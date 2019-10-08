«Дело России и Украины»: Лукашенко дал совет по Донбассу

Урегулирование конфликта в Донбассе возможно при более тесных переговорах Украины и России по этой проблеме, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил во время своего выступления на международном форуме «Минский диалог».

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«И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей [самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик] ЛНР и ДНР — непризнанных. Да, непризнанных, но они есть, их тоже избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Главное, чтобы главные стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения», — заявил Лукашенко. При этом в Москве последние пять лет регулярно на разных уровнях подчеркивают, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

По мнению белорусского лидера, при тесных контактах Москвы и Киева «будет место и ДНР, и ЛНР», будут подвижки и по 400 км границы России и Украины, проведение выборов в республиках и «создание некой милиции».

«Когда мы обсуждали этот вопрос [с президентом Украины Владимиром Зеленским] я сказал, что надо идти на какие-то контакты, потому что война на твоей территории», — рассказал белорусский лидер. По его словам, Зеленский сказал, что так и понимает проблему: это война на земле Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Лукашенко об участии России в конфликте на востоке Украины, отметил, что главное в этой ситуации — готовность ее решать. «Неважно, кто кем кого считает, здесь важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. Главное — важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой, я имею в виду проблему юго-востока», — подчеркнул Песков.

Лукашенко также поддержал своего украинского коллегу. По его словам, упрекнуть Зеленского в том, что он не старается решить эту проблему, нельзя. «Сегодня можно решить эту проблему, потому что диагноз установлен, как лечить — тоже известно. Только надо начинать. Нынешняя власть на Украине, президент, конечно же, не всемогущий. Ему ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет.

Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент назвал экзаменом для Европы ее действенное участие в урегулировании конфликта на востоке Украины. По его словам, если конфликт удастся решить, это будет значить, что «мы на что-то способны». В противном случае заинтересованные стороны продолжат обсуждать эту тему, но «толку будет мало», констатировал Лукашенко.

«Пока Европа безмолвствует, ни с Востока, ни с Запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека (Зеленского)», — сказал белорусский лидер.

Помимо того, он в очередной раз высказался о необходимости привлечения к украинской проблеме США.

Президент Белоруссии обратил внимание, что Вашингтон вовлечен на Украине не только «в проблему Крыма, Донбасса, целостности» страны, но и вообще, во все политические и экономические процессы.

В то же время он упрекнул президента США Дональда Трампа за его заявления о том, что «Европа ничего не делает» для урегулирования конфликта. «Это сбросить с больной головы на здоровую. Если Америка, которая втянута в этот конфликт, не начнет шевелиться, то ничего не будет сделано», — считает Лукашенко.

Днем ранее о решении конфликта на Украине высказался в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV глава украинского МИДа Вадим Пристайко. По его словам, он видит как минимум три варианта развития ситуации в Донбассе.

Во-первых, по словам министра, стороны могут попробовать достичь договоренности в рамках «несправедливого процесса» — так он назвал минские соглашения. Во-вторых, как полагает Пристайко, можно «бесконечно долго» затягивать решение вопроса, пока население Донбасса не возненавидит украинские власти, и вернуть их станет невозможно.

Третий сценарий, о котором сказал глава внешнеполитического ведомства, самый непростой для Киева: он будет вынужден отказаться когда-либо возвращаться «к этой части Украины».

Пристайко подчеркнул, что Владимир Зеленский пытается продолжить шаги, предпринятые предыдущим руководством страны. Глава МИДа не исключил, что в случае невыполнения минских соглашений Украина будет вынуждена обращаться к международному сообществу и обсуждать необходимость проведения миссии по «поддержке мира на всей оккупированной территории».