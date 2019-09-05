Их там нет: Москва опровергла гибель спецназа в Идлибе

Минобороны России опровергло сообщения арабских СМИ о том, что несколько дней назад девять бойцов спецназа Вооруженных сил РФ были убиты в приграничной сирийской провинции Идлиб на северо-западе страны.

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«Никаких «российских наблюдательных постов» в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует. Информация, распространенная одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих не соответствует действительности», — приводит РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.

Ранее поддерживаемые Турцией боевики из объединения «Фронта национального освобождения» («Джабхат аль-Ватания лил-Тахрир») опубликовали заявление, в котором утверждается, что несколько человек из российских спецназовцев были убиты или ранены в восточном Идлибе.

Согласно информации антиправительственных сирийских боевиков, российские военные были атакованы, когда пытались проникнуть в тыл противника в городе Ааджаз в восточной сельской местности мухафазы Идлиб. При этом,

ФНО заявил, что их войскам удалось провести успешную засаду, которая помешала попытке проникновения российского спецназа.

В мае в Идлибе произошло объединение сил нескольких вооруженных группировок под названием «Национальный фронт освобождения». В новый альянс вошли «Файлак аш-Шам», «Свободная армия Идлиба», Первая и Вторая береговые дивизии, а также «Джейш ан-Наср», передает ФАН.

Двумя днями ранее комплексы противовоздушной обороны российской авиабазы Хмеймим сбили два ударных беспилотника боевиков в Сирии. Операция была проведена штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы. Именно они уничтожили два ударных беспилотных аппарата террористов.

Это было сделано на безопасных дистанциях, поэтому пострадавших нет. Материального ущерба базе также нанесено не было, она продолжила работу в плановом режиме, сообщили в российском военном ведомстве.

В первый день осени американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.

Это произошло на следующий день после того, как сирийские правительственные войска после переговоров с Москвой и Анкарой объявили о прекращении огня со своей стороны для того, чтобы перемирие помогло мирным гражданам покинуть Идлиб по гуманитарному коридору. Однако, через несколько часов после этого ВВС США атаковали будущие пути гуманитарных коридоров – это обернулось многочисленными жертвами и разрушениями.

При этом

американская сторона утверждает, что атаковала позиции боевиков международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России),

однако, непонятно, почему этот авиаудар ВВС США не был проведен ранее, а именно после прекращения стрельбы правительственной армией, передает НСН.

«Своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвали его. Несмотря на вызванные американским ударом обстрелы со стороны вооруженных формирований, сирийские войска сохраняют мораторий на ведение боевых действий», — указали в Минобороны России.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов обратил внимание на то, что заявленная информация Пентагона о гибели свыше сорока исламистов, ничем не подтверждена, поэтому ВВС США вполне могли осуществить эту атаку и для прикрытия эвакуации лидеров боевиков самими американцами.

Чуть ранее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), а также их сторонников в Сирии. По его информации, на текущий момент в Сирии находится около трех тысяч боевиков ИГ и их сторонников. Как известно, сейчас в отдельных районах Сирии проводятся зачистки от них.

В августе президент России Владимир Путин заявлял, что

Москва и Анкара серьезно обеспокоены ситуацией в сирийском Идлибе.

По его словам, обстрел позиций правительственных войск Сирии и военных объектов России со стороны террористов продолжается.

«Мы обменялись с президентом Турции [Реджепом Тайипом Эрдоганом] совместными мерами для нейтрализации террористических очагов в Идлибе и нормализации обстановки в этой зоне и в Сирии», — рассказал российский лидер.

Он подчеркнул, что зона деэскалации не должна превращаться в прибежище боевиков.