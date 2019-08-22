Полностью российский: Минобороны показало беспилотник «Форпост-Р»

Министерство обороны РФ на своем YouTube-канале опубликовало видео с камеры, установленной на крыло модернизированного беспилотника «Форпост-Р», который совершает свой первый полет. Ролик длится около минуты, в течение которой показано, как дрон разгоняется, отрывается от земли и совершает полет над лесом.

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Дрон производится Уральским заводом гражданской авиации по контракту с Минобороны, серийный выпуск и поставка «Форпост-Р» с современным российским авиационным поршневым двигателем (АПД-85) начнется в 2020 году.

«Это полностью обновленная модификация хорошо зарекомендовавшего себя комплекса «Форпост». Прежними остались лишь внешние обводы. Аппарат создан из отечественных конструкционных материалов, на него установлено современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение российского производства», — говорится в комментарии Минобороны.

Причем, ведомство отдельно отмечает, что новый БПЛА получил расширенные возможности благодаря передовым отечественным разработкам, позволяющим вести разведку круглосуточно с применением не только оптических, но и радиотехнических и радиолокационных средств.

«Это уникальные возможности для аппарата такого класса.

Новая радиолиния позволила увеличить радиус применения комплекса на 100 км и обладает повышенной защитой от воздействия иностранных технических средств. Масса аппарата составляет порядка 500 кг. Продолжительность полета — 18 часов, высота — до 6 тыс. метров», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Стоит добавить, что беспилотник «Форпост-Р» летает не сам по себе, а является частью разведывательного комплекса, в который входит также машина управления. «Отец» нынешнего БПЛА – «Форпост» — был произведен на базе израильского дрона Searcher II, однако, благодаря использованию отечественной электроники, российское беспилотное воздушное средство оказалось и более дешевым, и более эффективным, сообщает портал Avia.pro.

В июле прошлого года издание The National Interest сравнило техническое оснащение спецназа армий США и России. Согласно информации издания, самым большим преимуществом американских Сил специальных операций является использование беспилотных летательных систем MQ-Predator и MQ-Reaper, которые могут обнаруживать и отслеживать цели в любое время суток, а также переносить вооружение для сухопутных войск, передает ФАН.

В материале отмечалось, что в российской армии беспилотники не используются для поддержки спецназа, а применяются для обнаружения целей и корректировки целеуказания. По данным NI, в арсенале российской стороны находятся беспилотные летательные аппараты «Форпост» и «Орлан-10», которые не могут переносить оружие, передает НСН.

При этом «Орлан-10» легче американских моделей беспилотников. Издание предполагает, что Россия стремится использовать свое собственное оборудование, которое стоит недорого.

По словам директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова,

«отсталость» российских беспилотников объясняется тем, что Россия достаточно поздно подключились к общему тренду развития беспилотной авиации,

всего 10 лет назад, в то время как США приняли на вооружение первый беспилотник еще в 1950-х годах прошлого века.

В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что российские Силы специального назначения в основном используют тактические беспилотники, в то время как американский спецназ работает со стратегической беспилотной авиацией.

«Такое есть, это отрицать бессмысленно. И они используют это в своих интересах. У нас только легкие и средние — тяжелых стратегических беспилотников у нас нет», — пояснил специалист.

По его словам, российский спецназ широко использует беспилотную авиацию в Сирии, а одна из его главных задач заключается в корректировке действий авиации.

Российские Вооруженные силы имеют сегодня очень большую линейку беспилотных летательных аппаратов, рассказывал заместитель министра обороны Юрий Борисов.

«У нас только в тактическом звене целое семейство БЛА «Орлан», а также «Лееры» и «Гранаты». И это, подчеркну, только тактическое звено. БЛА «Форпост» нам удалось полностью перевести на отечественную компонентную базу, включая оптико-электронные средства и двигатель. С 2019 года мы собираемся закупать этот БЛА, собранный только из отечественных комплектующих», — пояснял военный.