли подтолкнуть «межличностный конфликт» и «психологическая несовместимость» с офицером, стоявшим в карауле в тот трагический вечер 25 октября.

При этом подтверждений сообщениям о рукоприкладстве со стороны командования, а равно и о других неуставных взаимоотношениях комиссия не нашла. Также в отчете указано, что массовому убийству могла способствовать «повышенная психическая нагрузка» во время караульной службы.

«Воинская часть расположена далеко от командования и военной прокуратуры, командиры редко контролировали обстановку, в частности подбор личного состава для дежурств и караулов. Допустившие нарушения командиры будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения», — приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК слова источника, близкого к комиссии.

При этом еще 25 октября СМИ со ссылкой на источники в части, где служил подозреваемый, сообщали, что над ним постоянно издевались сослуживцы. Тюменское издание «72.ru» (Шамсутдинов родом из поселка Вагай в Тюменской области) опубликовало монолог бывшего служащего воинской части 54160, где произошла трагедия.

По словам собеседника, один из убитых — офицер Данил Пьянков — был известен тем, что издевался над некоторыми призывниками и доводил их до тяжелого психологического состояния.

По версии Следственного комитета РФ, военнослужащий ремонтно-технической базы Шамсутдинов 25 октября около шести вечера расстрелял военнослужащих своей части во время смены караула — сдачи наряда. В результате погибли два офицера и шестеро солдат.

По данным СМИ, подозреваемый добивал раненых выстрелами в голову. Затем, опустошив одну обойму, он присоединил еще один магазин к автомату и вновь открыл огонь. Когда у Шамсутдинова закончились патроны, он бросился бежать в сторону поселка Горный-1, расстояние до которого составляет около 10 км. По пути молодого человека задержали.

«Прямо в здании военной подготовки: из оружия сначала выстрелил в капитана Евсеева. Остальные легли на пол, подавая знак, что сдаются без боя, но Шамсутдинов не остановился! Он хладнокровно расстрелял сослуживцев. Семеро погибли на месте, еще один скончался в больнице от травм несовместимых с жизнью, двое тяжело ранены», — говорится в аннотации к петиции в поддержку солдата на сайте Change.org.

Военным следственным отделом по Восточному военному округу по факту убийства было заведено уголовное дело по п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), виновному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Читинский гарнизонный суд постановил арестовать солдата на два месяца. Стоит отметить, что сам Шамсутдинов заявил, что не раскаивается в содеянном и ни о чем не жалеет, передает НСН.

Произошедшее вызвало широчайший резонанс. Кремль посчитал неуместным говорить об армейской реформе в связи с трагедией. В разговоре с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что «совершенно неуместным» является вопрос о том, можно ли считать расстрел срочником военных провалом реформы армии, которая никак не повлияла на ситуацию с дедовщиной.

«Это частный случай, это трагедия. <...> Безусловно, ее нужно расследовать, <...> но до определения истинных причин делать заключения о результатах реформы армии по меньшей мере непрофессионально», — добавил представитель Кремля.

Вместе с тем Песков отметил, что ЧП не является вопросом главы государства, поэтому Владимир Путин «не будет на это реагировать».

Позднее в сети появились первые кадры с места происшествия. На кадрах запечатлен задержанный Шамсутдинов: он сидит на стуле в казарме, его руки и ноги связаны, рядом стоит военнослужащий из Военной полиции. На других снимках с улицы видны пятна крови на асфальте и лежащие на земле тела убитых военнослужащих.