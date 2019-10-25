Сирии бы не было на карте: чего добились войска России

Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерации и Турецкой Республикой, подписанный 22 октября, предусматривает сохранение существующего статус-кво в районе операции «Источник мира», которую Анкара начала против курдских сил на границе с Сирией, между Эт-Телль-эль-Абъяд и Рас-эль-Айном глубиной до 32 км. Сирийско-турецкая граница в настоящее время поделена на четыре участка.

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Начиная с 12.00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» начали вводить подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Меморандум предполагает и вывод подразделений КОС (курдских отрядов самообороны), а также их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы в течение 150 часов, совместное российско-турецкое патрулирование на глубину 10 км от границы к западу и востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы, вывод всех подразделений КОС (курдских отрядов самообороны) и их вооружения из Мембиджа и Телль-Рифъата.

В настоящее время российской и турецкой сторонами определяются маршруты патрулирования, привлекаемые силы и средства, порядок патрулирования. Кроме того, создаются органы совместного мониторинга, то есть механизма, позволяющего контролировать отвод подразделений КОС за пределы 30 км зоны от государственной границы Сирии.

Совершенно очевидно, что на данном этапе сил и средств у российской военной полиции для решения возникших задач недостаточно, и на первых порах планируется увеличить боевой и численный состав военной полиции на 276 бойцов и командиров, сведенных в два батальона, и дополнительно добавить 33 единицы техники.

Телеканал «Звезда» уже опубликовал видео переброски в Сирию российских военных полицейских.

Помимо этого, прорабатывается вопрос о привлечении к выполнению задач по патрулированию 15-й отдельной гвардейской Берлинской Краснознаменной ордена Кутузова мотострелковой бригады, которая относится к Миротворческим силам Российской Федерации.

Ранее со стороны военного ведомства Германии высказывалась идея об организации миротворческих сил на основе сил западной коалиции в регионе. Однако что значит «на основе сил западной коалиции»? Под этим автоматически подразумевается, что первой скрипкой в этом ансамбле должны быть американцы. Однако в подобном случае конфликт был бы не остановлен, а только заморожен. А это более чем принципиальная разница. То есть для всех участников событий даже на этапе формирования немецкого замысла было совершенно очевидно, что эта затея ничем конструктивным закончиться никак не может.

Главная задача на сегодня — собрать максимальное количество сирийских войск, занять всю территорию, ввести в обговоренные с Турцией зоны российскую военную полицию, учредить на этой территории гражданскую администрацию Сирийской Арабской Республики. Иными словами, чтобы над всеми значимыми населенными пунктами освобожденной территории были подняты сирийские флаги, а граница с Ираком взята под контроль пограничными силами САР.

Несколько слов стоит сказать о курдах. В составе курдских отрядов самообороны в настоящее время более 120 тыс. обученных бойцов. До недавнего времени Соединенные Штаты снабжали курдов вооружением, боеприпасами, военно-техническим имуществом и другими материально-техническим средствами. В иные месяцы к курдам приходило более 1500 большегрузных автомашин с оружием и техникой. К примеру, одних только автомобилей «Хаммер» США поставили курдским отрядам самообороны более 600 единиц. В Вашингтоне планировали создать на северо-востоке Сирии квазигосударство.

Наверное, не следует расценивать курдские отряды самообороны как армию, готовую воевать до последней капли крови. Боеспособность их примерно такая же, как и во время боев за город Африн во время предыдущих операций турецкой армии. Образно говоря, разгромить КОС можно в два счета. Это ложные ощущения, что курды представляют собой могучую и готовую воевать силу. В частности, в ходе операции «Источник мира» при введении турецкого контингента в 30-км зону КОС не показали образцов отваги и желания защищать свою территорию.

Помимо всего, пользуясь неразберихой последних лет, курды заняли территорию и города на северо-востоке Сирии, которые им ранее никогда не принадлежали, и начали присваивать нефть в огромных количествах. И все это осуществлялось под покровительством американцев. Помимо подразделений вооруженных сил США, нефтяные месторождения на территории Сирии охраняли частные военные компании, находящиеся под патронажем США.

