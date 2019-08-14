Новый предлог: США нашли еще один повод для выхода из СНВ-3

Продление на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) оказалось под вопросом для США из-за разработки Россией гиперзвуковой крылатой ракеты, заявил агентству Reuters на условиях анонимности высокопоставленный источник в американской администрации.

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По словам собеседника Reuters, в Белом доме связывают взрыв на военном полигоне под Северодвинском с проведением испытаний такой ракеты. Источник не располагает сведениями о причинах, повлекших за собой инцидент, поэтому не смог ответить, был ли произошедший взрыв ядерным. При этом он также выразил мнение, что случившееся может потенциально стать «существенным препятствием» для дальнейшей разработки такого оружия Россией.

СНВ-3 — последний договор о контроле над вооружениями между Россией и США.

Москва и Вашингтон подписали его в 2010 году. Стороны обязались сокращать свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы спустя семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали определенные нормы. Для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) максимум — 700 единиц, для боезарядов на них — 1550 единиц, а для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ — 800 единиц.

Договор действует десять лет, по истечении которых его нужно заменять последующим соглашением. Продлить СНВ-3 можно только по обоюдному согласию сторон, но максимум на пять лет, то есть до 2026 года.

При этом сейчас его продление находится под большим вопросом. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не исключил, что этого может и не произойти.

«Он истекает в феврале 2021 года и, хотя никаких решений не было принято, он вряд ли будет продлен. Зачем продлять ущербную систему, чтобы просто сказать, что у вас есть договор?» — пояснил он.

Болтон считает, что договор изначально был несовершенен, потому что не регулирует тактическое ядерное оружие малой дальности и системы доставки боезарядов РФ.

В конце мая помощник президента США, директор Совета нацбезопасности Тим Моррисон, выступая на форуме, посвященном контролю над вооружениями, заявил, что американский лидер Дональд Трамп примет решение по СНВ-3 в следующем году. До конца года ждать этого не стоит. По его словам, сейчас продление соглашения обсуждают в американской администрации. Остальных деталей Моррисон не привел.

Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что Москва не будет продлевать СНВ-3, если этого не захотят другие стороны.

«Если никому не хочется продлевать договор по СНВ-3, мы не будем тогда. Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто не ведет переговоров до сих пор никаких», — заявил он на встрече с главными редакторами мировых информагентств на полях ПМЭФ-2019.

Путин обратил внимание, что после прекращения действия этого документа не останется никаких инструментов для сдерживания гонки вооружений, в том числе в космосе.

По данным Reuters, еще одна причина для Вашингтона не продлевать договор — взрыв на полигоне в Архангельской области 8 августа. Как сообщили в Минобороны, детонация и возгорание произошли в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки.

Старший научный сотрудник Федерации американских ученых Энкит Пэнда пояснил Reuters, что обычные ракеты на жидком топливе не выделяют радиации. Кроме того, он обратил внимание, что ранее уже сообщалось о разработке в России ракеты с ядерным двигателем.

Вечером 12 августа газета The New York Times со ссылкой на источник в американском военном ведомстве сообщила, что на этом полигоне испытывалась ракета «Буревестник».

Ее Владимир Путин презентовал в своем послании Федеральному собранию. Оружие обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета, поэтому оно неуязвимо «как для всех существующих, так и перспективных систем ПРО и ПВО», отметил глава государства.

Вскоре после случившегося телеграм-канал Mash со ссылкой на экстренные службы сообщил, что в результате инцидента радиационный фон в близлежащем населенном пункте оказался превышен в три раза. Но в Минобороны эту информацию опровергли, заверив, что выбросов вредных веществ, в том числе радиации, не было. При этом после аварии на сайте администрации Северодвинска разместили сообщение о кратковременном повышении радиационного фона, который нормализовался на момент публикации, и показания датчиков не превышали максимально допустимых. Позже сообщение удалили.