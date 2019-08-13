Израиль прикроет: США купили ПРО «Железный купол»

Контракт на приобретение израильского ПРК «Железный купол» для нужд армии США подписан, и в скором времени появится график поставок и остальные детали по постановке этих систем на вооружение, заявил замначальника службы модернизации противовоздушной и противоракетной обороны США Дэрил Янгман на традиционном симпозиуме представителей оборонной промышленности США по вопросам ПВО/ПРО в Хантсвилле (Алабама). О прошедшем мероприятии пишет Defense News.

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В последнее время в армии США существенно активизировались работы по разработке и дальнейшему принятию на вооружение новой системы ПВО/ПРО тактического уровня по программе «Возможность защиты от огня с закрытых позиций» (Indirect Fire Protection Capability, IFPC).

При этом американцы стремятся побыстрее получить системы IFPC как временного средства для защиты войск от НУРС, снарядов артиллерии и минометов, а также беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, чтобы восполнить свой дефицит потенциала для защиты от крылатых ракет хотя бы на временной основе.

«Однако собственной системы ПРО тактического уровня, тем более хорошо зарекомендовавшей себя в боевых действиях, в США в настоящее время нет», — пояснил «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По его мнению, именно в этой связи внимание американских военных привлекла система ПРО Iron Dome («Железный купол»). Противоракетный комплекс Iron Dome был разработан американской компанией Raytheon и израильской фирмой Rafael (Rafael Advanced Defense Systems Ltd.). Часть комплектующих системы производится в Соединенных Штатах.

Израильский комплекс, по оценке американских военных, может стать промежуточным решением для создания в последующем перспективной американской системы ПРО тактического уровня.

«В то же время нельзя исключать, что «Железный купол» может стать и долговременным средством ПРО Армии США. Это зависит от того, как он будет функционировать в промежуточный период, — сказал Дэрил Янгман незадолго до симпозиума в Хантсвилле. — В настоящее время мы проводим анализ и эксперименты в целях эффективного выполнения программы IFPC».

Подобные меры включают в себя моделирование на инженерном уровне для определения эффективности нескольких вариантов систем ПРО, в том числе и «Железного купола», или элементов этой системы.

Полковник Чак Уоршим, руководитель проекта Армии США по системам защиты от крылатых ракет в исполнительном офисе программы «Ракеты и космос», заявил, что в настоящее время долговременная стратегия программы IFPC уточняется. В течение лета и осени, по его словам, станет окончательно ясно, как будут выглядеть уточненные контуры этой программы.

«Железный купол», пишет Defense News, поступит на оснащение подразделений и частей Армии США и будет принимать участие в мероприятиях боевой подготовки — как официальных, так и неофициальных. Военные США хотят определить, насколько Iron Dome органично впишется в архитектуру их программы IFPC.

Сегодня противоракетный комплекс Iron Dome — одна из самых популярных систем противовоздушной/противоракетной обороны в мире.

Iron Dome разрабатывался с учетом разрешения главной израильской проблемы, связанной с постоянными обстрелами со стороны сектора Газа артиллерийскими системами и самодельными неуправляемыми реактивными снарядами, для чего комплексу была необходима высокопотенциальная многофункциональная РЛС (МРЛС) на базе фазированной активной решетки, способная отслеживать и выдавать целеуказание по сверхмалоразмерным целям с эффективной поверхностью рассеяния (ЭПР) около 0,01–0,02 кв. м, а также иметь высокопроизводительную цифровую вычислительную машину, способную одновременно определять степень угрозы от каждой из нескольких десятков подлетающих снарядов путем расчета траектории и точки падения последних.

По сути, МРЛС системы «Железный Купол» должна была совместить в себе качества контрбатарейной РЛС артиллерийской разведки с возможностями РЛС целеуказания большой дальности. И такая РЛС была разработана.

Каждая батарея «Железного купола» может защищать территорию площадью 150 кв. км. Первое подразделение встало на боевое дежурство в марте 2011 года. На июль 2014 года, боевое дежурство несли уже девять батарей по всей территории Израиля. К концу 2014 года батареями «Железного купола» успешно сбито 1200 ракет.

В состав батареи Iron Dome входит многофункциональная радиолокационная станция (МРЛС) EL/M-2084 компании ELTA Systems, Центр управления огнем и три пусковые установки с 20-ю ракетами-перехватчиками «Тамир».

МРЛС EL/M-2084 предназначена для обнаружения цели, захвата на сопровождение и построения траектории ее полета. Артиллерийские снаряды и неуправляемые снаряды обнаруживаются на удалении до 70-90 км, авиация — до 450 км. Также «Железный купол» может перехватывать управляемые авиабомбы и свободнопадающие авиабомбы.

Поскольку около 75% ракет «Кассам» не попадают в цель, РЛС проводит вычисление траектории и не выдает команду на перехват, если, согласно расчетам, ракета упадет в ненаселенный район. Это позволяет существенно снизить финансовые затраты на использование «Железного купола».

Система наведения противоракеты на цель — активная радиолокационная. Ракета выходит на цель по командам, полученными от радара, который расположен на самой ракете. Длина ракеты «Тамир» — 3 м, диаметр — 160 мм, масса — 90 кг. Дальность стрельбы — 17-18 км, вес боевой части — 11 кг. Цена одной батареи составляет, по разным оценкам, от $50 млн до $170 млн.

До самого последнего времени каждый пуск ракеты системы Iron Dome обходился в $30-40 тыс., что многократно превышает стоимость любой из возможных перехватываемых ракет. Для сравнения, стоимость ракеты РСЗО «Град» — около одной тысячи долларов, а самодельного «Кассама» — около $200.

Таким образом, даже при 100% эффективности, перехват средства нападения обходится намного дороже, чем стоимость самого средства нападения.

Но экономическая эффективность системы заключается в том, что ранее, при попадании ракеты в жилой квартал, израильское государство выплачивало не менее одного миллиона шекелей (около $250 тыс.) компенсации городу и его жителям.

Конгресс США поручил Пентагону развернуть две батареи Iron Dome уже к 2020 бюджетному году.