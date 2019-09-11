Замена «Мистралям»: РФ построит вертолетоносцы в Крыму

Россия заложит первые два универсальных десантных корабля (УДК) на судостроительном заводе «Залив» в Крыму в мае следующего года, сообщили в среду ТАСС два источника в кораблестроительной отрасли. Один из них уточнил, что водоизмещение УДК составит до 15 тыс. т. По его словам, головной корабль по плану будет сдан флоту до завершения текущей госпрограммы вооружения, то есть до конца 2027 года.

Реклама

Другой источник подтвердил, что водоизмещение кораблей составит до 15 тыс. т, и также добавил, что они смогут нести на борту более десяти вертолетов различных классов. Кроме того, они получат большую доковую камеру для десантных катеров.

Собеседник агентства уточнил, что разработка технического проекта новых кораблей находится в финальной стадии. После ее завершения, в ближайшие месяцы, будет подписан контракт на постройку УДК, пояснил он.

Другой источник в судостроительной отрасли ранее сообщил ТАСС, что Минобороны завершит формирование тактико-технического задания на первые российские универсальные десантные корабли не позже конца текущего года. Он сообщил, что по плану головной УДК будет построен и сдан заказчику в рамках ГПВ-2027, а серийный — до начала 2030-х годов.

Стапельное место для постройки судов на заводе «Залив» в Керчи имеет длину до 300 м и ширину до 50 м. Благодаря этому там возможно строительство кораблей водоизмещением более 15 тыс. т.

Универсальные десантные корабли также имеют название вертолетоносцы. Они способны нести большую группировку вертолетов различного назначения. Кроме того, они могут перевозить от нескольких сотен до тысячи и даже более солдат морской пехоты. К тому же, у УДК есть док для катеров и других плавсредств для обеспечения высадки десанта. Вертолетоносцы также способны перевозить бронетехнику.

В начале июня о старте проектирования в 2020 году УДК, аналогичных вертолетоносцам типа «Мистраль», сообщил РИА «Новости» информированный источник.

По его словам, ВМФ собирается заказать два таких корабля. Первый из них должен быть передан флоту ориентировочно в 2025 году, уточнил он. Собеседник агентства пояснил, что на конкурсной основе будет выбран лучший проект одного из российских проектно-конструкторских бюро. Предполагается, что каждый такой УДК сможет нести 12-16 вертолетов.

О том, что в России может появиться первый отечественный вертолетоносец, еще в мае 2017 года сообщил бывший тогда заместителем министра обороны Юрий Борисов. Тогда он утверждал, что это может произойти уже к 2022 году. Борисов уточнял, что его строительство заложено в госпрограмму вооружения. «Цикл строительства вертолетоносца — это минимум четыре года, да, где-то к 2022 году», — отмечал он в ходе выставки HeliRussia-2017.

По словам бывшего замминистра обороны, корабль может быть принят на вооружение в том же году.

Борисов не стал отвечать на вопрос, будут ли вертолетоносцы аналогичны проданным Египту французским «Мистралям».

Но год спустя глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью агентству «Интерфакс», что Россия не собирается строить УДК для своего военно-морского флота. «Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будет», — заявил глава ведомства.

В то же время он признал, что корабли, способные нести вертолеты, должны присутствовать на вооружении страны. Мантуров имел в виду, что авианесущие корабли должны быть оснащены также вертолетным крылом, а на десантных судах должны присутствовать вертолеты как средства высадки.

Впрочем, уже через полмесяца в интервью РИА «Новости» он заявил, что российские судостроители способны строить вертолетоносцы и готовы продавать их иностранным заказчикам, если будет такой интерес.

Вопрос о строительстве в России собственных УДК встал особенно остро, когда французская сторона отказалась поставлять Москве корабли типа «Мистраль» из-за ввода санкций.

В сентябре 2015 года Франция выплатила России €949 млн 754 тыс. 849 за разрыв контракта на поставку этих вертолетоносцев. Это обозначено в законопроекте о ратификации соглашения Парижа и Москвы, размещенном на сайте национального собрания Франции.

В документе обозначено, что соглашение об урегулировании было подписано в Москве 5 августа. Представителем Парижа на переговорах был спецпредставитель Франции по разрешению проблемы «Мистралей» Луи Готье. От российской стороны документ подписывал вице-премьер Дмитрий Рогозин. Данное соглашение вводило запрет на передачу Францией вертолетоносцев третьей стороне, до того как Москва получит все положенные ей компенсации.