Курды очень надеялись, что США останутся в регионе. Однако американские войска уходят, и в настоящее время политические органы курдов должны принять решение, что они будут действовать в полном соответствии с российско-турецким меморандумом. Другого выхода нет.

Говоря о современной сирийской армии, следует сказать, что за последние годы для повышения уровня ее боеготовности и боеспособности были приложены большие усилия. Сирийская армия сегодня — серьезная, готовая к боевым действиям, хорошо обученная сила численностью в 50 тыс. бойцов и командиров. 1,5 тыс. офицеров сирийской армии прошли обучение на территории России.

В Сирии в полном объеме восстановлена система противовоздушной обороны. Вооружение и военная техника — зенитные ракетные системы и комплексы — С-200, С-125, «Бук-М2Э» — отремонтированы. В частях и соединениях ЗРВ организованы целеуказание и целераспределение. Раньше всего по двум воздушным объектам палила чуть ли не вся Сирия. В этих же целях развернуты автоматизированные системы управления.

Американцы сегодня из северо-восточных районов Сирии уходят. Только за вчерашний день с войсками и оружием улетело несколько самолетов. Но есть места в Сирии, где они по-прежнему присутствуют. В частности, американцы пока остаются в районе нефтяных полей и нефтеперерабатывающих заводов Эль-Омар и Аль-Талака.

В этой связи одна из приоритетных задач руководства Сирии — взять нефтяные поля страны под свой контроль и пустить нефть через Дамаск.

Кроме того, США контролируют Эт-Танф на юго-востоке Сирии. Но лагерь беженцев Рукбан в этом районе закрывается, делать американцам, по сути дела, там больше нечего. В оправдание своего присутствия они утверждают, что контролируют дорогу, по которой возможна переброска оружия и боеприпасов ливанской Хезболле. Но в том районе Сирии далеко не одна дорога.

Отдельный вопрос — лагеря беженцев и тюрьмы для террористов на северо-востоке Сирии. В этом районе восемь лагерей беженцев, в которых сосредоточены 122 200 человек, и двенадцать тюрем, где заключены до 14 650 террористов. В ходе операции «Источник мира» у курдов были одни-двое суток безвластия и паники, в ходе которых около 500 заключенных из тюрем разбежались. Совершившие побег террористы постараются либо раствориться среди местного населения, либо через Ирак уйти в Афганистан и Ливию.

Представляется целесообразным сделать поименный список всех тех, кто в настоящее время находится в этих лагерях беженцев. И каждой стране предложить забрать своих граждан.

Помимо этого, лагерями беженцев должно заниматься управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Сегодня для этого уже не требуется никаких коридоров. Можно приезжать и помогать, причем без каких-либо ограничений. В лагерях беженцев очень много жен и детей убитых боевиков. Возникает вопрос — как их адаптировать к мирной жизни? Где и как учиться их детям?

Четыре с половиной года назад военно-политическим руководством России было принято решение о военной операции Сирии. Это встретило неприятие на коллективном Западе. Да и в России это решение многими было принято весьма неоднозначно. В этой связи сразу вспоминался негативный афганский опыт. Ряд специалистов и экспертов опасались, что Россия просто увязнет в этой войне. В то же время операция в Сирии стала огромным вызовом для Вооруженных сил РФ. Потому как реально возникали вопросы — справятся ли армия, авиация и флот с подобными далеко не рядовыми задачами.

Можно поставить вопрос и так — а что было бы, если решение по Сирии руководством России не было принято? В этом случае можно не сомневаться, что в треугольнике Турция-Иран-Израиль сегодня вовсю полыхала война. Сирия как страна исчезла бы с карты мира.

То, что случилось на этой неделе в Сирии, — это то, к этому российская армия шла все четыре года. А конкретно к работе в северо-восточных районах САР группировка ВС РФ начала готовиться примерно еще год назад. С шейхами арабских племен взялись за работу примерно за четыре месяца до сегодняшних событий.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).