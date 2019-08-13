«Закроем для судов»: в Киеве предложили блокаду Крыма

Киев не оставляет попыток организовать блокаду Крыма во всевозможных сферах – так украинское государственное учреждение «Госгидрография», занимающееся безопасностью судоходства в морском регионе и на внутренних водных путях, предложило создать режимный район вокруг российского полуострова с целью воспрепятствования подхода судов к его берегам.

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«Госгидрография» продолжает борьбу с Российской Федерацией. Крайне важным этапом противодействия российской агрессии является объявления Украиной морского режимного района с целью запрета захода судов во все крымские порты», — рассказал первый заместитель начальника украинского ведомства Богдан Устименко.

Также одной из главных целей такой инициативы чиновник назвал снятие с украинских властей ответственности за потенциальные аварийные ситуации, которые могут возникнуть в территориальных водах у берегов Крыма, передает НСН.

«Госгидрография» собирается добиться изъятия из незаконного оборота электронной картографической продукции России о водах Украины. Кроме того, это позволит полностью прекратить заход в крымские порты иностранных судов и частично российских судов», — добавил Устименко.

Двумя днями ранее так называемая «прокуратура автономной республики Крым», которая располагается в Киеве и не имеет отношения к российскому региону, обыскала танкер «Мария» после посещения крымского порта. В украинском ведомстве заявили, что

судно поставляло нефтепродукты в Севастополь для подразделений российского Черноморского флота.

За два дня до этого депутат Верховной рады Олег Волошин в эфире телеканала «112 Украина» назвал Россию стороной, которая якобы «воюет» по вопросу Крыма, передает ФАН.

«Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма. Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором», — пояснил член партии «Оппозиционный блок — За жизнь».

При этом нардеп назвал вопрос о возвращении Крыма Украине закрытым. Политик пояснил, что жители полуострова уже не позволят Киеву забрать его назад.

«Когда этот вопрос поднимаешь в общении с любыми, американцами даже, они все там: «Ребята, вы же понимаете, что все. Ну что мы теперь ядерную войну развяжем?!» — резюмировал парламентарий.

При этом возвращение Крыма в состав Украины заложено в политической программе украинского президента Владимира Зеленского. Еще во время предвыборной гонки он назвал это одной из главных своих целей наряду с прекращением вооруженного конфликта на востоке страны.

То же самое он заявил и в мае в своей инаугурационной речи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что вопроса о присоединении полуострова к Украине «не существует и существовать не может», так как Крым является одним из субъектов РФ.

В то же время советник Зеленского Никита Потураев рассказал, что ждет вооруженные силы Украины в случае атаки на Крым. По его словам, в ходе этого нападения ВСУ будут полностью разбиты. Он отметил, что власти Украины должны быть готовы к любому варианту развития событий. При этом политик подчеркнул, что

сейчас наступать на Крым нельзя.

«Это – уничтожить армию», — заверил Потураев.

В прошлом месяце бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил уверенность, что украинские войска с помощью крылатых ракет «Нептун» могут уничтожить российские военные корабли любого класса в портах их базирования на Черном и Азовском море и «в течение нескольких минут снести» Крымский мост

По его словам, для защиты от России в Черном и Азовском морях Киев смог быстро модернизировать ракетные системы С-125 и разработать собственный комплекс крылатых ракет.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал это заявление «бредом сумасшедшего». По словам Фикса, украинская армия не обладает оружием, которое могло бы разрушить мост, проходящий через Керченский пролив.

Чуть раньше бывший глава Генштаба ВСУ Владимир Заман рассказал, что в феврале 2014 года в Крыму должна была начаться война, но этому «помешала трусость украинских властей». По его словам, Киев должен был ввести военное положение и начать силовую операцию в Крыму.