«Исторический момент»: курды готовятся к борьбе с Турцией

Военные подразделения турецкой армии начали пересекать границу с Сирией в регионе, где Анкара планирует проводить операцию по созданию зоны безопасности, передает агентство Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника. Турция также собирается вынудить поддерживаемых США курдских бойцов отойти от этой границы.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар уточнил, что на данный момент продолжается переброска войск к границе и их подготовка к проведению операции.

На фоне этих событий автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии объявила всеобщую мобилизацию. «Автономная администрация объявляет о всеобщей мобилизации на три дня на северо-востоке Сирии, и призывает все наши институты и управления, и все составляющие нашего народа направиться к границе с Турцией, чтобы выполнить свой моральный долг и проявить сопротивление в этот особый исторический момент», — указано в заявлении пресс-службы администрации.

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Кроме того, сирийские курды призвали Россию выступить в качестве гаранта на их возможных переговорах с представителями официальных властей в Дамаске, передает телеканал Al Hadath.

«Сирийские демократические силы» (СДС) также обратились к международному сообществу с просьбой противодействовать намерениям Турции начать военную операцию на севере Сирии. Такое заявление представители СДС сделали в ходе пресс-конференции, состоявшейся в сирийской Хасеке.

Из-за планируемой Турцией операции накануне США вывели своих военных с севера Сирии, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман. Он уточнил, что, несмотря на это, военное присутствие США в арабской республике осталось неизменным. Хоффман отметил, что войска были выведены с пути потенциального турецкого вторжения, «чтобы обеспечить их безопасность».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении Анкары самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии 5 октября, выступая перед функционерами Партии справедливости и развития. «Мы провели подготовку, выполнили планы действий, дали необходимые инструкции. Может быть, сегодня или завтра мы примем такое решение, будем вести эту операцию как на земле, так и с воздуха», — отметил он.

Эрдоган пояснил, что турецкая сторона таким образом намерена очистить приграничную с Турцией территорию Сирии от сил самообороны сирийских курдов.

На следующий день после его выступления телеканал CNN Turk проинформировал об увеличении числа военных и техники Турции на турецко-сирийской границе. По данным СМИ, стягивание этих сил было зафиксировано в пограничном городе Акчакал. Журналисты утверждали, что Турция направила на границу с САР бронетанковую бригаду.

Тогда же Эрдоган обсудил планы Анкары по созданию зоны безопасности в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. В итоге в Белом доме заявили, что Вашингтон не намерен поддерживать военную операцию Турции и каким-либо образом участвовать в ней. В заявлении пресс-секретаря американской администрации Стефани Гришэм было указано, что вооруженные силы США даже не будут находиться поблизости от места проведения этой операции.

Уже 7 октября президент Турции сообщил о начале отвода американских войск с сирийских территорий на северо-востоке арабской республики.

Дональд Трамп позже уточнил, что в районе, где турецкие военные собираются проводить операцию против сирийских курдов, находились 50 американских военнослужащих. По его словам, в разговоре с Эрдоганом он призвал его не вредить кому-либо из его людей во избежание больших проблем.

Как подчеркнул американский лидер, он не хочет, «чтобы они были ранены или убиты, чтобы с ними что-то случилось».

У России тоже есть свое мнение насчет этой операции. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ее, призвал решать все проблемы на севере САР через диалог.

«Мы не раз уже нашу позицию озвучивали по поводу того, что происходит на северо-востоке Сирии, в том числе в районе сирийско-турецкой границы. И наша позиция однозначна, исходит из необходимости решать все проблемы этой части Сирийской Арабской Республики через диалог между центральным правительством в Дамаске и представителями курдских общин, которые на этой территории традиционно проживают», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

Турция и США уже на протяжении нескольких лет проводят военные операции в Сирии, не обладая санкцией Дамаска. Глава МИД Сирии Валид Муаллем 28 сентября в ходе 74-й сессии Генассамблеи ООН обратил внимание, что попытки Вашингтона и Анкары создать зону безопасности на севере Сирии идут вразрез с международным правом и Уставом ООН. Он подчеркнул, что США и Турция по-прежнему сохраняют незаконное военное присутствие на севере Сирии.

Муаллем считает американскую и турецкую стороны «настолько высокомерными», что они даже обсуждают создание зоны безопасности, «как будто речь идет о создании такой зоны на американской или турецкой земле».