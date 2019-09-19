Ошибки при импортозамещении: Путин рассказал про ОПК

Импортозамещение в российском оборонно-промышленном комплексе иногда осуществляется с недочетами и просчетами, которые необходимо исправить правительству – рассказал президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии на площадке юношеского технопарка «Академия «Калашников» в Ижевске.

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По его словам, в ряде случаев были допущены очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению, что привело к сдвигу сроков выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.

«С учетом комплексности, взаимосвязанности всех наших планов по перевооружению армии и флота такие сбои должны быть оперативно устранены. В этой связи правительству и профильным ведомствам необходимо принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости в сфере производства военной продукции, в том числе находящейся на стадии проектирования», — поручил глава государства.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич пояснил, что

в России, как и в Соединенных Штатах, Великобритании, Франции и Германии оборонная промышленность является двигателем промышленного производства

и, соответственно, экономики страны.

«Именно в оборонно-промышленном комплексе используются самые передовые технологии, создаются самые современные изобретения, деньги вкладываются в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», — цитирует ФАН сенатора.

Двумя неделями ранее глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин впервые вступил в заочную полемику с вышестоящим чиновником — вице-премьером Юрием Борисовым, курирующим оборонно-промышленный комплекс.

Ранее в интервью «Ведомостям» вице-премьер Борисов выступил с критикой Роскосмоса, заявив, что темпы строительства космодрома Восточный «не устраивают всех». Он рассказал, что был на стройке в июле, при этом темпы возведения объектов второй очереди космодрома по-прежнему неудовлетворительны.

По мнению чиновника, курирующего в правительстве космическую отрасль, не исключено, что подрядчиком строительства космодрома может стать создаваемая сейчас в структурах Минобороны публично-правовая компания (ППК) «Военно-строительный комплекс».

Роскосмос расторг контракт с ПСО «Казань» на строительство второй очереди космодрома Восточный в январе 2019 года. Такое решение было принято по итогам совещания у российского премьер-министра Дмитрия Медведева о финансово-экономическом состоянии госкорпорации Роскосмос и ее подведомственных организаций.

«Контракт с ПСО «Казань» был заключен в сентябре прошлого года, и с учетом того, что тяжелое финансовое положение, по взаимному согласию сторон этот контракт расторгается», — сказал тогда Борисов.

Другим объектом критики со стороны вице-премьера стала новая российская ракета «Ангара», которая, по словам чиновника, не соответствует требованиям основного заказчика – Минобороны.

«Ракета не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик. Но то, что Минобороны выбрало «Ангару» основным носителем для формирования спутниковой группировки, никто не подвергает сомнению», - сказал Борисов. По его словам, «из-за срывов Роскосмоса по «Ангаре» было потеряно много времени».

Вскоре после выхода интервью профильного вице-премьера Рогозин написал в своем твиттере о том, что «сегодня на строительстве второй очереди космодрома Восточный будет залито 1,5 тысячи кубов бетона». А в ответ на замечание одного из подписчиков о критике со стороны Борисова Рогозин написал: «А так было всегда: одни строят, другие - критикуют. Все при деле».

В начале сентября сообщалось, что «Рособоронэкспорт» нaмерен подписaть ряд контрaктов нa постaвку зa рубеж российской техники по итогaм aвиaкосмического сaлонa МAКС-2019, передает НСН. Об этом сообщал глaвa компaнии Aлексaндр Михеев.

В прошлом месяце РБК на основе данных Росстата сообщало, что

в 2017 году расходы России на вооружение длительного пользования и продукты интеллектуальной собственности составили 4,85 трлн рублей (почти 5,3% ВВП).

При этом секретные расходы в номинальном выражении за год выросли на 5,8% — с 4,59 трлн руб. в 2016 году до 4,85 трлн руб. в 2017 году. Доля скрытых расходов от общего размера ВВП не изменилась, хотя до 2016 года росла.

В 2018 году этот показатель мог снизиться, отмечали эксперты. Росстат сообщил об уменьшении «приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал».

Росстат публикует данные об объемах, структуре и динамике ВВП по единой международной методологии, которая называется «Система национальных счетов 2008 года». После перехода на новую систему в российском ВВП появилась засекреченная часть.

Так, система учитывает, но не раскрывает расходы на системы вооружения длительного пользования (самолеты, корабли, танки и т.д.), а также продукты интеллектуальной собственности (научные исследования и разработки, затраты на разведку запасов полезных ископаемых, создание компьютерного ПО и баз данных).

Поэтому засекреченные расходы посчитали путем вычета из объема валового накопления основного капитала (19,88 трлн руб.) остальных расходов, например, здания, транспорт и так далее. Заместитель руководителя Росстата Ирина Масакова сообщила, что ведомство не намерено публиковать эти сведения из-за их секретности.