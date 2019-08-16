Схватка за космос: США ставят на спутники

Центр космических и ракетных систем США намерен развернуть в космосе перспективную систему предупреждения о ракетном нападении нового поколения. Она получила название Overhead Persistent Infrared (ОPIR) и будет представлять собой группировку спутников на низких околоземных орбитах. Об этом пишет издание Defense News.

OPIR заменит нынешнюю систему предупреждения о ракетном нападении ВВС США — Инфракрасную систему космического базирования (Space Based Infrared System, SBIRS). При этом разговоры о подобной замене ведутся уже давно.

Кроме обнаружения запусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) предыдущая система SBIRS предназначалась для определения траектории их полета, распознавания боевых блоков и ложных целей, выдачи целеуказания противоракетными комплексами для перехвата боевых блоков, а также ведения разведки над территорией военных действий в инфракрасном диапазоне. По всей видимости, этими же тактико-техническими характеристиками, но в улучшенном варианте, будет обладать и система OPIR.

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Как и ее предшественница, OPIR на первом этапе будет состоять из небольшого числа крупных и дорогостоящих спутников, функционирующих на геосинхронных орбитах. Аббревиатуру OPIR на русский язык можно приблизительно перевести как «Космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении, функционирующий в режиме непрерывного инфракрасного излучения».

Одновременно руководители ВВС США в Лос-Анджелесе считают необходимым в дальнейшем для совершенствования системы OPIR использовать принципы открытой архитектуры, что, по их мнению, должно привести к существенному повышению боевых возможностей системы.

Пока же Военно-воздушные силы США заключили контракт с корпорацией Lockheed Martin на $2,9 млрд на строительство трех геосинхронных спутников OPIR и подписали контракт с фирмой Northrop Grumman на строительство еще двух спутников, которые будут находиться на околополярных орбитах.

Планируется, что OPIR в дальнейшем в этих целях будет использовать космические аппараты, имеющие сравнительно незначительные массо-габаритные характеристики.

Выступая на одном из мероприятий Института аэрокосмических исследований Митчелла, руководитель программы по развитию космоса в Центре космических и ракетных систем полковник Деннис Байтвуд сказал, что рассматривается вопрос о создании группировки космических аппаратов, состоящей из сотен небольших спутников, использующих инфракрасный диапазон.

Идея размещения группировки OPIR на низких околоземных орбитах была весьма популярной в США последние месяцы. Представители Пентагона давно выдвигают идею использования космического сенсорного слоя на низкой околоземной орбите. К тому же эта группировка рассматривается как способ обнаружения и сопровождения гиперзвуковых крылатых ракет вероятного противника, которые могут пропустить существующие системы предупреждения о ракетном нападении.

Замысел перевода космических систем на небольшие спутники привлекает в США все больше и больше сторонников. В частности, руководители Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны заявили, что они планируют разместить элементы системы OPIR на своих экспериментальных малых спутниках.

«Ценность этих двух вариантов совершенствования системы OPIR заключается отнюдь не в замене одной системы на другую. Мы обнаруживаем, что угрозы для наших систем различны на каждой орбите. И возможности, которые мы можем получить от наших систем, также различны на каждой орбите», — сказал полковник Деннис Байтвуд.

Для Байтвуда подход с использованием небольших спутников привлекателен по двум основным причинам — стоимость и отказоустойчивость. Одновременно появляются возможности для небольших компаний США конкурировать за контракты Пентагона. А именно это обстоятельство особенно нравится высокопоставленным представителям ВВС США. Создание конкурентной среды, полагают американцы, резко увеличивает скорость и качество решения поставленных задач.

Однако планы Соединенных Штатов по дальнейшему освоению околоземного космического пространства вовсе не ограничиваются развертыванием только системы OPIR.

«В США разработана концепция «Network-centric warfare», определяющая новые способы ведения боевых действий на основе объединения сил, средств и ресурсов вооруженной борьбы системой сетей в единую общность», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Собеседник издания напомнил, что воплощение идей NCW прогнозируется к 2025 году.

На основе NCW секретариат минобороны США даже ввел понятие, охватывающее все виды вооруженных сил и получившие название «Глобальное информационное поле» (Global Information Grid).

В свете такой интенсивной работы США в космосе перед Россией также встает стратегическая задача по созданию космического интегрированного единого телекоммуникационного пространства.

В стране уже идет разработка многофункциональной космической информационной системы на базе орбитальной сети малых космических аппаратов, которых должно быть не менее 150. Ее целью станет обеспечение основных показателей систем разведки и связи военного назначения.

Ожидается, что она сможет, как минимум, обеспечивать коммутацию (маршрутизацию) и ретрансляцию пакетов данных; многопозиционную радиотехническую разведку реального времени; многоракурсную панхроматическую и гиперспектральную оптическую съемку местности; многопозиционную бистатическую радиолокацию подстилающей поверхности Земли; мониторинг и уточнение параметров гравитационного поля Земли; радиомониторинг ионосферы.

Если система будет создана, реальным может стать глобальный мониторинг земной, водной поверхностей, воздушного пространства, а также перспектива появления российского космического интернета, что выдвинет страну в число передовых информационно-развитых государств.

Учитывая, что на данный момент несколько Россия отстает от лидеров «космического клуба», скорое внедрение разработки могло бы позволить ей остаться в числе ведущих мировых игроков в околоземном космическом пространстве.