Оказались не готовы: почему США не победят в войне с Китаем

Согласно мнению военных экспертов, Америка больше не обладает превосходством в Индо-Тихоокеанском регионе и ее способность поддерживать благоприятный баланс сил становится все более неопределенной. Об этом говорится в докладе «Предотвращение кризиса: американская стратегия, военные расходы и коллективная оборона в Индо-Тихоокеанском регионе» экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.

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Совокупный эффект от продолжающихся войн на Ближнем Востоке, жесткая экономия бюджета, недостаточные инвестиции в передовые военные возможности и возрастающие по стоимости социальные программы в Америке привели к тому, что вооруженные силы США оказались плохо подготовлены к конкуренции между великими державами в Индо-Тихоокеанском регионе.

Актуальная американская стратегия национальной обороны направлена на преодоление этого кризиса стратегической несостоятельности. Она ставит перед силами Объединенного командования в зоне Тихого океана задачу подготовиться к одной войне между великими державами, а не к нескольким более мелким конфликтам, и призывает военных расставить приоритеты в отношении требований по сдерживанию Китая.

Сегодня китайские системы противодействия подрывают способность Америки проецировать военную мощь в Индо-Тихоокеанский регион, повышая риск того, что Китай может достичь окончательной победы еще до того, как Америка сможет ответить.

Наконец, гарантии безопасности союзникам со стороны США в настоящее время оспариваются Пекином.

Для Америки борьба с подобного рода вызовами накладывает большие обязательства в плане передовых разработок в области вооружения и военной техники, улучшения системы тылового и технического обеспечения, новых оперативных концепций и других дорогостоящих изменений, указывают специалисты.

20 лет боевых действий

В течение следующего десятилетия оборонный бюджет США вряд ли удовлетворит потребности Стратегии национальной обороны из-за сочетания политического, фискального и внутреннего давления, полагают военные эксперты из Сиднея.

Военный бюджет США подвергся почти десятилетнему отсроченному и непредсказуемому финансированию. Неоднократные неудачи конгресса в принятии регулярных и устойчивых бюджетов не давали Пентагону эффективно распределять ресурсы и планировать оснащение армии и флота в долгосрочной перспективе.

Америка сталкивается с растущим дефицитом и увеличивающимся уровнем государственного долга. Политические попытки решить эти проблемы ни к чему не привели. Если текущие тенденции сохранятся, то часть федерального бюджета на национальную оборону США продолжит сокращаться, считают в университете Сиднея.

С каждым годом становится все дороже содержать части и соединения вооруженных сил одинакового боевого и численного состава. Таким образом, выходит, что США располагают воинскими контингентами в зоне Тихого океана, которые недостаточно готовы, экипированы или хорошо дислоцированы для успешной конкуренции между великими державами в Индо-Тихоокеанском регионе.

Двадцать лет почти непрерывных боевых действий и нестабильности военного бюджета подорвали боеготовность и боеспособность ключевых элементов в ВВС, ВМС, армии и морской пехоте США. Количество военных происшествий возросло, устаревшее оборудование используется по истечении срока службы, а сроки обучения личного состава сокращены.

Некоторые показатели боеготовности и боеспособности в рамках Объединенного командования в зоне Тихого океана улучшаются, но структурные проблемы по-прежнему остаются. Вооружение и военная техника, созданные в 1980-х годах, становятся все сложнее и дороже в обслуживании.

В это же время многие системы оружия, предназначенные исключительно для конфликта между великими державами, подверглись сокращению в 2000-х годах, чтобы освободить место для оружия, востребованного для ведения ближневосточных войн. Это привело к его непропорциональному увеличению в составе вооруженных сил и чрезвычайно интенсивному использованию.

Военные США начинают работать и экспериментировать с возможностями следующего поколения. Но отсрочка или отмена новых оружейных программ за последние несколько десятилетий привели к отставанию в приоритетных программах модернизации армии и флота. И ликвидация этого отрыва, вероятно, превысит бюджетные возможности США, отмечают военные эксперты из Сиднея.

Многие американские военные базы в Индо-Тихоокеанском регионе рискуют подвергнуться возможному ракетному обстрелу со стороны Китая и не имеют надежной противовоздушной и противоракетной обороны. Складированные на передовых базах боеприпасы и материально-технические средства не соответствуют нормам расхода в военное время.

Сейчас в Индо-Тихоокеанском регионе вооруженными силами ВС США внедряются в оперативно-стратегическое планирование и обучение войск новые оперативные концепции с целью сдерживания и подавления возможной агрессии со стороны Китая. Некоторые виды ВС США, такие как корпус морской пехоты, планируют масштабные реформы, заключающиеся в придании им новых способностей — от борьбы с повстанцами до контроля морских акваторий.

Стратегия коллективной обороны сегодня в Индо-Тихоокеанском регионе становится остро необходимой, чтобы компенсировать нехватку американской военной мощи в регионе и удержать оборонительные рубежи против постоянно возрастающих возможностей Китая.

Ввиду отсутствия у Вашингтона возможности или желания свернуть свои текущие глобальные обязательства, единственный надежный способ обеспечить стратегию Пентагона по восстановлению сдерживания по отношению к Китаю состоит в увеличении размера оборонного бюджета.

Это предпочтительный курс действий для тех, кто выступает за восстановление первенства и укрепление статуса американской сверхдержавы. Это, однако, тревожно нереалистичная и неблагоразумная цель, предупреждают эксперты.

Хотя точные цифры предсказать трудно и они варьируются в зависимости от мнения аналитиков, многие согласны с общим мнением комиссии по стратегии национальной обороны о том, что для борьбы с угрозами, исходящими от Китая, России, Ирана, Северной Кореи и глобального терроризма на приемлемых уровнях стратегического риска, Соединенным Штатам потребуется ежегодный рост оборонного бюджета более чем на 3-5% в год.

Такое увеличение крайне маловероятно — и еще менее вероятно, что оно будет устойчивым.

Согласно одной из оценок корпорации RAND, к 2027 году совокупный разрыв между текущими прогнозами Америки на оборонные расходы и требованиями этой расширенной стратегии составит более 500 миллиардов долларов.

Боевая машина Китая

Что касается Китая, то с середины 1990-х годов КНР быстро превратила свои вооруженные силы из устаревшего института в изощренную боевую машину, оптимизированную, как обычно говорят в США, для борьбы с американскими активами в области проекции силы.

Это произошло на фоне поистине звездного экономического роста.

В период с 1996 по 2018 год расходы на оборону в Китае увеличились примерно на 900 процентов, что позволило Народно-освободительной армии выдержать впечатляющий темп модернизации в большинстве ключевых областей национальной обороны и безопасности.

Достижения Китая в ракетах, истребителях, подводных лодках и надводных кораблях особенно впечатляющие в качественном и количественном отношении. Хотя НОАК еще не догнала по уровню совокупной военной мощи США, ведущие мировые аналитики в области обороны отмечают, что «линии тренда движутся против Соединенных Штатов по самому широкому спектру направлений деятельности».