Нарушение правил: военных осудили за пуск ракеты в Крыму

Крымский гарнизонный военный суд признал виновными двух военнослужащих, которые по ошибке запустили авиационную ракету Х-29ТД. «Чебанов и Зверев, будучи ответственными за правильность подготовки к проверке авиационной управляемой ракеты Х-29ТД на автоматизированной аппаратуре «Ока», совершили нарушение правил обращения с оружием», — сообщили в суде.

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В результате происшествия были уничтожены две ракеты, которые находились в ангаре, а также повреждены агрегаты автоматизированной аппаратуры контроля «Ока». Таким образом, осужденные нанесли Минобороны РФ ущерб в размере 46 571 866 руб.

Обоих судили по статье 349 УК РФ «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих». Чебанова ограничили в военной службе на год и три месяца с удержанием 15% денежного довольства в государственный бюджет, а Зверева приговорили к году ограничения с удержанием 10% в доход государства.

Сам инцидент произошел на аэродроме в Саках 1 октября 2017 года. Когда военнослужащие случайно запустили ракету длиной четыре метра и весом около 700 килограммов, она снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив аппаратуру и еще одно «изделие 63М».

При этом та часть ракеты, в которой находились 100 килограммов взрывчатки не сработала, но Минобороны все равно было вынуждено списать две ракеты, спецаппаратуру для их проверки, а также восстанавливать ангар, на территории которого произошло ЧП.

Это не первый обвинительный приговор в отношении военнослужащих с начала месяца. Так, 16 августа Курский военный гарнизонный суд признал виновным старшего прапорщика в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, военнослужащий приказал двум рядовым уничтожить 400 запалов к гранатам с помощью молотка. Действия молодых людей привели к взрыву, из-за чего рядовой, стоящий неподалеку, получил травму глаза. «Ему была причинена травма правой орбиты с наличием внутриглазного инородного тела, повлекшая вред здоровью», — пояснили в региональном СК.

Позже выяснилось, что попытка уничтожить заряды таким способам привела к сильному воздействию на капсюль-детонатор запала УЗРГ-Н, из-за чего и произошел взрыв. Старший прапорщик признал вину на заседании и возместил ущерб пострадавшему. Суд учел его положительные характеристики и назначил ему штраф в размере 40 тыс. рублей.

Похожая история произошла в Новочеркасске Ростовской области. Там 13 августа осудили сержанта запаса Рустама Керимова за хищение вверенного ему имущества и рядового запаса Андрея Гаркушенко — за пособничество в хищении.

По данным следствия, с октября 2016 года по сентябрь 2018 года Керимов, являясь начальником вещевого склада, регулярно продавал украденное оттуда имущество и тратил вырученные деньги на собственные нужды. За два года осужденный причинил Минобороны ущерб в 4,4 млн руб.

Задержали мужчин, когда в октябре 2018 года они пытались вынести со склада и продать 40 комплектов зимних полевых камуфлированных костюмов, однако их остановили на территории военной части и вызвали правоохранителей. Керимову дали 3,5 года колонии общего режима, а также обязали выплатить штраф в размере 105 тыс. руб. и возместить ущерб государству в полном объеме. В свою очередь Гаркушенко назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на полгода и штрафу в пять тысяч рублей.

Не менее тяжкое преступление совершили военнослужащие Главного управления Росгвардии в Краснодарском крае. 23 июля их и отца одного из молодых людей, являющегося гражданским лицом, признали виновными по нескольким статьям.

По данным регионального СК, с марта 2017 года по июнь 2018 года старшина Юрий Горлов продал неизвестному винтовку «Мосина», пистолет «Люгер Р08» и 30 патронов к ним, а также изготовленные рядовым Олегом Цыгановым огнестрельные пистолеты, которые он смастерил из сигнальных пистолетов. При этом бойцы не знали, что за их действиями тщательно следили правоохранительные органы.

Во время обыска в квартире Горловых силовики обнаружили автомат АКСУ калибра 5,45 мм, 123 патрона разного калибра, две ручные осколочные гранаты, взрыватель УЗРГМ, а также наркотик весом почти в один грамм. Как позже выяснилось, подельником старшины был его отец. Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил Горлова-младшего к четырем годам колонии общего режима, его отца — к двум годам условно, а рядового Цыганова — к 2,5 годам условно.