Секретный космолет США: что делает на орбите X-37B

За прошедшее десятилетие американские военные запустили на околоземные орбиты пять космических самолетов X-37B, и каждый последующий полет этого космического аппарата был дольше, чем предыдущий, пишет CNN.

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По словам официального представителя ВВС США майора Уильяма Рассела, нынешняя миссия X-37B не имеет определенной даты окончания. По его словам,

космический корабль вернется на Землю только после того, как завершит выполнение всех поставленных перед ним задач. Детали полетного задания этого космического аппарата, правда, держатся в строжайшем секрете.

Программа X-37B по-прежнему вызывает большой интерес у американской общественности. В основном, это связано с завесой секретности, окружающей этот космический аппарат. Военно-воздушные силы США не раскрывают местоположения орбитальных самолетов X-37B, пока они находятся на орбите. Однако астрономы-любители сделали поиски космического аппарата разновидностью спортивного состязания. Они обнаруживают орбитальный самолет Х-37В с помощью телескопов.

Известно, что американские военные используют самолеты типа Х-37В для решения проблем, связанных с разработкой многоразовой космической техники. Официальные представители ВВС не обязательно хотят многократно использовать один и тот же самолет X-37B. Поэтому в ВВС разработали серию космических аппаратов, чтобы опробовать новые навигационные системы, а также методы для их возвращения в плотные слои атмосферы и безопасной посадки обратно на Землю.

X-37B также популярен среди поклонников космоса из-за своего уникального дизайна. Самолеты, похожие на миниатюрные космические челноки, запускаются на орбиту с помощью мощных ракет, а затем расстыковываются с носителем, чтобы выполнить поставленные перед ними задачи.

Когда выполнение полетного задания завершено, они возвращаются к Земле и приземляются горизонтально на взлетно-посадочной полосе, как коммерческий самолет или космический челнок, заходящий на посадку.

Космические аппараты Х-37В также предназначены для проведения «экспериментов», данные о которых, по словам Уильяма Рассела, «могут быть возвращены и исследованы на Земле» после завершения миссии. Природа этих экспериментов также совершенно секретна.

Эксперты уже давно догадались, что самолеты могут быть вовлечены в шпионскую деятельность или испытания космического оружия. Подобные проекты весьма привлекательны для военно-воздушных сил США.

Находящийся в настоящее время на орбите X-37B, получивший наименование OTV-5, был запущен в космос в сентябре 2017 года на ракете SpaceX Falcon 9. Предыдущий полет OTV-4 длился 718 дней и завершился в мае 2017 года.

Первый аппарат X-37B взлетел в апреле 2010 года и вернулся на Землю около восьми месяцев спустя, проведя в общей сложности около 225 дней в космосе.

Все орбитальные самолеты Х-37В самолеты были построены для военно-воздушных сил США компанией Boeing (BA). Финансовые условия контрактов, к слову, тоже неизвестны.

Длина аппарата составляет 8,5 м, размах крыла — 4,5 м, высота — 2,9 м. Взлетная масса — 4989 кг. Двигатель — один типа Рокетдайн AR-2/3. Масса полезного груза — 900 кг. Грузовой отсек — 2,1 на 1,2 м.

Как ранее писала «Газета.Ru», экспериментальный орбитальный самолет Х-37В предназначен для функционирования на высотах от 200-750 км. Он способен быстро менять высоты орбиты и энергично маневрировать в околоземном космическом пространстве. Аппарат, по мнению некоторых экспертов, обладает возможностями по ведению разведки и может доставлять в космос незначительные по весу грузы.

Наиболее правдоподобным предназначением этого аппарата представляется проверка перспективных технологий для будущего космического истребителя-перехватчика, способного поражать космические аппараты вероятного противника.

Скорее всего, в недалеком будущем Х-37В (или его дальнейшие модернизации) будет оснащен управляемым и неуправляемым оружием.

В частности, на орбитальном самолете может быть установлена малокалиберная скорострельная пушка, которая в условия космоса будет способна осуществлять поражение космических аппаратов вероятного противника на больших дальностях.

Подобное предназначение орбитального самолета полностью соответствует документу «Национальная космическая политика США» 2006 года, провозглашающему право США частично распространить национальный суверенитет на космическое пространство.

Американские аналитики единодушны в одном: уже сегодня Соединенные Штаты в достаточно сильной степени зависят от космоса. 80% глобального космического бюджета в настоящее время приходится на США, и постоянно увеличивающаяся зависимость Америки от космоса делает околоземное пространство привлекательной целью для тех, кто хотел бы посягнуть на ее национальные интересы. Поэтому в США всерьез рассматриваются различные варианты противостояния возможной агрессии в космосе.

К примеру, только вывод из строя или разрушение системы глобального позиционирования GPS может повлиять не только на ход и исход вооруженной борьбы.

В результате нарушения цифровых коммуникаций воцарится полный хаос на целых континентах: произойдет отключение сотовых телефонов, перестанут работать системы распределения энергии, прекратит функционирование большая часть глобальной финансовой сети, включая банковские и торговые автоматы.

Масштабное и эффективное нападение на инфраструктуру GPS, отмечают эксперты США, также подвергнет опасности морскую торговлю и гражданскую авиацию, которые используют GPS для навигации. Иными словами, одно только прекращение функционирования GPS для постиндустриального мира означает катастрофу. А есть еще спутники связи, космические аппараты прогнозирования погоды, предупреждения о ракетном нападении. Вывод из строя этой части орбитальной группировки может также иметь фатальные последствия.

В настоящее время «космические активы» Соединенных Штатов практически не защищены и представляют собой весьма выгодную цель для гипотетического неприятеля. В современных условиях вполне возможен «второй Перл-Харбор» в околоземном пространстве.

В американском экспертном сообществе убеждены, что вооруженные силы США должны сконцентрироваться на развитии механизмов и способов защиты от любого посягательства потенциальных противников Вашингтона на национальные космические системы. В этой связи необходимо совершенствование спутниковых систем предупреждения о возможном применении лазерного, кинетического, пучкового оружия, вооружений, использующих направленную энергию, а также укрепление электронной безопасности коммерческих спутников.

Согласно выводам комиссии по национальной безопасности Соединенных Штатов в сфере космического управления и организации, сделанным еще в середине 2000-х годов, «США более зависят от космоса, чем любая другая нация».

Поэтому милитаризация космоса со стороны США просто неизбежна. На смену экспериментальному орбитальному самолету Х-37В в недалеком будущем может прийти целая флотилия космических перехватчиков, способная эффективно защитить орбитальную группировку Соединенных Штатов от вредоносного воздействия со стороны врагов Америки, поразить истребители спутников вероятного противника и в короткие сроки вывести из строя все потенциально опасные космические аппараты неприятелей.

Не приходится сомневаться, что такая задача перед оборонно-промышленным комплексом США поставлена уже давно, и флот орбитальных перехватчиков будет создан в самое ближайшее время. И очередной полет Х-37В, нет сомнений, будет способствовать поиску эффективных путей решения подобных проблем.