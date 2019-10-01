«Нет военного смысла»: Минск отказался от российской базы

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что размещение базы ВВС России в стране является бессмысленным. По мнению дипломата, в этом «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла».

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Министр добавил, что этот вопрос не стоит на повестке дня российско-белорусских отношений. Он также подчеркнул, что власти Белоруссии не находятся при принятии решений «под влиянием каких-то внешних сил». Об этом он сообщил в интервью принадлежащему Григорию Березкина РБК.

«Если бы Белоруссия разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе», — отметил он.

Ранее МИД России Сергей Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Белоруссии размешать военную базу. «Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание», — сказал глава МИД в интервью «Коммерсанту».

Лавров отметил, что белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно говорил, что Москва — это союзник Минска на все 100%. Он добавил, что Россия, как и Белоруссия, разделяет не все взгляды союзной страны, однако «это ничего не значит».

Также Лавров уточнил, что по внешней политике у двух стран есть программа совместных действий, которой нет больше ни с кем.

Россия давно вела переговоры с Белоруссией вопрос о размещении базы ВВС, однако белорусские власти отказывались это делать. В декабре 2018 года Лукашенко назвал создание базы «непродуманным ходом».

По словам белорусского лидера, подлетное время самолетов из России составляет 3-4 минуты, поэтому разговоры о строительстве в Белоруссии российской авиабазы — это «пиаровский ход».

«Зачем на передовую, если тут война начнется, тащить аэродром? Одна ракета — взлетно-посадочная полоса непригодна», — добавил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что российские ВВС могут сажать на уже имеющихся белорусских базах хоть 30 самолетов.

Как отмечал Лукашенко, у Белоруссии сильная интеграция со странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и на случай обострения отношений уже разработан план.

В настоящее время на территории Белоруссии есть два военных объекта, и Лукашенко подчеркивает, что Москва использует их безвозмездно.

Один из объектов — радиолокационная станция «Волга» в Ганцевичах, которая входит в систему предупреждения о ракетном нападении. Эта станция была поставлена на боевое дежурство 1 октября 2003 года. При этом в 2020 году срок безвозмездного использования Россией объекта истекает.

На территории Белоруссии также расположен 43-й узел связи ВМФ России. Он обеспечивает связь в диапазоне сверхдлинных волн Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками в Атлантике, Тихом и Индийском океанах.

Для России Белоруссия с ее небольшой, но боеспособной и дисциплинированной армией, — важный союзник. Оба государства регулярно проводят масштабные военные учения. Одно из них, «Щит союза — 2019», проводилось в Нижегородской области с 13 по 19 сентября. В учениях принимали участие до 12 тыс. военнослужащих и 950 единиц техники. Аналогичные учения — «Запад-2017» — проходили в Белоруссии с 14 по 20 сентября 2017 года.

Белоруссия также граничит с Литвой и Польшей, странами — членами НАТО. Оба государства активно укрепляют боеспособность. Недавно на литовско-белорусской границе был развернут танковый батальон США. Как сообщает ФАН, 1-й танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии армии США будет развернут возле города Пабраде, расположенном примерно в 10 км от Белоруссии.

«Литва неоднократно принимала подразделения войск США, но это проводилось в рамках конкретных учений. На этот раз американские войска собираются не для международных учений, а для долгосрочного развертывания», — заявил глава оборонного ведомства Литвы Раймундас Кароблис.

В составе батальона — 500 военнослужащих США, а также тяжелая техника: 30 танков «Абрамс», 25 боевых машин пехоты «Брэдли» и 70 автомобилей и тягачей. Развертывание сил должно будет завершиться к весне 2020 года.