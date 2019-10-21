«Оружие возмездия»: чем Украина хочет сдерживать Россию

На Украине развивается сфера вооружения, а некоторые виды оружия способны дать мощный ответ российским войскам в Донбассе, рассказал изданию «Апостроф» директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, в сфере реактивной артиллерии у Украины происходит отставание от российских систем залпового огня, которые за счет смены ракетного топлива обеспечивают большую на 20 км дальность поражения в сравнении, например, с обычным «Градом».

«Мне лично был интересен образец, стоявший на стенде КБ «Южное» — это реактивный снаряд «Тайфун-1». Существуют три модификации — «Тайфун-1», «Тайфун-2» и «Тайфун-3». Так вот, «Тайфун-1» — это модернизация РСЗО «Град», «Тайфун-2» — РСЗО «Ураган», а «Тайфун-3» похож на проект «Ольха», который реализуется киевским КБ «Луч». «Тайфун-1» способен поражать цели на 20 км дальше, чем «Град». То есть это увеличение дальности действия РСЗО», — отметил эксперт.

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Все эти проекты КБ «Южное» предлагает украинской армии. Но важнейшее значение, как утверждает Згурец, имеет автоматизация боевого управления. Такие образцы были представлены фрагментарно.

«Так, на стенде того же КБ «Южное» стояла система управления комплексом «Гром-2». На нее никто не обратил внимания, но это система, которая предлагается в рамках проекта IT-артиллерии. Это создание программного обеспечения, способного превратить отдельные системы поражения в ударно-разведывательные комплексы», — добавил Згурец.

Вначале надо несколько слов сказать о комплексе «Ольха» («Ольха-М»), которые на Украине представляется чуть ли не как оружием возмездия.

Ранее об этой системе писала «Газета.Ru». «Ольха» — украинская реактивная система залпового огня с корректируемым боеприпасом. По сути дела, она представляет собой несколько модернизированный вариант советской РСЗО «Смерч».

Официальные представители Киева называют ракеты к РСЗО «уникальными» и неоднократно заявляли о большом спросе на них за рубежом, что само по себе выглядит несколько сомнительным. Представить, что на систему, только что принятую на вооружение национальной армии, не обладающую опытом боевого применения, наконец, которая еще не запущена в масштабное серийное производство и не отработана в ходе серии, может быть спрос, — сложно.

По украинским данным, в настоящее время дальность стрельбы «Ольхи» достигает 130 км, а в ближайшем будущем она будет увеличена до 200 км.

Вес ракеты «Ольхи» — около 800 кг, системы управления — 50 кг, двигательной части — около 500 кг. Боеголовка унифицирована. В головной части ракеты могут быть установлены осколочно-фугасный, кассетный или термобарический заряды весом до 250 кг. Высота траектории полета изделия — от 20 до 40 тыс. м. Скорость полета — более 1000 м/с.

В зависимости от решаемых задач, «Ольха» может применяться для поражения как наземных, так и надводных целей, подчеркивают на Украине.

Считается, что у РСЗО «Ольха» в границах бывшего СССР всего два конкурента — это белорусско-китайская РСЗО «Полонез» и российская «Торнадо-С».

Как известно, РСЗО «Торнадо-С» обладает дальностью стрельбы 120 км. Однако, по мнению украинских разработчиков, это достигается за счет уменьшения веса боевой части до 150 кг, в то время как у «Ольхи», подчеркивают на Украине, он составляет 170 кг и предполагается его увеличение до 250 кг. Также в Киеве считают, что ракеты РСЗО «Торнадо-С» обладают большими массогабаритными показателями — длиннее «Ольхи» на 60 см и на 20 кг тяжелее.

Однако российские эксперты считают эту разницу в лучшем случае надуманной и несущественной.

Как ранее писала «Газета.Ru», в Минске на IX-й Международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2019 белорусы представили ракетный комплекс «Полонез-М». Максимальная дальность стрельбы комплекса составляет — 290 км. Он оснащается ракетами типа А200 и А300. На многоосном шасси Минского завода колесных тягачей типа МЗКТ 7930-313 монтируется два комплекта пусковых контейнеров (восемь ракет).

Максимальное количество поражаемых целей залпом одной боевой машины — 8. Участок расположения восьми отдельных целей, поражаемых одним залпом БМ — 20 км на 20 км.

На Украине считается, что промахи при стрельбе РСЗО «Полонез» составляют 30 м, а «Торнадо-С» — до 50 м. А вот украинская «Ольха» имеет отклонение 5-7 м и на всем постсоветском пространстве «Ольха», по мнению украинских специалистов, — единственная РСЗО, которая относится к высокоточным.

Российские специалисты полагают, что точные характеристики «Ольхи» станут известны не по заявлениям официальных представителей СНБО Украины, а исключительно по результатам реального боевого применения.

Что касается системы управления комплексом «Гром-2» разработки КБ «Южное», то о ней вообще трудно сказать что-либо конкретное.

Сам оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2» разрабатывается для Вооруженных сил Украины и Саудовской Аравии. Украинцы заявляют, что дальность стрельбы этого ОТРК составляет не менее 1000 км. В Киеве его характеризуют как «главное оружие Вооруженных сил Украины для сдерживания российского агрессора».

«Как бы не раздували щеки в Киеве, военно-экономические потенциалы России и Украины все-таки несравнимы. Москва имеет подавляющее преимущество практически во всех образцах вооружения и военной техники», — заявил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. По словам эксперта,

хотя на Украине и остались высококвалифицированные кадры разработчиков, основная беда украинского оружия — малая серийность и в ряде случаев большая зависимость от импортных комплектующих.

Кроме того, министерство обороны Украины в силу финансовых ограничений просто не в состоянии закупать вооружение большими партиями. Так что многие даже перспективные украинские разработки рискуют так и остаться единичными образцами, заключил Макиенко.