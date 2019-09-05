«Хочешь, Дональд?» Путин предложил США гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие. По его словам, на июньском саммите G20 ставился вопрос, как учитывать в общих договоренностях современное российское оружие, если у других стран его нет.

«Я Дональду [Трампу] сказал: хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим. Они, правда, говорили, что они сами скоро произведут, ну, наверное, скоро произведут.

Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить, не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия», — рассказал Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.

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Он также добавил, что Россия готова обсуждать вопрос, как и что можно зачесть, «имея в виду количество носителей и количество боеголовок».

«Это специальный вопрос, но во всяком случае Россия готова к этому диалогу, к этой дискуссии. Но пока внятного ответа от американцев мы не получили», — отметил Путин.

Говоря о контроле над вооружениями, президент России указал, что Вашингтон все еще не ответил на предложение Москвы по сдерживанию возможной гонки вооружений, а также не ратифицировал Договор о запрещении ядерных испытаний и говорит о размещении оружия в космосе.

«Представьте, что над головой каждого из нас, а, значит, и каждого из них, будет постоянно на геостационарной орбите висеть какой-то вид оружия, может быть, и ядерного. Вот это действительно может глобально изменить ситуацию в мире в сфере безопасности», — подчеркнул Путин.

Россия — единственная страна в мире, которая официально заявила о создании гиперзвукового оружия. Путин еще в феврале рассказал об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон», а также запуске в серийное производство ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком «Авангард».

В то же время США пока не смогли разработать гиперзвуковое оружие. По словам американского министра обороны США Марка Эспера, Пентагон может завершить создание подобных вооружений в ближайшие годы.

«Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно», — заявил Эспер в интервью Fox News. Он также отмечал, что развитие ядерных и гиперзвуковых вооружений входит в число главных приоритетов военной модернизации США.

Вопрос о гиперзвуковом оружии активно обсуждается в США последние полгода. Некоторые американские политики даже обвиняли Россию в «краже технологий» для создания ракет.

В частности, подобное мнение высказывал советник президента США Джон Болтон. «Россия тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создавать новые виды средства доставки — гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий», — говорил Болтон в интервью The Voice of America.

По его словам, разработка подобных вооружений является реальной проблемой для США и их союзников.

Вместе с тем эксперты считают, что обвинения Болтона в адрес Москвы не соответствуют действительности. По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, оригинальные отечественные проекты подобного рода получили развитие еще в 1970-е годы прошлого века.

«Отечественные гиперзвуковые технологии опираются на гигантский научно-технический задел, созданный еще в СССР. Велись эти работы не только в военных целях, но и в целях освоения космоса», — цитирует слова Мураховского ТАСС.

Он также добавил, что все боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с момента своего появления в конце 1950-х годов прошлого века входят в атмосферу на гиперзвуке.

Несмотря на обвинения и критику, США пока официально не заявили о создании гиперзвукового оружия. В настоящее время неизвестно, на каком этапе находится разработка подобных вооружений и когда они будут представлены.