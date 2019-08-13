Мешает безопасности США: калужский НИИ попал под санкции

США ввели санкции против Калужского научно-исследовательского радиотехнического института (АО «КНИРТИ»), который занимается созданием средств радиоэлектронной борьбы.

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Согласно комментарию министерства торговли США, деятельность КНИРТИ не соответствует доктрине национальной безопасности США и интересам американской внешней политики.

Также в сообщение американского ведомства указано, что КНИРТИ входит в Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), уже находящегося под санкциями со стороны США.

Системами РЭБ, разработанными в КНИРТИ, оснащаются тактический фронтовой бомбардировщик Су-24, истребители Су-27, Су-30, Су-33, Су-34 и Су-35. Кроме того, в КНИРТИ принимали участие в создании вертолетов - постановщиков помех Ми-8МТПИ1, Ми-8СМВПГ со сверхмощными передающими устройствами на основе активных антенных решеток.

Также калужским НИИ, базирующимся в городе Жуков, разрабатываются системы РЭБ нового поколения, в том числе — бортовой комплекс обороны для многофункционального истребителя пятого поколения Т-50 и высокопотенциальный вертолетный комплекс РЭБ.

Помимо этого, в институте выполняются научно-исследовательские работы по перспективным направлениям создания радиоэлектронных систем будущего, в том числе — по разработке технологий сверхширокополосных сверхвысокочастотных устройств и многоканальных антенных решеток.

Также, в

НИИ ведутся разработки, касающиеся интеллектуальных алгоритмов цифровой обработки радиосигналов и высокопроизводительной компьютерной обработки информации.

Что касается КРЭТ, то это крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли, входит в состав госкорпорации «Ростех». Основные направления деятельности — это разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций воздушного базирования, средств государственного опознавания и комплексов РЭБ.

Двумя неделями ранее сенаторы США Марко Рубио и Крис ван Холлен предложили прописать возможность введения санкций против России из-за якобы «новых фактов вмешательства в американские выборы» в военном бюджете страны.

Марко Рубио и Крис ван Холлен считают, что в оборонном бюджете можно указывать не только тематические нормы, но и антироссийские меры. Они, по мнению сенаторов, должны касаться энергетического, банковского и оборонного секторов России.

По словам американских политиков, санкционные меры будут более действенными, если Россия будет узнавать о них заранее, а не после какого-либо действия, которое, на взгляд Вашингтона, идет вразрез с интересами США.

Сенаторы подчеркнули, что ограничительные меры против суверенного долго государства необходимо вводить только в том случае, если будет вновь выявлено вмешательство в выборы.

Также представители сената попросили вводить санкции и в отношении олигархов и высокопоставленных политических фигур, которые, по мнению американской национальной разведки, могут быть причастными к вмешательству в американский электоральный процесс.

В мае нынешнего года стало известно, что

Конструкторское бюро приборостроения в Туле, учебный центр зенитно-ракетных войск в Гатчине и московский завод «Авангард» попали в санкционный список США.

Эти два предприятия и учебный центр Минобороны нарушили законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ), говорилось на сайте федерального реестра США.

Согласно пояснению Вашингтона, вооружение, производимое на этих заводах, поставлялось в Иран, КНДР и Сирию, а офицеры, подготовленные в Гатчине, принимали участие в боевых действиях на территории этих стран.

Тульское конструкторское бюро разрабатывает противотанковые ракетные комплексы, комплексы ПВО, стрелково-пушечное и гранатометное вооружение.

Завод «Авангард» входит в состав концерна «Алмаз-Антей», где также разрабатываются комплексы противовоздушной обороны С-300 и С-400, которые поставляются на вооружение в российскую армию и идут на экспорт.

В учебном центре в Гатчине в Ленинградской области готовят специалистов для зенитных ракетных войск. В советский период в Гатчине существовало два училища, которые готовили офицеров для войск ПВО.

В 2014 году из-за событий на Украине министерство финансов США ввело санкции против концерна «Калашников» и других российских производителей оружия. В марте прошлого года

Соединенные Штаты начали расследование в отношении завода Kalashnikov USA во Флориде, производящего автоматы Калашникова.

Также в американском санкционном списке значатся Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны в Курске, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, расположенный в Калининградской области и другие.

С ними американским предприятиям запрещено подписывать контракты и оказывать какую-либо помощь предприятиям. Вашингтон уверен, что эти организации оказывали помощь Ирану, Северной Корее и Сирии разрабатывать крылатые или баллистические ракеты, передает НСН.

При этом глава «Ростеха» Сергей Чемезов во время Петербургского международного экономического форума заявил, что его корпорация не ощутила никаких убытков от попадания «Рособоронэкспорта» под американские санкции, передает ФАН.