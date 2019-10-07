«Нелепые войны»: Трамп решил вывести войска из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам пора «выйти из нелепых бесконечных войн» в Сирии и вернуть своих военных домой.

Он в очередной раз напомнил, что американские войска должны были находиться там всего лишь 30 дней. Такой план был у Вашингтона «много лет назад».

«Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь должны справляться с этой ситуацией и решать сами, что они хотят делать с захваченными боевиками ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство». — «Газета.Ru») <...>. Мы находимся в 7 тыс. миль от них и победим ИГ снова, если они придут куда-нибудь рядом с нами», — предупредил Трамп.

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Американский лидер напомнил, что Вашингтон поддерживал значительным финансированием курдские формирования, которые выступали против ИГ. «Курды сражались с нами, но им платили огромные суммы денег и [предоставляли] оборудование, чтобы делать это», — написал президент США.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что США начали отводить свои войска с сирийских территорий на северо-востоке страны. Там Анкара планирует провести операцию по созданию зоны безопасности.

По словам президента Турции, американская сторона приступила к отводу войск после его переговоров с Дональдом Трампом, которые состоялись вечером 6 октября. «Начался процесс вывода войск, как и обещал господин президент», — отметил Эрдоган.

На выступлении перед функционерами Партии справедливости и развития 5 октября он сообщал, что Турция может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни. «Мы провели подготовку, выполнили планы действий, дали необходимые инструкции. Может быть, сегодня или завтра мы примем такое решение, будем вести эту операцию как на земле, так и с воздуха», — заявил турецкий лидер.

Целью операции он назвал очистку приграничной с Турцией территории Сирии от сил самообороны сирийских курдов и создание там зоны безопасности.

При этом Вашингтон отказался поддерживать такую идею, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Там также отметили, что ВС США не будут находиться поблизости от места проведения операции.

Трамп приказал начать выводить американские войска из Сирии еще в декабре прошлого года. Агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации уточнило, что этот приказ означает прекращение и воздушной кампании. Согласно ему были прекращены и авиаудары по террористической группировке «Исламское государство».

Reuters считает, что воздушная кампания США сыграла решающую роль в противодействии ИГ в Ираке и Сирии. Согласно данным американских ВВС, за период ее проведения по целям в этих странах было выпущено более 100 тыс. бомб и снарядов.

Спустя полгода после этого тогда еще кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер уточнил, что американские войска останутся в Сирии как часть многонациональных сил «по продолжению кампании против ИГ». «В интересах оперативной безопасности я не стану обсуждать количество военных или крайние сроки», — сказал он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого заявления обратила внимание, что на фоне вывода своих войск из Сирии США наращивают там численность сотрудников частных военных компаний (ЧВК). Она уточнила, что эти ЧВК действуют в северных и северо-восточных районах страны.

По ее словам, в Сирии на 17 июля было более 4 тыс. сотрудников таких компаний.

«При этом отмечается, что только во второй половине июня в страну уже прибыли 540 человек, в том числе 70 представителей командного и инструкторского состава. Переброска наемников осуществляется на автомобилях группами по 12-16 человек», — сказала она.

Захарова назвала основными задачами ЧВК США в Сирии подготовку лояльных Вашингтону боевых отрядов, охрану объектов нефтегазовой инфраструктуры и обеспечение безопасности.

«Наверное, этому не стоило бы отдельно уделять внимание, если бы не одно но: руководство деятельностью ЧВК осуществляет Объединенное центральное командование вооруженных сил США», — обратила внимание она.

К тому же, как напомнила Захарова, американские наемники будут находиться в Сирии незаконно.

США и их союзники проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки «Исламское государство» с 2014 года. При этом их действия в САР не согласованы с официальными властями.