«Мы — морское государство»: Украина придумала, где взять флот

«Мы уже забыли, что мы морское государство. Мы уже сторонники какой-то концепции «москитного флота». Украина — это морское государство. Не эта политика «москитного флота» должна быть», — заявил на прошедшей в Киеве конференции генерал-лейтенант ВСУ, экс-заместитель начальника управления разведки минобороны Украины Юрий Радковец.

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По его словам, Украина должна иметь полноценные военно-морские силы.

«Не будем говорить, как их создавать. Дорого, хлопотно, но пути есть — это брать фрегаты у американцев»,

— цитирует РИА «Новости» слова генерал-лейтенанта.

На Украине неоднократно заявляли о планах создания «москитных сил», призванных стать ударным потенциалом для флота. По словам командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко, основой такого потенциала станут новые катера, которые разрабатываются в стране.

В последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств, отмечает РИА «Новости». При этом Киев активно закупает иностранные списанные корабли. Так, в сентябре прошлого года береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году.

Кроме того, ранее США направили Украине предложение передать списанные фрегаты типа Oliver Hazard Perry. Об этом заявил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко. «Да, действительно, мы получили предложение о передаче двух фрегатов типа Oliver Perry, которые были выведены из состава ВМС США в 2013-2015 годах», — сказал он.

Сейчас украинские ВМС прорабатывают этот вопрос с учетом состояния кораблей и стоимости их обслуживания. По словам Воронченко, эксплуатация такого фрегата ежегодно обходится примерно в $25 млн.

В октябре прошлого года СМИ сообщали, что Украина может получить американские фрегаты в рамках программы по продаже другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества.

Для начала отметим, что

в своем современном состоянии Украина действительно не может строить крупные надводные корабли. Имеющиеся кораблестроительные мощности в упадке, налицо острая кадровая проблема, к тому же банально нет денег, и более того — на Украине нет ни одного предприятия, которое способно было бы создать БИУС — боевую информационно-управляющую систему.

Без нее современный корабль — набор металлоконструкций. Более того, боевой корабль сегодня настолько напичкан разного рода электроникой, что даже возникает необходимость в некоем системном интеграторе, который завяжет всю эту технику в стройную и работоспособную систему. Ничего подобного на Украине сегодня нет, и в исторически обозримый срок не появится. У нас БИУС называют и так — интегрированные системы боевого управления кораблей и подводных лодок (ИСБУ).

Есть смысл поставить вопрос и так — а были ли в современной истории прецеденты создания военно-морских сил государства исключительно за счет передачи иностранной помощи и вооружения.

Такой опыт имелся у Советского Союза, который поставил в конце 1950-х годов Индонезии около 100 боевых и вспомогательных кораблей и судов, в том числе даже крейсер проекта 68-бис «Орджоникидзе» (переименованный в Джакарте в «Ириан»), 6 эсминцев, 4 сторожевых корабля, 12 подводных лодок, 12 ракетных и 12 торпедных катеров, 10 базовых тральщиков. По большому счету, за счет советской помощи Джакарта создала вполне современный по тем меркам флот.

Кроме того, Индонезии были переданы дальние бомбардировщики Ту-16КС, вооруженные противокорабельными крылатыми ракетами КС-1. Всего до конца 1962 года было поставлено 25 таких машин (кроме Египта, Ту-16 не передавались больше никому). Из СССР также поставлялись истребители МиГ-19Ф, МиГ-21Ф-13, транспортные Ан-12, вертолеты Ми-4 и Ми-6.

Всего Советский Союз предоставил Индонезии вооружений и боевой техники на сумму более $1 млрд (и это, заметим, в ценах того времени, сегодня эту цифру надо умножать как минимум на десять, если не больше). Все это было продано тогдашним лидером СССР Никитой Хрущевым в Индонезию за бесценок, а в большинстве случаев — просто подарено «индонезийским товарищам».

Если подобные шаги мог себе позволить относительно небогатый Советский Союз, то Соединенным Штатам воссоздать на Черном море боеспособные военно-морские силы Украины не составит большого труда.

К слову, фрегаты типа «Оливер Хазард Перри» не такие уж и старые корабли. Серия из 51 корабля была построена в США в период с 1977 по 1989 годы. Еще 20 кораблей были построены по лицензии в Австралии, Испании и на Тайване. Кратко тактико-технические характеристики «Оливера Перри» выглядят следующим образом: водоизмещение — 4200 т; длина — от 135 до 138 м в зависимости от версии; двигатели — 2 × General Electric LM2500-30 gas turbines; максимальная скорость — 29 узлов; дальность плавания — 4500-5000 миль. Вооружение: артиллерия 1×1 — 76-мм OTO Melara, зенитная артиллерия 1х 20-мм Phalanx CIWS, ракетное вооружение — 4 ракеты RGM-84 «Harpoon», 1 ПУ Mk13, 36 ракет SM-1; 1-2 вертолета; экипаж — 219 человек.

В целом, американские фрегаты выглядят весьма неплохо на фоне крупных надводных кораблей российского Черноморского флота, которые были введены в состав ЧФ еще в далекие советские времена. По размерениям и боевым возможностям они вполне сопоставимы, к примеру, со сторожевыми кораблями ЧФ типа «Сметливый».

В конце концов, если стартует американская программа возрождения ВМС Украины, то передачей в их состав только фрегатов типа «Оливер Хазард Перри» дело, скорее всего, не ограничится.

ЕС и НАТО также могут присоединиться к этому процессу. К примеру, Соединенные Штаты не производят в настоящее время дизельных подводных лодок, столь необходимых ВМС Украины. Однако такие субмарины строят Франция и Германия, многие из проектов которых — с воздухонезависимыми установками. Вполне возможна передача французского и германского подводного секонд-хэнда в боевой состав ВМС Украины. А равно как и всякого другого требуемого корабельного состава — от морских, рейдовых и базовых тральщиков до десантно-высадочных средств.

Трудностей на пути воссоздания ВМСУ весьма немало — много вопросов возникнет с базированием, созданием необходимой береговой инфраструктуры, подготовкой кадров, созданием соответствующих учебных центров для родов сил ВМСУ.

Однако все это решаемо и преодолимо, если коллективный Запад на деле решит превратить Украину в морскую державу и влиятельного игрока на Черном море.

Естественно, для Киева это не будет бесплатно. В то же время средств на приобретение кораблей и подводных лодок на Украине нет. Если на Западе будут приняты соответствующие решения по воссозданию ВМСУ (а, похоже, наметки на это есть), то каким-то образом все-таки Киеву надо будет рассчитываться с США и другими странами НАТО. Скорее всего, придется идти на дальнейшую сдачу оставшихся признаков суверенитета и, вполне возможно, на какие-то еще более серьезные уступки, касающиеся территории и природных богатств Украины.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).