Увидеть пришельцев: как готовится штурм Зоны-51. ОНЛАЙН

Штурм Зоны-51. ОНЛАЙН

20 сентября в американском штате Невада планируется штурм Зоны 51, где, по мнению приверженцев конспирологии, правительство проводит эксперименты над пришельцами. Как писали СМИ, около 850 тысяч человек намерены прорваться на действующую военную базу США, чтобы выяснить, верны ли эти теории. За происходящим «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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11:06

ВВС США готовятся к тому, что во время штурма «Зоны 51» могут иметь место чрезвычайные происшествия, поэтому округ Линкольн в штате Невада намерен объявить режим ЧП, сообщает Las Vegas Review-Journal. Для соответствующего объявления округ уже подготовил необходимые документы.

11:00

В Пентагоне же сообщили, что готовы сдерживать штурм, если толпа все-таки решится направиться на базу.

10:43

Американские власти, зная о запланированном мероприятии, выражают обеспокоенность возможными последствиями.

10:31

Зона 51 была строго засекречена до 2013 года. Однако позднее в Интернете появились спутниковые снимки ее территории, и американскому военному ведомству пришлось признать факт ее существования.

10:22

Представители Пентагона ранее выступили со специальным заявлением, в котором никому не рекомендовали пытаться проникнуть в район этой базы.

10:10

Тысячи человек сегодня намерены прорваться на базу, чтобы выяснить, действительно ли там есть таинственные пришельцы и проводятся ли на ней засекреченные эксперименты.

10:05

«Штурм Зоны 51» — мероприятие, созданное в фейсбуке пользователем из Калифорнии. Очень быстро событие приобрело вирусную популярность.

10:00

Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru». Сегодня, 20 сентября, в американском штате Невада планируется штурм Зоны 51 — действующей военной базы США, где, по мнению приверженцев конспирологии, правительство проводит эксперименты над пришельцами. О том, как это будет происходить, мы расскажем в формате текстовой онлайн-трансляции.