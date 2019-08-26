«Мирный» атом Трампа: президент США нашел способ победить ураганы

Президент США Дональд Трамп несколько раз выступал на закрытых брифингах Совета нацбезопасности с предложением бороться с ураганами с помощью ядерных бомб, пишет портал Axios со ссылкой на неназванных участников заседаний.

По данным портала, во время одного из брифингов, посвященных урагану, Трамп поинтересовался, нельзя ли ударить по стихии ядерным оружием.

«Они [ураганы] формируются у побережья Африки, далее движутся через Атлантику, а мы ударим в самый центр и рассеем ураган. Почему мы не можем так сделать?» — привел источник высказывание президента.

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Несмотря на крайнюю изощренность идеи главы Белого дома, один из присутствовавших все же поддержал ее: «Сэр, мы рассмотрим это». Впрочем, по словам источника, в действительности присутствовавшие были шокированы. «После того как совещание закончилось, мы подумали: «Что за *** [бред]? Что мы будем делать с этим?» — рассказал он.

Американский лидер высказывал эту идею и ранее в разговоре с одним из высокопоставленных чиновников администрации, передает Axios. Как рассказал собеседник портала, в 2017 году Трамп уже говорил о бомбардировке ураганов, но слово «ядерный» в этом контексте не упоминалось. Это было отражено в записке совета нацбезопасности США.

При этом один из высокопоставленных чиновников, как передает издание, сказал, что это не повод для тревоги, поскольку цель президента — «не допустить, чтобы катастрофический ураган обрушился на материк». Он отметил, что его цель «неплохая».

На просьбу портала прокомментировать эту информацию Белый дом ответил: «Мы не комментируем частные разговоры, которые мог или не мог вести президент со своей командой по национальной безопасности».

Издание отмечает, что эта идея не получила развития.

По информации портала, о том, чтобы взорвать ядерную бомбу над центром урагана для противодействия конвекционным потокам, задумывалась еще администрация 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра в 1950-х годах. Тогда эту идею выдвинул правительственный ученый. С тех пор подобные предложения неоднократно всплывали в американском обществе.

Впрочем, у Эйзенхауэра, в отличие от Трампа, было оправдание таких действий — тогда еще не существовало Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах: в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Этот документ, известный также как Московский договор, был подписан в столице СССР 5 августа 1963 года правительствами СССР, Великобритании и США.

Его участники обязались «запретить, предотвращать и не производить любые испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы» в атмосфере, в космическом пространстве, под водой и в любой другой среде, если данный взрыв может привести к выпадению радиоактивных осадков за пределами границ данного государства. Фактически Московский договор запрещал проведение ядерных испытаний в трех средах. Нормы этого документа не распространялись на подземные ядерные испытания, по которым предполагалось отдельное решение.

Соблюдение договора контролируют национальные средства участников.

Его участники также не должны побуждать, поощрять кого-либо проводить указанные взрывы или принимать в них какое-либо участие.

При этом Московский договор не перекрывал все возможности для совершенствования ядерного оружия. После его подписания оставались разрешенными подземные ядерные взрывы. Тем не менее, он способствовал улучшению состояния окружающей среды и прекратил ее опасное загрязнение. Этот документ стал шагом к последующим договоренностям о контроле над вооружениями.

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах вступил в силу 10 октября 1963 года после того, как три его первоначальных участника обменялись ратификационными грамотами. При этом очень важной была третья статья договора, в которой говорилось, что он будет «открыт для подписания его всеми государствами». В течение двух месяцев договор подписали еще 107 стран.

К трем ядерным державам не присоединились Франция и Китай. Они не приняли на себя обязательств Московского договора и начали осуществлять атмосферные взрывы. Впрочем, относительно скоро они освоили технологию подземных испытаний и стали де-факто соблюдать положения этого договора.

С 1992 года к нему присоединилась Российская Федерация — правопреемник СССР по выполнению Договора и страна-депозитарий.

Его участниками также стали еще 24 страны, включая Израиль, Пакистан и Индию.