Мадуро готовится к войне: зачем Венесуэле учения на границе с Колумбией

Каракас на основе анализа разведданных принял решение с 10 по 28 сентября провести военные учения вблизи границы с Колумбией, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Причина тому — «агрессия со стороны Боготы», заявил глава государства, подчеркнув, что политика насилия Колумбии должна остаться в Колумбии.

В свою очередь, вооруженные силы Колумбии не поддадутся на провокации со стороны Венесуэлы, заявил 9 сентября колумбийский министр иностранных дел Карлос Ольмес Трухильо во время выступления в Медельине.

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«У вооруженных сил есть стандартная программа. Армейское командование готово, внимательно и не позволит себя провоцировать», — заявил Трухильо, чьи слова приводит газета EI Tiempo. По словам министра, колумбийские ВС знают «свои обязанности и свой долг», цитирует его РИА «Новости».

На прошлой неделе Мадуро распорядился объявить «оранжевый уровень угрозы» в приграничном регионе «из-за опасности агрессии со стороны Колумбии в отношении Венесуэлы».

Богота же еще ранее обвинила правительство Венесуэлы в предоставлении убежища и помощи бывшим повстанцам леворадикальной группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии», объявившим о возвращении к вооруженной борьбе. Каракас, в свою очередь, обвинил оппонентов в укрывательстве террористов, которые готовили взрывы в Венесуэле.

Помимо этого, Мадуро сообщил, что созывает Совет по национальной безопасности из-за угрозы военной агрессии со стороны Колумбии.

В заявлении венесуэльского лидера уточняется, что Совет национальной безопасности займется принятием решений «относительно воинствующих угроз правительства Колумбии в адрес Венесуэлы».

Так выглядит военно-политическая обстановка, на фоне которой будут развертываться учения армии Николаса Мадуро. Для начала следует уточнить примерное соотношение сил и средств между Каракасом и Боготой.

Вооруженные силы Венесуэлы в настоящее время по праву находятся в тройке сильнейших армий латиноамериканского континента.

Армия Мадуро практически по всем показателям превосходит соседнюю колумбийскую. Сухопутные войска ВС Венесуэлы включают семь дивизий, в составе которых 28 бригад.

Парк боевых бронированных машин включает около 90 российских танков Т-72Б1, порядка 80 французских АМХ-30 и 120 легких танков (36 французских АМХ-13, 84 английских «Скорпион»). Имеется 25 американских БМТВ «Драгун-90LFV2», 123 современных российских БМП-3 и около 400 БТР (в том числе 121 китайский VN-4 и 114 российских БТР-80А).

Артиллерия располагает 73 самоходными артиллерийскими установками (среди которых 13 российских 2С23 и 48 2С19, 12 старыми французскими AMX Mk F3), 54 буксируемыми орудиями (30 американскими М101, 24 М114), примерно 300 минометами (в том числе 24 российскими 2С12) и 61 РСЗО (из которых 24 советские БМ-21 «Град» и 12 российских «Смерчей»). На вооружении имеется 24 израильских ПТРК MAPATS и 75 старых американских самоходных противотанковых орудий М18.

Войсковая ПВО включает три дивизиона новейших российских ЗРК «Бук» (18 ПУ, 6 ПЗУ) и не менее восьми ЗРК малой дальности «Тор-М1», до шести французских ЗРК «Роланд», до 42 французских ЗСУ (12 «Панар» AML-530S, до 30 АМХ-13), 300 советских зенитных установок ЗУ-23-2.

ВВС включает 14 авиагрупп (с 4-й по 17-ю). На вооружении — 23 новейших российских истребителя-бомбардировщика Су-30МК2V, которые являются наиболее современными боевыми самолетами во всей Латинской Америке. Имеется также 17 относительно новых американских F-16. В строю также 6–8 самолетов разведки и РЭБ, и один заправщик КС-137. Все они американского производства.

В армейской авиации не менее 20 легких самолетов.

Из порядка 20 вертолетов — восемь российских Ми-17, три французских AS332B и десять AS-532, два американских F-280C, 4 ТН-480 и до 4 UH-1.

Зенитные ракетные войска противовоздушной обороны имеют в своем составе 11 дивизионов советских ЗРК С-125, модернизированных в России, а также два дивизиона российской ЗРС большой дальности С-300ВМ (кроме Венесуэлы и самой России, эта система состоит на вооружении лишь в Белоруссии), не менее четырех ЗРК «Тор-М1», десяти израильских ЗРК «Барак», 200 российских ПЗРК «Игла-С».

С учетом войсковой ПВО противовоздушная оборона Венесуэлы экспертами оценивается как наиболее сильная в Латинской Америке.

Таким образом, вооруженные силы Венесуэлы по стандартам латиноамериканского континента оцениваются как достаточно мощные.

