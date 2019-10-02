На пару «Джавелинов» больше: США одобрили продажу ракет Украине

Госдепартамент США утвердил решение конгресса продать Украине новую партию противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, сумма сделки составила около $39 млн.

Киев получит две ракетные установки и 150 ракет. При этом отмечается, что продажа ПТРК Javelin — это сделка, отдельная от военной помощи Украине в размере $250 млн.

Первую партию Javelin американские власти передали Киеву в марте 2018 года. В нее вошли 37 пусковых установок и более 200 ракет к ним.

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Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер тогда заявлял, что решение о продаже комплексов было принято после «отказа России принять меры» по прекращению войны на Донбассе. Москва же неоднократно указывала, что не является стороной конфликта внутри Украины.

При этом Волкер подчеркивал, что Javelin как «сугубо оборонительное оружие» не предназначены для использования на юго-востоке Украины.

В мае прошлого года Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили противотанковые ракетные комплексы американского производства. Об этом объявила пресс-служба тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

По словам экс-лидера страны, боеспособность украинской армии с Javelin существенно возросла.

Как сообщает НСН, Порошенко также благодарил президента США Дональда Трампа за решение продать Киеву ПТРК. Тогда украинский президент назвал эти поставки «долгожданными».

Российские власти на новости о поставках американского оружия украинским военным отреагировали негативно — депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что поставка комплексов Javelin Украине является стимулятором агрессии для Киева.

«Современные американские вооружения... могут вынудить Украину на абсолютно непредсказуемые агрессивные действия», — сказал парламентарий.

Об обсуждении новой поставки комплексов на Украину стало известно в августе 2019 года. Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что дополнительные ракеты и установки Javelin запросил Киев, передает ФАН.

«Они хотят закупить больше Javelin», — сказал Тейлор.

Кроме того, в 2020 финансовом году администрация Трампа запросила $250 млн на военную помощь Украине. В июне этого года украинское посольство в Вашингтоне сообщало и вовсе о $700 млн материальной помощи Украине из американского госбюджета.

«Палата представителей конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Госдепартамента, агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год», — заявили в дипмиссии.

По данным Пентагона, с 2014 года Вашингтон оказал Киеву военную помощь в размере $1,5 млрд.

Активную поддержку со стороны США в Киеве связывают с «российской агрессией». Президент Владимир Зеленский ранее призвал Штаты усилить санкции в отношении России. На встрече с представителями американских властей в Киеве он обсудил вопрос противодействия России. В сообщении пресс-службы украинского президента отмечается, что «США являются мощным и очень серьезным партнером Украины» и Киев без американской помощи не сможет «преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму».

Ухудшение российско-украинских отношений произошло на фоне гражданской войны в Донбассе. Весной 2014 года, после госпереворота в Киеве и в ответ на захват активистами административных зданий в регионе украинские власти начали так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО).

Продолжающийся уже более пяти лет конфликт унес жизни более 13 тыс. человек, порядка полутора миллионов жителей региона бежали из региона в Россию, другие области Украины и на Запад.

При этом Москва отрицает обвинения в агрессии, а Киев признавал, что юридически не может доказать присутствие российских военных в Донбассе. В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) также признали, что российских вооруженных сил на Украине не замечено.