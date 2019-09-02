«Польша — виновник войны»: Жириновский предложил переписать учебники

Жириновский назвал Польшу виновницей Второй мировой войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил отомстить Польше ее же оружием за то, как она преподносит роль СССР во Второй Мировой войне. Глава партии предложил переписать учебники истории так, чтобы одним из виновников войны была названа Польша. Он также привел доказательства этого тезиса. Само предложение последовало после мероприятий по случаю 80-летия со дня начала Второй мировой войны, которые прошли в Польше, где некоторые политики назвали СССР виновником этого конфликта.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал Россию наказать Польшу за ее позицию относительно роли СССР во Второй Мировой войне. Политик считает, что в связи с последними событиями во всех учебниках нужно назвать Польшу главным виновником начала войны. По его словам, именно эта страна во главе с Юзефом Пилсудским была одним из первых союзников Адольфа Гитлера в 1930-е годы прошлого века.

«Нужно раз и навсегда указать во всех учебниках: Польша — главный виновник начала Второй мировой войны.

Пилсудский первым навязывался в союзники к Гитлеру. Пакт Пилсудского-Гитлера был подписан еще в 1934 году. Польша, как и Франция с Великобританией, пошедшие на Мюнхенский сговор в 1938 году, молчала во время аннексии немцами Судетской области Чехословакии, аншлюса Австрии. Без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941 году и речи быть не могло. Это Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру. За что боролись, на то и напоролись», — написал Жириновский в своем телеграм-канале.

Власти Польши не направили России официальное приглашение на мероприятия, посвященные годовщине начала войны. В пресс-службе президентского дворца уточнили, что приглашения отправлялись только странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства — Азербайджану, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине. Там пояснили, что решение, кого пригласить на памятные мероприятия, «принималось исходя из современных, а не исторических реалий».

Кремль негативно воспринял такое решение Варшавы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщинам или Великой Отечественной, или Второй Мировой войны, в любой стране мира не могут считаться полноценными без участия России, поскольку ее роль в завершении Второй Мировой «невозможно переоценить».

Это решение прокомментировала в своем фейсбуке и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», — написала она.

В МИД России по случаю годовщины начала Второй Мировой войны напомнили, что именно СССР спас европейскую демократию от уничтожения.

«В ряде стран предпринимаются попытки пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны с целью возложить ответственность за эту глобальную катастрофу в равной степени на гитлеровскую Германию и Советский Союз», — указали в сообщении ведомства.

Как подчеркнули дипломаты, нельзя отрицать тот факт, что именно СССР разгромил нацизм и освободил Европу.

Тем не менее, в Польше на торжественных мероприятиях пытались пересмотреть историю военных действий 1939-1945 годов. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в сентябре 1939 года Красная армия — якобы главный союзник Германии — вошла в Польшу, и тогда страна превратилась в «заложника коммунизма», а «коммунистический режим», по весрии польского руководителя, преследовал, сажал в тюрьмы и казнил поляков до 1960-х годов.

Вице-президент США Майк Пенс поддержал мысль польского лидера. Говоря о немецком нацизме и советском тоталитаризме, он вспомнил о писателе Александре Солженицыне, который жил в США с 1976 по 1994 год. «В течение нескольких недель армия нацистской Германии с запада и коммунистического Советского Союза с востока разделили эту страну и разорвали ее на зоны оккупации», — заявил вице-президент США.

Однако исторические факты не совпадают с подобной интерпретацией и говорят об обратном.

За освобождение польской земли от немецко-фашистских захватчиков в 1939 году отдали свои жизни 600 тыс. советских солдат. Кроме того, факты указывают, что из 55 млн погибших во Второй Мировой войне более половины — это граждане СССР. Но Польша отказывается признавать эти данные и в последние несколько лет активно фальсифицирует историю, называя солдат-освободителей оккупантами и снося памятники Красной армии, которые, по мнению местных властей, якобы символизируют коммунистический строй.

В связи с такими действиями Москва неоднократно выражала протест Польше, указывая на недопустимость переписывания истории. Российский МИД считает, что решение сделать мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй Мировой войны «келейным» — это очередное проявление искривленного мировоззрения польской администрации, которая «в угоду сиюминутным политическим приоритетам» фальсифицирует летопись Второй Мировой и послевоенного периода. Как сказали в российском дипведомстве, «пусть это останется на совести нынешних польских властей».