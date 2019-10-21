Обсудили Сирию: Путин поздравил Нетаньяху с юбилеем

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с 70-летием и обсудил с ним ситуацию в Сирии, а также ряд актуальных двусторонних вопросов, сообщила пресс-служба Кремля.

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Кроме того, российский лидер направил Нетаньяху поздравительную телеграмму, текст которой разместили на сайте Кремля.

В ней Путин подчеркнул высокий авторитет израильского премьера как внутри страны, так и за ее пределами.

По словам президента, в России Нетаньяху знают как принципиального сторонника укрепления дружественных связей между двумя государствами. Глава государства отметил, что премьер-министр вносит большой личный вклад в развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в самых различных областях.

Путин рассчитывает на продолжение содержательного диалога с Нетаньяху «на благо российского и израильского народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности».

«Желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — заключил президент России.

Последний раз Путин общался с Нетаньяху, когда израильский премьер приезжал в Сочи 12 октября.

В ходе той встречи президент России заявил, что придает особое значение взаимодействию РФ и Израиля в сфере безопасности.

«Скажу прямо, не побоюсь этого, в значительной степени благодаря вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества», — обратился глава российского государства к Нетаньяху, открывая переговоры в Сочи. Путин назвал это взаимодействие очень важным, «особенно с учетом сохраняющейся угрозы со стороны международного терроризма».

Российский лидер сообщил израильскому премьеру, что прилетел в Сочи из Дагестана, который «20 лет назад столкнулся с очень драматическими событиями, связанными с вторжением международных террористических банд на территорию республики».

«Мы в России очень хорошо знаем, что такое терроризм, и в Израиле тоже знают это не понаслышке», — подчеркнул Путин.

В рамках этого диалога они также обсуждали ситуацию в Сирии. Как рассказал глава МИД России Сергей Лавров, стороны решили продолжить и активизировать диалог по линии военных.

«Из международной проблематики основное внимание мы уделили положению на Ближнем Востоке и севере Африки с упором на сирийское урегулирование», — сообщил дипломат журналистам.

Он отметил, что диалог по военной линии развивается хорошо.

«С обеих сторон была выражена поддержка такого рода усилий», — обратил внимание глава МИД.

По его словам, Москва ждет руководителей Израиля на 75-летие победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Красной площади в 2020 году. «И израильское руководство подтверждает свою приверженность всем тем мероприятиям, которые призваны увековечить память героев», — отметил он.

Сам Нетаньяху рассказал журналистам, что прямой контакт с президентом России позволил предотвратить столкновение Израиля и РФ в САР. По его словам, конфликт был практически неизбежным «на фоне противоречия между задачами ВКС РФ и нашими военными действиями в ходе операции в Сирии».

Израильский премьер подчеркнул, что контакты с российским лидером для него наиболее ценны и способствует развитию взаимовыгодных экономических связей между Тель-Авивом и Москвой.

«Эта координация возможна лишь потому, что я и президент Путин уважаем друг друга. Мы действительно разговариваем на равных, открыто, без всякого пренебрежения», — пояснил Нетаньяху.

Интересы Израиля в Сирии связаны, в первую очередь, с Ираном. Как утверждают в еврейском государстве, участившиеся авиаудары по территории САР направлены против объектов иранских вооруженных сил, находящиеся на сирийской территории. Нетаньяху утверждал, что противодействие военному присутствию Ирана в Сирии — «постоянная политика» его страны.

«У нас есть постоянная политика — противодействовать попыткам Ирана закрепиться в Сирии и нанести урон тем, кто пытается навредить нам», — пояснил премьер.

В Израиле считают, что присутствие Тегерана в САР представляет собой угрозу безопасности еврейского государства.

Наибольшую опасность для себя Израиль видит в присутствии в Сирии вооруженного крыла шиитской группировки «Хезболла».

При этом Иран — союзник России в Сирии в борьбе с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). К тому же, Тегеран выступает одним из гарантов мирного процесса в арабской республике, наравне с РФ и Турцией.