Что касается соседней с Венесуэлой Колумбии, то страна обладает весьма большой по численности армией (более 200 тыс. бойцов и офицеров), которая практически постоянно ведет противопартизанскую войну с двумя сильными противниками — вооруженными формированиями кокаиновых наркокартелей и Революционными вооруженные силами Колумбии — Армией народа (FARC-EP).

FARC — леворадикальная повстанческая группировка Колумбии. Еще в 2001 году Госдепартамент США внес FARC в список террористических организаций, Евросоюз позже принял аналогичное решение. Куба и Венесуэла настаивают, что эта организация является партизанской, действующей на основе боливарианских идей.

1 сентября 2017 года около 1200 делегатов съезда FARC в Боготе проголосовали за преобразование движения в политическую партию. 9 октября Революционные вооруженные силы Колумбии официально завершили процесс регистрации созданной на их основе политической партии. Партия получила название «Общая революционная альтернативная сила» (ОРАС). По-испански аббревиатура партии полностью совпадает с аббревиатурой РВСК (FARC). Однако перемирие продолжалось недолго, и FARC вновь перешла к партизанским действиям.

В постоянном вооруженном противоборстве с этими формированиями колумбийские части и соединения приобрели значительный боевой опыт. Однако они совершенно не готовы к современной войне, не имея даже минимально необходимого вооружения и военной техники.

У Боготы нет танков, БМП, САУ, РСЗО, ударных вертолетов, крайне слаба истребительная и бомбардировочная авиация. Лишь ВМС более или менее отвечают условиям борьбы на потенциальном театре военных действий.

Основу вооруженных сил Колумбии составляют сухопутные войска, именно они ведут практически непрерывную противопартизанскую войну. Почти все боевые бригады входят в состав восьми дивизий, которые на деле являются региональными командованиями (военными округами).

На вооружении колумбийской армии находится примерно 300 боевых разведывательных машин, около 200 бронетранспортеров и бронеавтомобилей. Артиллерия насчитывает более 100 буксируемых орудий и более 700 минометов. Имеются израильские ПТРК «Спайк» и не менее 70 американских «Тоу», французские ПЗРК «Мистраль» и до 60 ПЗРК «Стингер», до 75 швейцарских зенитных орудий «Эрликон».

ВВС включают шесть боевых (с 1 по 6-е) и транспортное командования, авиагруппы — Карибскую и Восточную. В соответствии с ориентацией на противопартизанскую войну основу боевой авиации составляют легкие штурмовики. Кроме них, имеется лишь несколько старых израильских истребителей-бомбардировщиков типа «Кфир».

Оборонно-промышленный комплекс Колумбии в состоянии произвести лишь легкие самолеты, малые корабли и катера. Практически все вооружение и военную технику Богота закупает в США, Израиле и Бразилии.

То есть, по сути, вооруженные силы Колумбии несопоставимо слабее венесуэльских и устоять в гипотетическом вооруженном противоборстве против армии Николаса Мадуро, оснащенной значительным количеством современной российской техники, вряд ли смогут.

Но Мадуро, несмотря на его грозную риторику, сегодня отнюдь не до войны. Что касается риторики, то она весьма традиционна для Каракаса — войной Боготе неоднократно грозил еще Уго Чавес. Более того, сегодняшние учения проводятся в основном по выкройкам и замыслам уже давно умрешего венесуэльского лидера.

Однако Венесуэла находится в состоянии тяжелого экономического кризиса, и даже незначительный по масштабам вооруженный конфликт с соседней страной может окончательно привести Каракас к окончательному разрушению экономического комплекса страны и к полной катастрофе. А войны обычно начинаются на восходящей ветви экономического развития.

С другой стороны, грозные заявления, раздающиеся из Каракаса, по мнению военно-политического руководства Венесуэлы, будут способствовать дальнейшему сплочению населения страны.

Несмотря на относительную слабость колумбийской армии, не следует забывать, что Богота сегодня — ближайший союзник Вашингтона в Южной Америке.

И неосторожные действия Мадуро могут привести к тому, что на стороне Колумбии выступят вооруженные силы США. Им даже не придется выдумывать для этого повода.

Вряд ли Белый дом пошлет в Колумбию подразделения и части сухопутных войск, но поддержать Боготу действиями военно-воздушных сил и авиации ВМС запросто сможет. И одно только это может привести Мадуро к военному краху, ибо устоять против военной мощи США он не сможет.

Поэтому ситуация, скорее всего, будет развиваться следующим образом — страсти нагнетаться, звон шашек на общей границе Венесуэлы с Колумбией усиливаться, но обе стороны так и не перейдут к активным военным действиям, поскольку масштабный вооруженный конфликт не нужен сегодня ни Каракасу, ни Боготе.

К тому же, в окружении Николаса Мадуро отчетливо сознают, что союзников в предстоящей войне у Венесуэлы не будет, тогда как Колумбию поддержат не только практически все латиноамериканские страны, но и, главным образом, США. Воевать в таких условиях — абсолютно бесперспективно.