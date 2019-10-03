Мощнейшая «Малка»: как модернизировали советское оружие

Работы по модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка» были завершены компанией «Уралтрансмаш». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу концерна «Уралвагонзавод», принадлежащему госкорпорации «Ростех».

«Малка» калибром 203 мм получила новые коробки передач, энергообеспечительные агрегаты и распределительные механизмы. Обновлены были аппаратура внутренней связи, радиостанция и комплекс системы противоатомной защиты. Кроме того, самоходная пушка получила новые приборы наблюдения.

Модернизацию прошел также известный миномет 2С4 «Тюльпан». Новые системы связи позволяют этому орудию работать в «единой системе тактического звена», говорится в пресс-релизе.

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Сообщается также, что модернизированные 240-мм «Тюльпаны» уже поступили на вооружение сухопутных войск России.

Пушка 2С7М «Малка» представляет собой модернизированный вариант знаменитой советской сверхмощной самоходной установки «Пион», созданной еще в 1980-х годах. Эти орудия предназначаются для поражения объектов противника, расположенных глубоко в тылу, за линией фронта.

В конце холодной войны «Пионы» находились в распоряжении группы советских войск в Германии. Однако после вывода ВС СССР с территории ФРГ эти пушки были вывезены с европейской территории России на Дальний Восток.

«Пионы» и «Малки» могут стрелять как осколочно-фугасными снарядами, так и «активно-реактивными» боеприпасами. Но главным ноу-хау является возможность использования специальных ядерных снарядов.

Кроме того, эти пушки могут разбивать бетонные укрепления и вести обстрел химическими боеприпасами.

В конце сентября 2018 года американский журнал The National Interest сообщил, что Москва начала модернизацию «бога войны» — артиллерии. Эксперты особо отметили тактико-технические характеристики и боевые возможности самоходного миномета «Тюльпан» и крупнокалиберной гаубицы «Пион».

«Русские пушки способны выстреливать ядерные снаряды, и НАТО на своем горьком опыте познакомилось бы с их мощью, если бы «холодная война» переросла в горячую», — говорится в статье.

При этом американские аналитики не до конца понимают, почему Россия решила обратить внимание на старое вооружение советского производства. Тем не менее, специалисты предполагают, что это связано с более низкой стоимостью снарядов в сравнении с ракетами.

Другая версия гласит, что артиллерия может быть использована российскими Вооруженными силами, чтобы «стирать в порошок» укрепления потенциального противника.

Артиллерия — далеко не единственный род вооружений, который в российских ВС проходит через жесткую модернизацию. 30 сентября стало известно, что в армии России появились усовершенствованные танки Т-90М.

Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков рассказал, что Т-90М является модернизированной версией Т-90А.

Он отличается от предшественника наличием башенного модуля с многослойным бронированием и 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М. Кроме того, в новой модели боеукладка расположена вне боевого отделения.

Также на Т-90М появилась высокоавтоматизированная система управления огнем «Калина» и дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка с 12,7-мм «Кордом МТ».

Кроме того, танк оснащен противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом динамической защиты «Реликт».

В сфере новейших вооружений Россия и вовсе оказалась «впереди планеты всей» — аналогов гиперзвуковых комплексов, представленных президентом РФ Владимиром Путиным, западные страны по-прежнему не сумели построить. Презентация оружия Путиным вызывала огромный резонанс в России и мире, и в вооруженных силах США признали, что защиты от гиперзвукового оружия у них на данный момент нет. При этом спустя год, 20 февраля 2019 года, Путин в своем послании сообщил о новейшей гиперзвуковой ракете «Циркон».

«Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно, и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон», — заявил президент. Путин отметил, что скорость «Циркона» достигает 9 чисел Маха, она способна поражать цели на расстоянии более 1000 км.