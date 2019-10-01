Пробить Америку: на что способно новое оружие Китая

В Китае 1 октября отмечается 70-летие образования республики. В честь этого события в КНР проходит серия крупных мероприятий, в том числе состоялся грандиозный военный парад в Пекине.

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По столичной площади Тяньаньмэнь проехали 16 подвижных грунтовых ракетных комплексов «Дунфэн-41» (DongFeng-41, DF-41 или CSS-X-10 по классификации НАТО). Ранее DF-41 никогда не принимала участия в военных парадах.

Как сообщалось ранее,

Народно-освободительная армия Китая уже развернула на северо-востоке страны в провинции Хелунцзян вторую ракетную бригаду, оснащенную новейшими межконтинентальными баллистическими ракетами DF-41.

Межконтинентальная баллистическая ракета DF-41 является твердотопливной МБР, при этом она более мощная и тяжелая, чем DF-31A и разрабатываемая DF-31B, и оснащена разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН). Новая китайская ракета создается в грунтовом, железнодорожном и шахтном вариантах.

Разделяющаяся головная часть МБР DF-41 несет от 10 до 12 боевых блоков с индивидуальным наведением, что позволяет рассчитывать на успешное преодоление противоракетной обороны такой страны, как США. Дальность стрельбы, которая в различных источниках оценивается от 12 до 14 тыс. км, превращает DF-41 в одну из самых дальнобойных ракет в мире.

Она остается наиболее мощной и современной межконтинентальной ракетой в китайском арсенале стратегического ядерного оружия, хотя и не имеет принципиального превосходства над аналогичными российскими и американскими ракетными комплексами.

В настоящее время Китай способен обстреливать всю территорию США с подвижных грунтовых ракетных комплексов (в недалекой перспективе — с боевых железнодорожных), которые станут основным контрсиловым аргументом Поднебесной в борьбе за лидерство в мире.

Аббревиатура DF означает «Дунфэн» — «Восточный ветер» или «Ветер с Востока».

Еще одной важной новинкой парада стала демонстрация баллистической ракеты средней дальности DF-17, которая используется для выведения на заданную высоту гиперзвукового глайдера DF-ZF (ранее использовалось обозначение WU-14). Предположительно дальность действия аппарата может достигать 12 тыс. км, сообщает ТАСС.

Боевая часть комплекса DF-17 выполнена из одного управляемого боевого блока, дальность поражения цели достигает 18 тыс. км, выигрывая по сравнению с прошлой версией системы DF-16 с заявленной дальностью в 1000 км.

Гиперзвуковая система DongFeng-17 является многоступенчатой, сама ракета — твердотопливной. Боевая головка комплекса способна достигать гиперзвуковой скорости уже на первом этапе движения и нести как обычный, так и ядерный боезаряд.

В воздушной части военного парада в Пекине, помимо ракет, были представлены бомбардировщики H-6N, являющиеся копией советского самолета Ту-16. Самолет способен нести ядерное оружие, а также осуществлять дозаправку топливом в воздухе.

Эта версия отличается новыми турбореактивными двигателями Д-30КП-2 российского производства, обладающими тягой порядка 118 кН каждый, модернизированной кабиной экипажа, увеличенными воздухозаборниками и увеличенным обтекателем антенны РЛС, отсутствием 23-мм оборонительных пушек. Боевая нагрузка данной модели была доведена до 12 000 кг. При этом бомбардировщик получил возможность нести до шести крылатых ракет типа CJ-10A (дальность полета до 3 тыс. км), являющихся копиями российской ракеты Х-55.

По некоторым данным, боевой радиус действия Xian H-6N превышает 3000 км. В отличие от части своих предшественников, версия H-6N (равно как и H-6K) не перестраивалась из старых самолетов, а производится на китайских авиазаводах заводах с нуля. Принимая во внимание срок службы нынешних бомбардировщиков, самолеты H-6N имеют все шансы оставаться на вооружении ВВС НОАК до 2052 года.

Очередной новинкой, показанной на военном параде 1 октября в честь Дня образования КНР, стала сверхзвуковая стратегическая крылатая ракета CJ-100 («Чанцзянь-100» или DF-100). Это изделие может использоваться для уничтожения заглубленных командных пунктов и узлов связи. Как ранее писали китайские СМИ, она может применяться для уничтожения хорошо укрепленных целей и подземных бункеров. По другим данным, ракета CJ-100 может использоваться для нанесения ударов по надводным целям. Боевой радиус CJ-100 оценивается в диапазоне 2-3 тыс. км.

Помимо бомбардировщиков и ракет Китай представил на параде новейшие ударные беспилотные летательные аппараты, в том числе GJ-11 («Гунцзи-11», другое название «Лицзянь»), сообщает ТАСС. GJ-11 изготовлен с учетом технологий, позволяющих обеспечить этому аппарату малую радиолокационную заметность. Помимо ударных функций, БЛА этого типа может использоваться для ведения разведки и уничтожения целей в воздухе.

«Нет силы, которая могла бы поколебать основы этой нации. Никакая сила не может помешать китайскому народу двигаться вперед», — заявил генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в своей праздничной речи перед началом военного парада.

Отметим, что Китай был весьма обеспокоен планами США разработать и испытать ракеты средней дальности наземного базирования.

«На вооружении Народно-освободительной армии Китая есть немало образцов вооружения и военной техники, которые способны доставить немало озабоченностей Соединенным Штатам. К таковым в первую очередь следует отнести противокорабельные ракетные комплексы с баллистическими ракетами средней дальности DF-21D и DF-26. Обе эти системы предназначены для защиты береговых районов и территориальных вод от кораблей вероятного противника. В Китае ракеты DF-21D и DF-26 называют «убийцами авианосцев», — ранее пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Как уже писала «Газета.Ru», сегодня китайские системы противодействия подрывают способность Америки проецировать военную мощь в Индо-Тихоокеанский регион, повышая риск того, что Китай может использовать ограниченные силы и средства для достижения окончательной победы еще до того, как Америка сможет ответить. Наконец, гарантии безопасности союзникам со стороны США в настоящее время оспариваются Пекином.

Многие американские военные базы в Индо-Тихоокеанском регионе рискуют подвергнуться возможному ракетному обстрелу со стороны Китая и не имеют надежной противовоздушной и противоракетной обороны.

Что касается Китая, то с середины 1990-х годов Пекин быстро превратил свои вооруженные силы из устаревшего института в изощренную боевую машину, оптимизированную, как обычно говорят в США, для борьбы с американскими активами в области проекции силы.

Это произошло на фоне поистине звездного экономического роста.

В период с 1996 по 2018 год расходы на оборону в Китае увеличились примерно на 900%,

что позволило Народно-освободительной армии выдержать впечатляющий темп модернизации в большинстве ключевых областей национальной обороны и безопасности.

Достижения Китая в ракетах, истребителях, подводных лодках и надводных кораблях особенно впечатляющие в качественном и количественном отношении. Хотя НОАК еще не догнала по уровню совокупной военной мощи США, ведущие мировые аналитики в области обороны отмечают, что «линии тренда движутся против Соединенных Штатов по самому широкому спектру направлений деятельности».