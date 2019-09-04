Репетиция войны с Россией: США купят макеты С-300

Военно-воздушные силы США хотят иметь действующие макеты пусковых установок и радиолокационных средств российской зенитной ракетной системы С-300, которые бы в максимальной степени соответствовали реальному «Фавориту». Об этом пишет портал The War zone.

Реклама

Издание сообщает, что такая идея появилась и окрепла среди американских военных после приобретения двух «мобильных радаров» на Украине в прошлом году, в том числе одного из состава ЗРС С-300 «Фаворит».

ВВС США они необходимы для создания на учениях и тренировках условий, максимально приближенных к боевым. Этот фон американские военные намерены создать в пределах обширного полигона для испытаний и тренировок в штате Юта.

Командование материально-технического обеспечения ВВС США заявляет, что планирует официально запросить покупку макетов пусковых установок и радиолокационных средств ЗРС SA-20 (С-300), которые бы в максимальной степени соответствовали оригиналу. Впервые о подобных закупках было объявлено 29 августа 2019 года. В вооруженных силах США и НАТО принято называть ЗРС С-300 SA-20, причем С-300ПМУ-1 получил наименование SA-20A, а С-300ПМУ-2 — SA-20B.

«Макеты ЗРС С-300 высокого качества необходимы для обучения летного состава ВВС США и привития им необходимых навыков по поражению зенитных ракетных комплексов в реальной боевой обстановке»,— поясняется в контракте Командования материально-технического обеспечения ВВС США.

«Новые достижения в технологиях требуют, чтобы эти макеты были максимально точными в излучении зондирующих сигналов, чтобы помочь в обучении пилотов ВВС СЩА», — уточняется в документе.

Представители военно-воздушных сил США утверждают, что они располагают отдельными образцами вооружения из состава ЗРС С-300, зондирующие сигналы которых представляют собой абсолютно реальную вещь. Но ВВС также заинтересованы в действующих макетах, которые излучали бы аналогичные электронные и инфракрасные сигналы и соответствовали бы по внешнему виду оригиналу.

Последнее может быть достигнуто путем установки в макетах систем, которые излучают инфракрасные сигналы в полном соответствии с характеристиками газотурбинных установок и двигателей внутреннего сгорания, установленных на реальных пусковых установках и радиолокационных средствах ЗРС С-300.

В контрактных документах ВВС США не указан точный вид пусковых установок и РЭС, которые требуются ВВС. Тем не менее, по информации The War zone, они содержат изображения существующих образцов техники ЗРС С-300, в частности, специального седельного тягача МАЗ-7910 для буксировки полуприцепов с оборудованием радиолокационных средств дальнего обнаружения серии 64Н6 и командных пунктов и четырехосных МАЗ-543М, на которых смонтированы пусковые установки. Упоминается, что ПУ для ЗРС С-300ПМУ-1 или 2 могут быть и в буксируемом варианте, который, по мнению «The War zone», используется в том числе в Иране и Сирии.

Также, по условиям контракта, не требуется, чтобы макеты ПУ сами по себе были мобильными, однако, тем не менее, подчеркивается необходимость, чтобы два сотрудника могли подготовить их для транспортировки в любое место в пределах полигона UTTR в течение 30 минут. После передислокации два человека должны быть в состоянии развернуть макеты пусковых установок также в течение 30 минут.

Покупка действующих макетов имеет самый непосредственный смысл с точки зрения обучения летного состава, подчеркивает The War zone. Военно-воздушные силы вместе с остальными видами вооруженных сил и родами войск США постоянно стремятся к тому, чтобы учения и тренировки были как можно более реалистичными, чтобы наилучшим образом подготовить войска и силы к обнаружению и уничтожению на поле боя вооружения и военной техники вероятного противника.

Реализм, подчеркивает The War zone, также чрезвычайно важен, когда дело доходит до оценки эффективности новых радиоэлектронных систем, размещенных на самолетах и перспективных авиационных средств поражения.

В прошлом американские военные неоднократно приобретали реальные образцы иностранной военной техники и продолжают делать это сегодня, чтобы использовать их в качестве макетов для испытаний и тренировок. ВС США получают все виды разведывательной информации с помощью программы, которая получила название «Эксплуатация иностранных материалов» (Foreign Material Exploitation, FME). Уже есть примеры использования ЗРС С-300 на испытательном полигоне в Неваде.

