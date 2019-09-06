Подорвались на минах: появились фото погибших в Сирии военных

В сети появилось фото трех портретов российских военных в траурных рамках, бойцы ВС РФ – как утверждает РБК со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами трагедии – погибли в Сирии 3 сентября. При этом Министерство обороны России ранее опровергло данные о смерти россиян.

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По данным СМИ, две группы бойцов Сил специальных операций проводили разведку недалеко от позиций сирийских войск. В какой-то момент одна группа подорвалась на осколочной заградительной мине, вторая группа пришла к ним на помощь и тоже попала на еще одну мину.

В итоге три человека погибли — старший лейтенант Кирилл Никонов, капитан Дмитрий Сысков и майор Роман Мицык, еще двое получили ранения. Известно, что Никонову было 27 лет. Он уроженец Волгодонска Ростовской области. Служил в воинской части в Подмосковье. У него остались жена и двое детей.

Ранее поддерживаемые Турцией боевики из объединения «Фронта национального освобождения» («Джабхат аль-Ватания лил-Тахрир») опубликовали заявление, в котором утверждается, что несколько человек из российских спецназовцев были убиты или ранены в приграничной провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Согласно информации антиправительственных сирийских боевиков, российские военные были атакованы, когда пытались проникнуть в тыл противника в городе Ааджаз в восточной сельской местности мухафазы Идлиб. При этом, ФНО заявил, что их войскам удалось провести успешную засаду, которая помешала попытке проникновения российского спецназа.

Минобороны России опровергло сообщения арабских СМИ.

«Никаких «российских наблюдательных постов» в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует.

Информация, распространенная одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих не соответствует действительности», — указали в российском военном ведомстве.

В конце февраля в Сирии погибли три российских военнослужащих. О трагическом инциденте сообщает Министерство обороны, передает НСН.

Военные изначально были объявлены пропавшими без вести. Как оказалось, автомобиль УАЗ, на котором они ехали по провинции Дейр-эз-Зор, возвращаясь с гуманитарной миссии, попал в засаду боевиков. В завязавшемся бою с террористами военнослужащие погибли на месте.

Самолеты Воздушно-космических сил России и сухопутные силы после поисковой операции обнаружили и ликвидировали группу из 30 боевиков, причастных к гибели российских военных. В ведомстве отметили, что «непрерывные поиски проводились с момента поступления данных об исчезновении военных», передает ФАН.

Тела погибших военнослужащих были доставлены в Россию. Известно, что один из них служил в 38-й гвардейской мотострелковой бригаде в Амурской области.

Погибшими могли быть майор Сухроб Каримов и два полковника. Об их исчезновении в Дейр-эз-Зоре сообщала ранее «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на одного из родственников. Каримова командировали в Сирию как военного переводчика. При этом отмечается, что

ДНК останков, доставленных в Россию, не совпадают с ДНК майора.

В начале февраля СМИ сообщили о смерти 25-летнего офицера ВДВ Максима Плетнева. Он погиб 31 января, выполняя в Сирии боевое задание. В январе же погиб младший сержант Андраник Арустамян — случайно опрокинув минный шлагбаум на КПП в городе Аш-Шула. Взорвались четыре мины, убившие младшего сержанта.

В конце сентября 2018 года председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что безвозвратные потери России за три года военной кампании в Сирии составили 112 человек.

«На данный момент потери наших Вооруженных сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20», — опубликовала слова сенатора его пресс-служба.

Заявление было опубликовано в связи с третьей годовщиной начала операции России в Сирии. Потери в технике незначительны: 8 самолетов, 7 вертолетов и «возможно, 1-2 бронетранспортера и бронеавтомобиль», добавил Бондарев.

Для сравнения сенатор напомнил о потерях ВС СССР в Афганистане, где за первые три года войны погибли 4,8 тыс. военнослужащих, были потеряны около 60 танков, не меньше 400 БТР, БМП, БРМД, а также 15 самолетов и 97 вертолетов.