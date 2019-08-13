Ошиблись с формой: с памятника погибшим воинам убрали солдат НАТО

Панно на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны демонтировано в поселке Дипкун Амурской области после критики местных жителей, сообщили РБК в управлении делами администрации Тындинского района.

Реклама

«Все демонтировано, все устранено, никаких надписей нет, все картинки убраны. В дальнейшем будут проведены согласования и будет установлена та картинка, которая понравится населению. Я не могу сказать, куда его убрали и унесли, его демонтировали, то есть на том месте его нет, конечно, куда-то убрали», — отметили в администрации.

В ряде СМИ ранее обратили внимание, что на обновленном памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам в поселке Дипкун Тындинского района солдат изобразили в форме НАТО и с автоматами М-16.

Такое изображение оказалось на монументе после ремонта, сообщило Amur.Info со ссылкой на депутата районного совета Валерия Ветелкина.

По данным издания, ремонт сделали к 9 Мая, но внимание на ситуацию обратили только недавно. В связи с этим Ветелкин обратился в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Амурской области, но там ему ответили, что памятник не состоит на госохране: ему меньше 40 лет.

«После ремонта памятника в июле местные жители заметили, что силуэты солдат не соответствуют облику воина Красной Армии. Сельсовет усиленно работает над устранением замечаний с подрядной организацией», — рассказал ТАСС председатель районного совета народных депутатов Максим Ермаков. Он объяснил, что оперативному устранению несоответствий помешали дожди, которые идут в районе с середины июля.

При этом начальник госинспекции Виталий Ребизант заявил, что ведомство также посчитало изображение не соответствующим событиям Великой Отечественной войны. Но, по его словам, он не может вмешаться в ситуацию.

Как рассказала глава Тындинского района Тамара Лысакова, макет памятника не согласовывали с администрацией. Она отметила, что средства на ремонт выделял Дипкунский сельсовет. Глава района пообещала разобраться в ситуации и исправить ее.

В свою очередь, исполняющая обязанности главы администрации поселка Дипкун Ирина Сокольникова сказала РИА «Новости», что заменой панно займется местная компания. По ее словам, после замены на памятнике в Дипкуне будет «изображение советских солдат».

По факту нанесения некорректного изображения на отремонтированном памятнике областная прокуратура начала проверку.

«В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства о культурном наследии, эффективности расходования бюджетных средств на ремонт памятника», — указали на сайте региональной прокуратуры.

Подобные инциденты происходят не часто, но все же имеют место. В сентябре 2017 года в Москве демонтировали фрагмент барельефа на памятнике оружейнику Михаилу Калашникову. На нем по ошибке разместили чертеж немецкого автомата StG 44 вместо АК-47.

На ошибку в скульптурной композиции указал военный историк Юрий Пашолок на своей странице в фейсбуке. О готовности внести изменения в памятник заявил скульптор Салават Щербаков и позже сообщил о начале реконструкторских работ.

В конце весны того же года в Кумженской роще Ростова-на-Дону подрядчик исправил опечатку на памятнике советскому солдату, сообщили в пресс-службе администрации города.

Некоторые местные СМИ обратили внимание на опечатку в надписи на мемориале — в слове «героически» пропущена буква «и».

Полностью текст в память погибших воинов звучит так: «Освободителям города Ростова-на-Дону, героически сражавшимся с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны». Памятник установили 8 мая. Таким образом была увековечена память солдат, которые были захоронены, но их имена остались неизвестны. В Кумженской роще более 20 тыс. захоронений участников войны, но известны имена только 348 человек.

Годом ранее в одном из торговых центров Благовещенска вывесили баннер с нацистским танком и перевернутым российским флагом. Несколько часов спустя плакат сняли. Позже администрация заведения принесла извинения за «недопустимые ошибки и некомпетентность исполнителя при изготовлении баннера».