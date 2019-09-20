Увидеть пришельцев: как готовится штурм Зоны-51. ОНЛАЙН

ВВС США готовятся к тому, что во время штурма «Зоны 51» могут иметь место чрезвычайные происшествия, поэтому округ Линкольн в штате Невада намерен объявить режим ЧП, сообщает Las Vegas Review-Journal. Для соответствующего объявления округ уже подготовил необходимые документы.
В Пентагоне же сообщили, что готовы сдерживать штурм, если толпа все-таки решится направиться на базу.
Американские власти, зная о запланированном мероприятии, выражают обеспокоенность возможными последствиями.
Зона 51 была строго засекречена до 2013 года. Однако позднее в Интернете появились спутниковые снимки ее территории, и американскому военному ведомству пришлось признать факт ее существования.
Представители Пентагона ранее выступили со специальным заявлением, в котором никому не рекомендовали пытаться проникнуть в район этой базы.
Тысячи человек сегодня намерены прорваться на базу, чтобы выяснить, действительно ли там есть таинственные пришельцы и проводятся ли на ней засекреченные эксперименты.
«Штурм Зоны 51» — мероприятие, созданное в фейсбуке пользователем из Калифорнии. Очень быстро событие приобрело вирусную популярность.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru». Сегодня, 20 сентября, в американском штате Невада планируется штурм Зоны 51 — действующей военной базы США, где, по мнению приверженцев конспирологии, правительство проводит эксперименты над пришельцами. О том, как это будет происходить, мы расскажем в формате текстовой онлайн-трансляции.