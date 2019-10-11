В другой раз: Украина оказалась не готова к НАТО

В Лондоне с 11 по 14 октября пройдет парламентская ассамблея НАТО, на которой будет представлен доклад о готовности Украины к членству в организации. Как считают в альянсе, Киев должен получить «четкий сигнал» о том, что сегодня страна находится «слишком далеко» от стандартов НАТО и ЕС.

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Как отмечается в докладе, обнародованном накануне 65-й парламентской ассамблеи НАТО канадским парламентарием Джейн Корди, 2019 и 2020 годы «будут иметь критическое значение» для военной реформы на Украине. Документ, который будет обсуждаться на ассамблее, анализирует, в частности, политическую и экономическую ситуацию в стране, положение в Донбассе и Крыму, который в докладе называется «оккупированной территорией», хотя полуостров вошел в состав РФ после референдума.

«Несмотря на значительный прогресс с 2014 года, существует серьезный риск того, что Украина может не достичь стратегической цели, поставленной в 2016 году, чтобы полностью соответствовать стандартам и критериям взаимодействия НАТО к концу 2020 года», — подчеркивает Корди.

Важное место доклад уделяет состоянию украинской армии, отмечая, что ее положение «значительно улучшилось» с 2014 года, когда, как констатирует автор, она «не была готова к бою».

Украинские вооруженные силы составляют 250 000 человек, и их командная подготовка, а также военное планирование стали лучше. Увеличилось и финансирование вооруженных сил с $2 млрд до $3 млрд. В докладе констатируется значительная роль стран Европы и США в оснащении украинской армии различными видами боевого оружия, включая поставленные Вашингтоном противотанковые комплексы «Джавелин».

Тем не менее, реформа украинского сектора обороны и безопасности далека от завершения, и ряд серьезных проблем остается. Авторы называет такую проблему, как коррупция в оборонном секторе, в том числе в компании «Укроборонпром», которую доклад характеризует как «конгломерат государственных предприятий».

Стоит отметить, что положения доклада не являются официальными рекомендациями, и сама ассамблея, согласно ее мандату, «не имеет контроля над политикой альянса», а представляет собой «платформу для влияния на решения в сферах, необходимых для НАТО». В то же время и доклад, и сама ассамблея имеют важное значение в преддверии декабрьского саммита организации.

«Иностранная помощь оборонному комплексу неэффективна, — говорит «Газете.Ru» военный эксперт Александр Перенджиев. — Коррупция на Украине стала системой управления, и без нее это государство не сможет существовать». При этом, как отмечает Перенджиев, желание Украины вступить в НАТО европейские и американские политики всегда «будут использовать как морковку, держа страну на коротком поводке».

Научный сотрудник Белферского центра Симон Сараджян отмечал ранее в беседе с «Газетой.Ru», что «в самом альянсе нет консенсуса о принятии Украины», его нет даже среди граждан Украины. И это очевидно даже по тем опросам, которые не учитывают мнение людей, проживающих на территориях, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

После событий «евромайдана» 2014 года взаимодействие НАТО и Украины усилилось. При президенте Петре Порошенко курс на вступление страны в Североатлантический альянс и ЕС был официально закреплен в конституции страны. По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованного в сентябре 2018 года,

за вступление в НАТО выступали 40% жителей страны, в то время как 36% поддерживали нейтральный статус.

После недавнего инцидента в Керченском проливе, в результате которого ФСБ России задержала нарушившие границу украинские суда, НАТО пошло на увеличение своего присутствия в Черном море.

Однако, несмотря на такую поддержку и то, что в руководстве альянса постоянно говорят о политике открытых дверей, наличие территориальных проблем — одно из главных препятствий для членства Украины в НАТО.

В свою очередь, в Москве не скрывали, что присоединение Крыма к России не дало альянсу закрепиться на этой территории. Известно, что руководство Украины рассматривало возможность расторгнуть контракт с Россией о базе в Севастополе и пригласить НАТО.

Согласно данным недавнего доклада близкого к Пентагону аналитического центра RAND, возможности Москвы в акватории Черного моря возросли. Переход Крыма под российскую юрисдикцию, модернизация Черноморского флота и увеличение боевого состава Южного военного округа усилили рычаги влияния Москвы в регионе и проекции силы в регионе.

Однако, несмотря на то, что в НАТО хорошо осознают изменившуюся ситуацию, альянс больше волнует не гипотетическое членство Украины, а проблемы вокруг Турции. Символично, что в день открытия парламентской ассамблеи НАТО генсек Йенс Столтенберг отправится в Анкару.

Визит плановый, но он проходит на фоне обострения отношений США и Турции в связи с ситуацией вокруг Сирии, где Анкара начала военную операцию, которая может угрожать американским военным. Турция же — один из самых боеспособных членов НАТО. Эта страна обладает мощной армией, и на ее территории находится база ВВС США.