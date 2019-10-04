На зависть США: на ледоколе «Арктика» запустили реакторы

На самом мощном в мире универсальном атомном ледоколе «Арктика» запустили реакторную установку, сообщил РИА «Новости» представитель госкорпорации «Росатом». Он пояснил, что таким образом началась управляемая цепная ядерная реакция и вывод реактора на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за ней.

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«Далее, после необходимых испытаний, состоится вывод реакторов на энергетический уровень мощности. А затем предстоит начать и ходовые испытания «Арктики», — отметил представитель госкорпорации.

Новый российский атомный ледокол оценил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. «Это головной корабль, атомный ледокол нового поколения, на данный момент самый мощный в мире. Его мощность позволит пробивать льды толщиной три метра — это очень важно. Он может практически круглогодично проводить караваны по льдам», — заявил Дандыкин радио Sputnik.

По словам эксперта, «Арктика» войдет в строй в ближайшее время, после чего на воду спустят еще два атомных ледокола, которые придут на Северный морской путь.

Ледокол «Арктика» построили по заказу «Росатома» на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Сдача его в эксплуатацию запланирована на 2020 год. Сейчас на заводе строятся два серийных атомохода проекта 22220 «Сибирь» и «Урал». В августе «Росатом» и Балтзавод заключили контракт на создание еще двух атомоходов этого проекта.

Ледокол обладает компактной и экономичной реакторной установкой «РИТМ-200», которая состоит из двух ядерных реакторов тепловой мощностью 175 мегаватт каждый. Ее компоновка дает возможность разместить основное оборудование внутри корпуса парогенерирующего блока. «РИТМ-200» разработало нижегородское «ОКБМ Африкантов».

Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 мегаватт станут самыми большими и мощными в мире. Их основная цель — обеспечить российское лидерство в Арктике. Длина судна составляет 173,3 м, ширина — 34 м., водоизмещение — 33,5 тыс. т. Эти атомоходы способны пробивать лед толщиной до трех метров. Они должны обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В прошлом месяце портал «Будущее России. Национальные проекты» разместил на своем сайте сообщение, в котором говорится, что Министерство финансов РФ планирует выделить госкорпорации «Росатом» 24,7 млрд рублей в 2020 году на строительство атомных ледоколов нового поколения. Это предусмотрено проектом федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В 2021 году на эти цели планируется выделить 21 млрд рублей, а в 2022 году — 14,8 млрд рублей.

До этого появилась информация, что Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ) в 2020 году сможет направить до 15 млрд рублей неизрасходованных средств на финансирование проектов в Арктической зоне. Развитие этого региона отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Он рассчитан до 2024 года.

При этом американская сторона стремится ограничить возможности России в Арктике и не дать ей завоевать превосходство в этом регионе. В середине лета заместитель главы американской Береговой охраны вице-адмирал Дэниэл Абель заявил, что США нужны шесть новых ледоколов, чтобы успешно конкурировать с Россией в Арктике.

«Пока у нас есть единственный ледокол Polar Star, и ему 40 лет», — признал вице-адмирал на конференции по влиянию таяния арктических льдов на операции ВМС.

Он обратил внимание, что Россия уже создала в регионе шесть новых баз и построила столько же новых ледоколов.

В Вашингтоне неоднократно указывали на необходимость противостоять растущему российскому влиянию в Арктике. Госсекретарь США Майк Помпео выражал обеспокоенность «российскими притязаниями» на международные воды Северного морского пути и планами Москвы соединить его с китайским морским «Шелковым путем». Бывший тогда советником американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон обещал, что Вашингтон в скором времени установит круглогодичное присутствие в Арктике.

Он утверждал, что это станет возможным, когда будут введены в строй новые ледоколы Соединенных Штатов.

Пентагон в апреле заключил контракт на строительство ледокола тяжелого класса для Береговой охраны в рамках программы Polar Security Cutter, которая предусматривает строительство трех таких кораблей среднего и тяжелого класса. Они должны прийти на смену двум устаревшим ледоколам.