«В Пхеньяне их бы расстреляли»: ФСБ задержала жителей КНДР

Сотрудники Пограничной службы ФСБ России задержали в Японском море 161 браконьера из Северной Кореи — в районе Кито-Ямато, являющимся исключительной экономической зоной РФ, приводит РИА «Новости» сообщение Центра общественных связей спецслужбы.

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Правоохранителями отмечается, что среди задержанных граждан КНДР также есть пострадавшие, которым оказали необходимую медицинскую помощь. Их количество не указывается.

Российскими силовиками были изъяты запрещенные орудия лова и незаконно добытые морские ресурсы. Северокорейцев препроводили в Находку для последующего разбирательства, передает НСН.

«В результате скоординированных действий сил береговой охраны, авиации и подразделений специального назначения, пограничниками задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР», — пояснили в ФСБ.

Накануне, 17 сентября, стало известно, что в Японском море экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников, в результате чего пострадали трое военнослужащих.

«Экипажем северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля», — говорилось в сообщении ФСБ.

Пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством.

Пограничники задержали экипаж одной шхуны, в которой находились более 20 человек. Однако моряки со второй лодки напали на российских военнослужащих, но также были задержаны.

В итоге в МИД России был вызван временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хеп. Директор первого департамента Азии Георгий Зиновьев выразил ему серьезную озабоченность в связи с произошедшим.

«Чин Чжон Хепу было заявлено, что российская сторона предпринимает решительные шаги по задержанию лиц, совершивших противоправные действия. Потребовали от корейской стороны принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов. Чин Чжон Хеп обещал незамедлительно доложить в Пхеньян», — говорится в сообщении МИД РФ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», которая предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненное заключение.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов предположил, что браконьеров за подобную выходку на родине может ждать самое суровое наказание — вплоть до высшей меры.

«Я бы сейчас не перекидывал это на отношения между странами, тем более на официальную позицию Пхеньяна. У меня такое впечатление, что если бы эти ребята — браконьеры — попали в руки Пхеньяна, их бы там расстреляли. Поскольку я имею контакты с очень высокопоставленными деятелями, в том числе правящей партии, то ничего общего с официальной позицией партии и руководства КНДР я здесь не усматриваю», — пояснил сенатор.

Часть вины в такой ситуации лежит все-таки и на северокорейском руководстве, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Общеизвестно, что северокорейские рыбаки уже не первый год занимаются браконьерством, пытаясь таким образом прокормить себя и свои семьи.

Также не является секретом и то, что Пхеньян, если и не поощряет подобные действия, то, по крайней мере, закрывает на них глаза. Но то, что произошло в Японском море, — уже чересчур», — указал член верхней палаты.

Он также призвал прояснить, откуда у браконьеров взялось огнестрельное оружие. В целом, парламентарий спрогнозировал, что инцидент не скажется на отношениях Москвы и Пхеньяна, передает ФАН.

Бывший начальник Главного штаба Федеральной пограничной службы РФ Николай Резниченко подчеркнул, что браконьеров надо судить по всей строгости закона.

«Порядок должен наводиться жесткий. Силы и средства есть, надо требовать выполнения установленных законов, действовать решительно — судить, конфисковывать. Других мер нет, и неважно: японцы, корейцы, или наши браконьеры», — указал генерал-полковник.