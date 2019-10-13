«Варшавянка»: Россия построила «черную дыру» для Тихого океана

АО «Адмиралтейские верфи» завершило морской этап государственных испытаний первой подводной лодки проекта Б-274 636.3 «Петропавловск-Камчатский» для Тихоокеанского флота. Корабль успешно выполнил программу испытаний, включая запланированные погружения.

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Все системы подводной лодки работали в штатном режиме, подтвердив заявленные тактико-технические характеристики. Морской этап длился неделю: «Петропавловск-Камчатский» вышел в море 4 октября и вернулся 10 октября.

В настоящее время на корабле проводится ревизия, за которой последует чистовая отделка. Заводские ходовые испытания корабль прошел в августе — сентябре 2019 года.

Заводской номер Б-274 «Петропавловск-Камчатский» — 01614. Субмарина была заложена 28 июля 2018 года, спущена на воду 28 марта 2019-го, по плану в строй вступить должна до конца 2019 года.

Следующая лодка этого проекта для ТОФ будет называться «Волхов». Названия остальных (предположительно) — «Магадан», «Уфа», «Можайск». Последняя субмарина в серии имя пока, насколько известно, не получила.

Контракт на строительство серии из шести «Варшавянок» для ТОФ был подписан Минобороны РФ и «Адмиралтейскими верфями» в сентябре 2016 года. ДЭПЛ «Петропавловск-Камчатский» является седьмой субмариной данного типа, построенной для ВМФ РФ и первой в серии для ТОФ.

Первая бригада подводных лодок (4-я отдельная), укомплектованная шестью подводными лодками проекта 626.3, была сформирована 1 декабря 2014 года в составе Черноморского флота ВМФ России. Первой подводной лодкой, поступившей на оснащение нового соединения, стала Б-261 «Новороссийск», которая пришла в Новороссийскую военно-морскую базу 21 сентября 2015 года. Уже 16 декабря 2015 года в Новороссийске отшвартовалась подводная лодка Б-237 «Ростов-на-Дону».

8 декабря 2015 эта субмарина года нанесла удар крылатыми ракетами морского базирования «Калибр-ПЛ» из подводного положения (из акватории Средиземного моря) по объектам боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) на территории Сирии.

1 июля 2016 года в Новороссийскую ВМБ пришла третья ДЭПЛ Б-262 «Старый Оскол». 10 августа 2017 года в Севастопольской ВМБ отшвартовалась четвертая ДЭПЛ Б-265 «Краснодар». 29 марта 2019 года в Севастополь пришла пятая ДЭПЛ Б-268 «Великий Новгород». 3 мая 2019 года у причала Новороссийской ВМБ встала шестая ДЭПЛ Б-271 «Колпино».

Теперь строятся шесть подводных лодок проекта 636.3 для бригады подводных лодок Тихоокеанского флота.

«Основной смысл был в том, чтобы дать Тихоокеанскому флоту надежное и проверенное оружие, и сделать это достаточно быстро. В результате же срок строительства этих лодок у нас уже начинает приближаться к двум годам», — ранее говорил президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов в интервью «Газете.Ru».

«Это лишнее доказательство того, что строить длинные серии однотипных кораблей — это наилучшее решение с точки зрения экономики и сроков выполнения поставленных задач. В этом случае мы имеем возможность экономить, а кроме того, уже знаем, что не потребуется выполнять внезапно появившиеся опытно-конструкторские работы и искать технические решения, которые оттягивали бы сроки сдачи корабля. Подводная лодка проекта 636.3 — надежная и проверенная машина»,

— утверждает Алексей Рахманов.

В свое время для подводных сил ВМФ Советского Союза строились лодки проекта 877, а на экспорт изготавливали корабли сразу двух проектов: 877Э и 636. Подлодки обоих проектов имеют название «Варшавянка», а сам проект 877 носит имя «Палтус».

«Проект 636 «Варшавянка» (NATO — «Improved Kilo») имеет следующие модернизации: проект 636М — улучшенный проект с дальнобойными крылатыми ракетами «Сlub-S»; проект 06361 — дальнейшее развитие проекта 636М для инозаказчика, проект 06363 — дальнейшее развитие проекта 636М для ВМФ России», — пояснил «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Подлодки данного проекта относятся к третьему поколению дизельных подводных лодок. Они считаются одними из самых малошумных в мире. Имеют высокую боевую эффективность, новейшие комплексы ракетно-торпедного вооружения, радиоэлектроники и гидроакустики. Лодки данной серии могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям, и предназначены для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций.

Улучшению гидродинамических качеств лодки и снижению гидродинамических составляющих ее подводного шумоизлучения способствует архитектура корпуса. Был принят веретенообразный корпус с круглым носом и осесимметричной объемной кормой. Было выбрано благоприятное для пропульсивных качеств соотношение главных размерений корабля: наибольшая длина субмарины составляет 73 м и наибольшая ширина — 10 м, а отношение длины к ширине составляет 7,3.

Подводная лодка проекта 636.3 — двухкорпусной конструкции. Прочный корпус выполнен в виде замкнутой цилиндрической оболочки с концевыми сферическими переборками и состоит из трех цилиндрических участков различных диаметров, соединенных между собой усеченными конусами.

Внутренний объем прочного корпуса разделен плоскими поперечными переборками на шесть отсеков:

I отсек — торпедный, разделен двумя палубами; на верхней палубе размещаются торпедные аппараты и стеллажи для запасных торпед, на средней — жилые помещения (каюты, санитарно-бытовые узлы и кают-кампания), в трюме — аккумуляторная батарея;

II отсек — центральный, в нем размещается главный командный пост;

III отсек — жилой, разделен двумя палубами; на верхней и средней палубах находится камбуз, санитарно-бытовые помещения и каюты личного состава, в трюме — аккумуляторная батарея;

IV отсек — дизельный, в нем побортно установлены два дизель-генератора;

V отсек — электромоторный, в нем установлен главный гребной электродвигатель;

VI отсек — кормовой, в нем размещается электродвигатель экономического хода и два резервных электродвигателя побортно с резервными линиями вала.

На подводной лодке предусмотрены конструктивные меры акустической защиты, включающие виброизоляционные покрытия и амортизацию, блочную компоновку механизмов на отключенных от корпуса платформах и другие.

Эти меры, а также применение электродвижения, снижение частоты вращения гребного винта, одновальность энергетической установки, улучшенные гидродинамические характеристики архитектуры корпуса позволили снизить уровень подводной шумности в несколько раз по сравнению с лодками предшествующей постройки.

Предельная глубина погружения субмарины — 300 м, скорость подводного хода — 20 узлов, автономность — 45 суток. Экипаж — 52 человека. Подводные лодки проекта 636.3 располагают весьма разнообразным вооружением. Минно-торпедное представлено шестью носовыми торпедными аппаратами калибра 533 мм. Боекомплект — 18 торпед (6 в торпедных аппаратах) или 24 мины. В ракетное вооружение входит четыре крылатые ракеты 3М-14 «Калибр-ПЛ». В составе средств ПВО имеется ПЗРК «Стрела-3» или «Игла» (и 8 ЗУР).

За низкий уровень подводной шумности эти подлодки получили в НАТО название «черная дыра».