Однако, по мнению The War zone, это может быть весьма дорогостоящим и сложным мероприятием, и обслуживание этих систем может быть в равной степени трудным.

Помимо всего прочего, образцы иностранного вооружения слишком ценны, чтобы уничтожать их в ходе авиаударов на тренировках и учениях. Таким образом, действующие макеты предлагают более дешевые альтернативы для обеспечения множества различных возможностей в ходе тренировок, а в некоторых случаях макеты могут быть и расходным материалом.

Изданием подчеркивается, что также может быть чрезвычайно полезным в ходе учений просто излучать такие виды сигналов, как это делает «радар управления огнем» ЗРС С-300. The War zone имеет в виду либо радиолокатор подсвета и наведения ЗРС С-300 (РПН), или же радиолокатор обнаружения, входящий в состав средств управления (РЛО).

В настоящее время в вооруженных силах США на полигонах используется так называемая система Joint Threat Emitters (JTE), название которой можно приблизительно перевести как «Объединенная система передатчиков», имитирующих зондирующие сигналы радиолокационных средств ПВО.

Но, подчеркивает The War zone, когда дело доходит до подготовки пилотов во время учений к поиску, обнаружению и наведению средств поражения на моделируемые системы противника, такие как С-300, система JTE может быть недостаточно реалистичной.

Подчеркивается, что система JTE не похожа на реальные зенитные ракетные комплексы, тем более, если использовать для их обнаружения бортовые РЛС боевых самолетов или другие средства разведки — оптоэлектронные или инфракрасные.

В этом-то случае и появляется насущная необходимость реального имитирования работы ЗРС С-300. А это американцы планируют сделать как с помощью сочетания реальных образцов вооружения ЗРС С-300, имеющихся в их распоряжении, так и действующих макетов, которые бы по своим характеристикам в максимальной степени соответствовали оригиналу — российскому «Фавориту».

По информации The War zone, закупки действующих макетов ЗРС С-300 могут быть также связаны с секретной доставкой неуказанного «мобильного радара» из Украины на базу Национальной гвардии Роланд Р. Райт, которая находится в непосредственной близости от международного аэропорта Солт-Лейк-Сити в январе 2019 года.

Она была осуществлена с помощью украинского военно-транспортного самолета Ил-76МД.

В данном случае речь идет о подвижной трехкоординатной радиолокационной станции кругового обзора малых и средних высот РЛС 36Д6M1-1, которая может использоваться в зенитных ракетных войсках для выдачи целеуказания зенитным ракетным комплексам.

Американцы даже обращают внимание на камуфляжную раскраску образцов вооружения и военной техники. Так, к примеру, сообщается, что ЗРС С-300ПМУ-2, которые начали поставляться Сирии в 2018 году, первоначально были окрашены в зеленый цвет, как и их «российские коллеги». Иранские же ЗРС С-300ПМУ-2 имеют схему окраски для действий в условиях горно-пустынной местности.

В любом случае, полагает The War zone, действующие макеты пусковых установок и РЭС ЗРС С-300 определенно помогут ВВС США моделировать более совершенную систему С-300ПМУ-1/2 на полигоне UTTR без особого труда и существенных затрат на приобретение и поддержание в боеготовом состоянии реальных образцов «Фаворитов».

Таким образом, ВВС США смогут добавить дополнительный реализм к своему любому учению, чтобы оценить эффективность авиационных средств поражения и подготовить летный состав, который потенциально может столкнуться с этими средствами ПВО в реальной боевой ситуации.

«Реализм на учениях и условия их проведения, максимально приближенные к реальным боевым действиям, очень важны»,

— пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Однако, как подчеркнул собеседник издания, в реальных противовоздушных сражениях американцы столкнутся не только с огнем зенитных ракетных войск, но и действиями всех видов вооруженных сил и родов войск, участвующих в отражении ударов средств воздушно-космического нападения противника.

А эта задача, по мнению эксперта, куда как сложнее, чем уничтожение макетов техники на учениях. Что касается украинцев, добавил он, то, скорее всего, они передали США гораздо больше вооружения, чем два «мобильных радара». Разве что вся эта техника была в основном изготовлена до 1991 года, и ее характеристики сегодня уже в значительной мере устарели.