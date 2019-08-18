«США готовили выход»: как разрывали ДРСМД

США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Реклама

При этом, пока такие ракеты не размещены в Европе, глава российского военного ведомства пообещал пока не делать никаких шагов в ответ на потенциальные угрозы с американской стороны, передает ФАН.

«Мы никогда не отказывались от диалога, мы его предлагали на протяжении всего того времени, которое прошло с февраля до августа. Мы показывали свою открытость», — добавил генерал армии.

В начале августа нынешнего года президент России Владимир Путин пообещал, что Минобороны, МИД и Служба внешней разведки будут теперь еще внимательнее следить за появлением в Европе американских ракет.

«Угрозы будут надежно парироваться уже существующими у нас средствами: ракетами воздушного базирования «Х-101» и «Кинжал», морского базирования «Калибр», а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа «Циркон», — заявил глава государства.

Он дал понять также, что Москва в ответ на политику США будет размещать свои ракеты, но не раньше, чем в тех же регионах будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства. Причину же выхода США из ДРСМД Путин назвал фиктивной.

«Россия вынуждена с сожалением констатировать, что

односторонний, под надуманным предлогом, выход США из ДРСМД, разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями серьезнейшим образом осложнили ситуацию в мире,

породили фундаментальные риски для всех», — напомнил президент России.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель – вслед за Вашингтоном — заявила, что Россия «дала повод» для выхода американской стороны из ДРСМД. По ее словам, члены Североатлантического альянса были вынуждены дать ответ на нарушение в системе контроля над вооружениями.

Она выразила сожаление, что Россия нарушила данный договор и тем самым способствовала его прекращению. При этом канцлер отметила, что НАТО будет прилагать все усилия по дальнейшему ограничению вооружений.

Немецкий лидер пообещала, что «НАТО найдет общий ответ» в связи с расторжением договора о ДРСМД, который прекратил свое действие 2 августа.

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев в ответ на это указал: глава Белого дома Дональд Трамп понял, что проиграл в истории с ДРСМД и теперь нуждается в информационной поддержке со стороны других союзников по НАТО.

Парламентарий считает, что Берлин также нуждается в поддержке Вашингтона, в противном случае Германии пришлось бы платить огромные суммы за членство в НАТО. По словам члена нижней палаты российского парламента, несмотря на зависимое положение от США, Меркель понимает, что Россия не нарушала условия договора. Позицию канцлера в данном вопросе Шхагошев назвал «позицией сержанта».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также обвинил Россию в «пренебрежении» правилами и нормами ракетного соглашения. Он отметил, что новые российские ракеты мобильны, сложны для обнаружения и снижают порог применения ядерного оружия в вооруженном конфликте.

«Это делает мир менее безопасным для всех нас»,

— подчеркнул Столтенберг.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков указал на то, что Россия не могла пойти не поставленные Вашингтоном условия сохранения договора, потому что они были неправомерны, передает НСН.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в свете таких заявлений Запада пояснил, что выходом из ДРСМД Вашингтон пытается добиться доминирования в любой точке мира. Он добавил, что этого нельзя допустить — выход Вашингтона из других соглашений по ограничению вооружения приведет к хаосу в мире.

«Сначала США вышли из договора по ПРО, затем расторгли ДРСМД. Из действующих сдерживающих соглашений остаются лишь договор о стратегических наступательных вооружениях, а также о нераспространении ядерного оружия», — подчеркнул Патрушев.

ДРСМД — договор между Москвой и Вашингтоном, подписанный генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.

К июню 1991 года ДРСМД был выполнен: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов (из них около половины — произведенные ракеты, не находившиеся на боевом дежурстве), США ликвидировали 846 комплексов.