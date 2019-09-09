Срок вышел: почему ядерные бомбы США опоздают

Развертывание в США серийного производства ядерной бомбы свободного падения типа B61 Mod. 12 может столкнуться с 18-месячной задержкой, перспективная боевая часть к баллистическим ракетам подводных лодок (БРПЛ) Trident II D5 типа W88 будет поставлена на поток в более короткие сроки, заявил высокопоставленный представитель Национальной администрации по ядерной безопасности. Об этом пишет Defense News.

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Программа продления жизненного цикла B61 Mod. 12 предполагает в том числе и замену более старых вариантов этого боеприпаса типа B61-3, -4, -7 и -10, а модернизация боевой части W88 до версии 370 (W88 Alteration 370) предназначена для замены боеголовок W88 для баллистических ракет подводных лодок ВМС США типа Trident II D5. Эти две из пяти основных программ модернизации ядерного оружия, осуществляемых в агентстве.

Ранее сообщалось, что оба специальных боеприпаса должны быть запущены в серийное производство в 2020 году, согласно информации, распространенной заместителем руководителя Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) по оборонным программам Чарльзом Верденом.

В настоящее время NNSA работает с министерством обороны США, чтобы минимизировать возникшие задержки, но американский конгресс проинформировал оба ведомства, что срок готовности боеприпасов должен быть «примерно в одно и то же время», сказал Чарльз Вердон на конференции Defense News в 2019 году.

Проблема, связанная с задержками серийного производства B61 Mod. 12 и W88 Alteration 370, возникла из-за комплектующих, используемых в обоих видах этого ядерного оружия.

W88 ALT 370 представляет собой обновленную боеголовку для БРПЛ с новым взрывателем. По оценкам NNSA, программа будет стоить от $2,4 до $3,1 млрд, более вероятной считается сумма $2,6 млрд.

B61 Mod. 12 — перспективная тактическая термоядерная бомба, обладающая свойствами высокоточного оружия. Представляет собой глубокую модернизацию ядерного боеприпаса разработки 1960-х годов.

Предполагалось, что оба боеприпаса будут готовы к боевому применению в течение как минимум 20-30 лет, и испытания (так называемые «тяжелые стресс-тесты») должны были подтвердить эти показатели. Однако ряд комплектующих (каких конкретно, Defense News не указывает) так и не вышел на требуемый уровень надежности, и принято решение заменить их сейчас, чтобы избежать возможного риска в плане надежности боевого применения ядерных боеприпасов в будущем.

Однако при этом Чарльз Вердон сказал, что 18-месячная задержка для бомбы свободного падения B61 Mod. 12 в будущем может и сократиться, так как агентство получает все больше информации о закупках и интеграции в состав этих боеприпасов необходимых комплектующих.

Директор по политике в области разоружения и уменьшения угрозы в ассоциации по контролю над вооружениями Кингстон Рейф заявил, что

эта задержка с выпуском ядерного оружия приведет к росту затрат на программу на $7,6 млн.

Задержка также может быть связана с возможностью NNSA выполнить несколько других запланированных программ по продлению жизненного цикла боеприпасов в срок и в рамках бюджета, добавил он.

«Задержка с боеприпасами демонстрирует как огромный объем работ, уже выполняемых на перегруженной платформе NNSA, так и значительные вызовы, стоящие перед дальнейшими усилиями по модернизации ядерного арсенала США», — сказал Рейф.

Судьба другой программы модернизации ядерного оружия США, известного как боеприпаса пониженной мощности W76-2 для баллистических ракет подводных лодок, как ожидается, будет решена в соответствии с законом об ассигнованиях на национальную оборону.

Вместе с тем у американских законодателей есть ряд разногласий по ядерным вопросам. К примеру, конгресс США намерен ограничить финансирование программы развертывания W76-2, а между тем минимальные потребности для реализации этой программы со стороны минобороны США оцениваются на сумму $19,6 млн, а министерства энергетики — на $10 млн.

Однако на прошлой неделе Роберт Соуфер, заместитель помощника министра обороны по политике в области ядерной и противоракетной обороны, обозначил поддержку программы W76-2 как со стороны нынешних лидеров США, так и бывших должностных лиц администрации Барака Обамы, предсказывая «сделку» между законопроектами палаты представителей и сената США.

W76-2, как ранее писала «Газета.Ru», относится к боевым частям баллистических ракет подводных лодок с пониженной мощностью. В начале 2018 года администрация Дональда Трампа сформулировала к ней требования в Обзоре ядерной политики. И практически сразу началось развертывание производства W76-2.

В настоящее время БРПЛ Trident D5 комплектуется тремя типами боевых частей W76/Mk-4 мощностью 100 кт, W76-1/Mk-4A мощностью 100 кт и W88/Mk-5 - 455 кт. Последняя — самая убойная в американском арсенале ядерного оружия. Стартовая масса БРПЛ Trident II D5 составляет 130 тыс. фунтов, скорость ракеты — 20 тыс. футов в секунду. Каждая ракета стоит $30 млн.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявлял Конгрессу США, что ядерные боеприпасы пониженной мощности типа W76-2 и B61 Mod. 12 предназначены для более разнообразных вариантов применения и более эффективного сдерживания потенциальных противников в условиях высокой угрозы развязывания военных действий.

В одной из разработок Федерации американских ученых (FAS) указывается, что ядерный боеприпас пониженной мощности — это 20 килотонн и менее. В арсеналах США, по данным американских ученых, не менее 1000 ядерных боеприпасов, которые могут быть переоборудованы в боеголовки пониженной мощности.

В прошлом году вооруженные силы США провели первые испытания B61 Mod. 12 с использованием стратегических бомбардировщиков с малой радиолокационной заметностью B-2 Spirit.

США планируют разместить авиабомбы на военных базах в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах.

К примеру, перспективный стратегический бомбардировщик В-21 «Рейдер» будет комплектоваться оружием аналогичного назначения. Вполне возможно, что он получит новую ядерную авиационную бомбу типа B61 Mod. 12, обладающую качествами высокоточного оружия. Эта же бомба может подвешиваться и на перспективный истребитель 5-го поколения типа F-35.

«Я полагаю, к планам США по модернизации своего ядерного арсенала надо отнестись со всей серьезностью и, вполне возможно, творчески пересмотреть некоторые отечественные программы», — ранее рассказывал «Газете.Ru» бывший первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, председатель Экспертного совета комитета по обороне Государственной думы генерал-лейтенант Александр Бурутин.

В то же время, по мнению военачальника, надо избежать возможного втягивания России в любую разновидность гонки вооружений и дополнительных бюджетных ассигнований на оборону.

«Однако кроме всего прочего, существует реальная опасность возобновления ядерных испытаний», — добавил тогда генерал.

По мнению Бурутина, в условиях масштабной модернизации ядерных боевых частей перед американцами объективно встает проблема проведения их натурных испытаний. Моделирование (даже на имеющихся суперкомпьютерах) не даст ответа на вопрос об их гарантированной надежности в случае применения.