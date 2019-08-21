Напряженная обстановка: Шойгу беспокоит ситуация на западных границах

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл заседание коллегии Минобороны рассмотрением выполнения планов на 2019-2025 годы Западного и Восточного военных округов в рамках реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

Глава оборонного ведомства заявил о напряженности военно-политической обстановки на Западном стратегическом направлении.

Он обратил внимание, что там усиливается военное присутствие НАТО. В частности, это наблюдается в Польше и Румынии, где США развертывают свои системы ПРО.

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На румынской территории с 2016 года функционирует американская военная база, на которой установлена система Aegis Ashore с пусковыми установками Mk-41 и ракетами-перехватчиками SM-3. По утверждению Пентагона, они предназначены для перехвата баллистических ракет, но Москва неоднократно обвиняла Вашингтон в том, что с помощью Mk-41 могут быть запущены крылатые ракеты «Томагавк», а это нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон всегда отрицал это, но 2 августа договор прекратил действовать.

Теперь США и Румыния собираются укреплять «оборонительные позиции» на восточном фланге НАТО, в частности в Черном море. Это указано в распространенном во вторник Белым домом совместном заявлении президентов двух государств Дональда Трампа и Клауса Йоханниса по итогам их встречи в Вашингтоне.

Не менее Румынии на укрепление восточного фланга нацелена и Польша. Об этом 17 июля в эфире Polskie Radio говорил министр обороны страны Мариуш Блащак. «Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора», — подчеркнул он. Кроме того, он напомнил о создании дивизионного командования, которому будут подчиняться войска США на восточном фланге Североатлантического альянса.

Помимо Румынии и Польши, альянс также расширяет военное сотрудничество с Финляндией и Швецией.

На это также обратил внимание Сергей Шойгу. По его словам, для нейтрализации возникающих угроз российская сторона реализует комплекс мер.

«В Западном военном округе в текущем году будет проведено более 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава, в том числе береговых войск, войск противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения. До конца года в округ поступит свыше 1,3 тыс. единиц новой и модернизированной техники. Продолжится комплектование войск округа военнослужащими-контрактниками. В этом году уже отобрано более 9 тыс. человек», — сообщил министр обороны.

Он отметил, что основные усилия командования Западного округа направлены на проведение Российско-белорусских оперативный учений «Щит союза — 2019». Они завершат двухгодичный цикл совместной подготовки двух государств. Шойгу отметил, что маневры будут носить исключительно оборонительный характер.

Всего в них планируется задействовать до 12 тыс. военнослужащих и 950 единиц боевой техники. В этот раз они пройдут на полигоне Мулино в Нижегородской области с 13 по 19 сентября. Предыдущие учения — «Запад-2017» — проходили в Белоруссии с 14 по 20 сентября 2017 года. По их итогам в Москве состоялось заседание совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, в котором участвовали Сергей Шойгу и его белорусский коллега Андрей Равков.

«Несмотря на плановый характер и оборонительный замысел, оно [учение] сопровождалось постоянными информационными выпадами и обвинениями со стороны отдельных наших партнеров»,

— сказал тогда Шойгу.

Он выразил мнение, что ажиотаж западных СМИ вокруг маневров — это прикрытие возросшей активности НАТО вблизи границ России и Белоруссии. Шойгу отметил, что там размещаются дополнительные воинские контингенты альянса, сосредотачиваются наступательные вооружения, а также регулярно проводятся масштабные военные учения и совершенствуется инфраструктура морских портов и аэродромов.

Помимо «Щита союза — 2019» Россия также готовится к трем учениям Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) текущего года: «Взаимодействие», «Эшелон» и «Поиск», сообщил Шойгу. Кроме РФ в них примут участие воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Глава российского Минобороны обратил внимание, что военно-политическая обстановка продолжает ухудшаться и на Восточном стратегическом направлении.

По его словам, действия США и их союзников направлены на расширение своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также ослабление позиций России и Китая в Юго-Восточной Азии.

Чтобы адекватно реагировать на существующие и потенциальные вызовы, в Восточном военном округе в текущем году будет проведено 62 организационных мероприятия, сообщил министр обороны. Самыми важными из них он назвал формирование управления смешанной авиационной дивизии и зенитной ракетной бригады.