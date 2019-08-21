Укрепление восточного фланга: США и Румыния обороняются от России

США и Румыния собираются укреплять «оборонительные позиции» на восточном фланге НАТО, в частности в Черном море, говорится в распространенном Белым домом совместном заявлении президентов двух государств Дональда Трампа и Клауса Йоханниса по итогам их встречи в Вашингтоне.

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«Совместно наши страны предприняли длительные усилия по модернизации наших вооруженных сил и выполнению обязательств по разделению бремени в рамках НАТО.

Наши военные стоят плечом к плечу по защите свободы и надеются укрепить наши оборонные и сдерживающие позиции на восточном фланге НАТО, в том числе в Черном море, что имеет стратегическое значение для трансатлантической безопасности»,

— указано в заявлении.

Они также стремятся избежать рисков в плане безопасности, «которые сопровождают китайские инвестиции в телекоммуникационные сети 5G».

В Румынии с 2016 года действует американская военная база, на которой установлена система Aegis Ashore с пусковыми установками Mk-41 и ракетами-перехватчиками SM-3. Они, как утверждают в Пентагоне, предназначены для перехвата баллистических ракет. Но Москва неоднократно обвиняла Вашингтон в том, что установки Mk-41 могут быть использованы для запуска крылатых ракет «Томагавк», а это нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Американская сторона отрицала это, и в итоге 2 августа договор прекратил действовать.

Особенно на усилении восточного фланга НАТО настаивает Польша. Министр обороны страны Мариуш Блащак 17 июля в эфире Polskie Radio заявил, что на территории государства будут созданы шесть точек, где будут размещаться американские военнослужащие.

Это предусмотрено в достигнутом между республикой и США соглашении о расширении военного присутствия Соединенных Штатов на польской территории.

Блащак уточнил, что точная локализация этих точек будет определяться соглашением обеих сторон. «Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора», — подчеркнул он.

Польский министр также напомнил о создании дивизионного командования, которому будут подчиняться войска США на восточном фланге Североатлантического альянса. Он назвал достигнутые в Вашингтоне договоренности «несомненным успехом», так как теперь возможный захватчик будет понимать, что «нападение на Польшу» приведет не к локальному, а к глобальному конфликту.

Такая перспектива вовсе не приводит в восторг российскую сторону. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил: если Польша усилит военное присутствие США на своей территории, Россия увеличит свой воинский контингент на западной границе.

Он заверил, что в случае нанесения удара по РФ с территории Польши республика сама станет «мишенью для нанесения ответного удара».

«В Польше, видимо, этого не понимают. Возможно, им хочется быть чей-то военной базой», — сказал сенатор РИА «Новости». Он считает, что с точки зрения безопасности размещение войск США ничего не даст Польше.

В конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что увеличение численности американского контингента на польской территории противоречит Основополагающему акту Россия — НАТО. «Это отражает курс Соединенных Штатов на слом всех договоренностей в сфере безопасности, которые существовали в евроатлантическом регионе. В данном случае речь идет о подрыве одного из ключевых положений Основополагающего акта между Россией и НАТО, в соответствии с которым существенные боевые силы на территории новых членов НАТО не размещаются на постоянной основе», — подчеркнул министр.

Но в вашингтонской администрации убеждены, что новые польско-американское договоренности вполне соответствуют этому акту.

«Завтрашнее объявление будет полностью соответствовать обязательствам, которые мы приняли в рамках НАТО», — отметил ведущий телефонного брифинга для журналистов, который был посвящен предстоящим переговорам Трампа и президента Польши Анджея Дуды.

Еще менее позитивно о таких американо-польских договоренностях отзываются в Белоруссии, которая граничит с Польшей. В начале июня министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск считает такие планы «глубоко ошибочными».

«Нам непонятна, честно говоря, их цель, в чем она состоит. В отражении угрозы? Но немыслимо, чтобы в XXI веке, при нынешнем уровне накопленного в регионе вооруженного потенциала, кто-либо отважился бы спровоцировать прямое боевое столкновение», — сказал Макей.

Он предупредил, что усиление военного присутствия у белорусских границ, скорее всего, приведет к зеркальным шагам «по другую сторону границы», то есть с российской стороны.

«У нас есть конкретные союзнические обязательства в военно-политической сфере. Обязательства по коллективной безопасности и мы, конечно же, будем их соблюдать», — заверил белорусский министр.